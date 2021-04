Oväntat stor insamling under digital Psalmgala

För tredje året anordnade Lutherska missionskyrkan i Göteborg Psalmgalan “Sjung för livet”, denna gång i digital form. Insamlingen förlängdes över påsk, för att komma över förra årets rekord på 150 000 kronor.

Pengarna som samlas in under Psalmgalan går i år till flyktingsituationen i Tigray, Etiopien. Under den halvtimmeslånga galan, som sändes i slutet av mars, men som ännu finns att se på EFS Playkanal, kom det in 140 000 kronor.

– Det är långt mer än vad vi kunde förvänta oss i år, säger galans konferencier Rebecka Bramsved i ett pressmeddelande.

– Nu förlänger vi insamlingen till över påsk så kanske vi kommer över förra årets rekord på 150 000 kronor, säger hon.

[ Psalmgala anordnas för Afrikas horn ]

Medverkade gjorde Lutherska missionskyrkans orkester och solister, under ledning av Sven Fridolfsson, som även är en av initiativtagarna. Via länk från Addis Abeba deltog även EFS utlandschef Erik Johansson, som berättade om de svåra förhållandena i flyktinglägren i Tigray i norra Etiopien, dit de insamlade medlen alltså går.

Corona till trots, en digital insamlingsgala fungerade också utmärkt, menar arrangörerna.

– Visst saknade vi den stora kören och den mäktiga församlingssången, men jag tycker ändå att vi lyckades återskapa mycket av känslan vi har haft förut på psalmgalorna, både musikaliskt och i budskapet som framfördes, säger Sven Fridolfsson.

[ Krönika: Sjung hellre till Gud än om Gud ]

Tillsammans med sin fru Johanna är han också ledare för Lutherska missionskyrkans kör, som alltså fått pausa detta år.

– Vi hoppas förstås att vi kan upprepa Psalmgalan ett kommande år, säger Johanna Fridolfsson.

– Vem vet, då kanske vi är redo för att göra den både live och direkt på Youtube.