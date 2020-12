Kristen författare blir årets vinterpratare

Under tisdagen den 8 december tillkännagavs årets Vinterpratare. (Jessica Gow/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Åtta Vinterpratare är utsedda att tala om valfritt ämne i Sveriges Radio P1 under jul- och nyårsdagarna. En av dem är författaren, psykoterapeuten och retreatledaren Patricia Tudor Sandahl.

– Det blir en del existentiella frågor och mycket om döden, säger hon till Dagen.

Psykologen och författaren Patricia Tudor-Sandahl blir en av vinterpratarna i Sveriges radio under jul- och nyårsveckorna 2020. (Allis Nettréus/SvD/TT/Svenska Dagbladet)

Radioformatet är långt ifrån okänd mark för den produktiva författaren, föreläsaren och psykoterapeuten. I 20 års tid har hon medverkat i “Tankar för dagen” i P1 och hon har även varit Sommarpratare för 20 år sedan och Vinterpratare för nio år sedan.

– Jag har nästan undrat varför de inte frågat mig igen eftersom jag hade många lyssnare de gångerna, säger Patricia Tudor Sandahl och skrattar lite när Dagen ringer upp.

– Det låter väl skrytigt, men jag tror att jag har en röst som behövs. En som inte räds att prata om existentiella frågor, om döden och om den kristna tron på ett vardagligt sätt.

I den kristna bokbranschen är Patricia Tudor Sandahl ett välbekant namn och i hennes senaste bok “Mer levande med åren” (Libris förlag 2020) skriver hon bland annat om modet att åldras ur ett existentiellt perspektiv och om att bli sams med det paradoxala som ryms inom oss människor.

Patricia Tudor Sandahl föddes i engelska Manchester, men flyttade i vuxen ålder till Sverige. Förutom sitt arbete som psykolog har hon bland annat varit retreatledare i Rättvik.

“Min lyckligaste tid i livet var när jag var mellan 60 och 70 år. Då hade jag hittat tillbaka till tron efter att ha levt som ateist under många år. Jag kände ganska snart att jag hade en kallelse. Jag skrev mina bästa böcker under den tiden och fick leda retreater på S:t Davidsgården i Rättvik. Jag hade ett andligt hem, en tillhörighet, en tro som gav mig kraft och kände att jag fick en uppgift. Det var stort”, sa hon till Dagen i en intervju under sommaren 2020.

Under hösten har hon befunnit sig på Österlen i Skåne där hon bor tillsammans med maken Christer. Hennes 80 år har gjort att hon har behövt hålla sig på sin kant mer än vanligt. Inga föreläsningar har kunnat hållas, åtminstone inte med fysisk närvaro. Men om ett par dagar åker hon upp till Stockholm för att spela in programmet som ska sändas den 30 december klockan 13:00.

– Jag kom ju ut med en bok i somras, “Mer levande med åren” och vissa tankar från den kommer att återkomma. Men mest utgår jag från det som just nu ligger på mitt hjärta. Jag gör några återblickar på mitt liv och ser vad som varit viktigt och vad som var “waste of time”.

– Det blir både tillbakablickar, en del nostalgi, men jag delar också med mig av vad som egentligen varit viktigt i mitt liv. Gud finns med och berättelsen om hur jag kom tillbaka till andligheten.

Du har 90 minuter till ditt förfogande och får välja musik själv också – vad bjuder du lyssnarna på där?

– De från min generation kommer nog känna igen en del, bland annat filmmusik från storfilmen Zorba, och förstås en del tango eftersom jag dansar det. Det blir klassisk musik och även Beatles. Alla låtar är kopplade till min text på olika sätt, säger Patricia Tudor Sandahl och tillägger:

– Att få berätta om saker som jag går runt och tänker på för svenska folket – det är en gåva.

---

Fakta: Patricia Tudor Sandahl

Född 1940 i Manchester i England, bosatt i Sverige sedan 1964.

Legitimerad psykoterapeut, psykolog, författare och föreläsare. Varit programvärd för P1:s “Tankar för dagen” under flera år.

Gift med Christer Sandahl sedan 1981 och de har tillsammans två barn.

Böcker i urval: “Vägar till levande liv”, “Din egen väg” och den senaste “Mer levande med åren”

---

---

Fakta: Alla vinterpratare 2020-21

Kattis Ahlström

Ulf Danielsson

Lisa Nilsson

Johannes Anyuru

Claes Elfsberg

Patricia Tudor Sandahl

Olof Wretling

Zinat Pirzadeh

---