Efter 45 år spelade Gunilla in sin populära sång igen

Gunilla Engström var bara 19 år när hon skrev sången “Det är Gud som all ära ska ha”. Genom åren har sången spridits, bland annat har den översatts och framförts av Pelle och Evie Karlsson.

– Jag har länge tänkt att jag vill göra en ny version, och nu tog jag tag i det, säger hon.

Att göra slag i sak, ta tag i de drömmar man ruvar på, eller att vårda de relationer man har, innan det är för sent. Det är lärdomar som Gunilla Engström i Örebro, och säkert många med henne, har dragit under tiden med pandemin. En av de sakerna har för Gunillas del inneburit att göra en ny version av den sång hon skrev som 19-åring.

– Jag skrev den 1975, så det måste väl vara över 45 år sedan? frågar hon sig när Dagen överrumplar henne med ett samtal mitt under arbetsdagen på en skola för barn med funktionshinder.

– Den har gjorts i olika versioner när den spridits över landet och alla har väl inte varit så där att jag gillat dem. Jag har länge tänkt att det skulle vara roligt att göra min version på nytt.

Denna gång blev den, precis som när den välkända sångarduon Pelle och Evie Karlsson spelade in den, på engelska. “All the glory must be to the Lord” heter den och handlar, som titeln avslöjar, om att ge all ära åt Gud.

– Jag hade nyss flyttat från ett litet ställe, Hedemora, till Jönköping. Där jag kom från fanns det inte många konserter att gå på, men i Jönköping kunde jag plötsligt ta del av ett rikt musikliv. Då tänkte jag just på detta, att det är Gud som ska ha äran, inte att vi ska stå där och ta åt oss, säger Gunilla.

– Det var som att sången skrev sig själv, den bara kom. Andra sånger har jag fått jobba mer med om man säger så.

1981 spelade makarna Karlsson in den på engelska och sedan har låten spridits i sångböcker och i olika versioner på Youtube. När Gunilla lyssnat på de olika versionerna har hon blivit allt mer sugen på att spela in den på nytt, så som hon föredrar den.

– Under pandemin, när det var så mycket som inte funkade att göra, som att sjunga på fängelser som vi annars brukar göra, så var detta en av de sakerna jag passade på att ta tag i.

Gunilla översatte även den tredje versen till engelska och kontaktade därefter låtskrivaren Pelle Ankarberg som hjälpte henne att spela in en ny version av “All the glory must be to the Lord”.

Hon berättar också om det band som hon har tillsammans med tre andra kvinnor sedan tio år tillbaka. “Never too late” heter de och brukar blanda blues med rock och pop när de spelar.

– Precis som bandnamnet betyder så är det inte för sent att ta tag i saker, om det så handlar om relationer eller konkreta drömmar man har. Det är viktigt att man tar tag i det man går och tänker på, innan det är för sent, säger Gunilla.

---

Fakta: Gunilla Engström

Ålder: 65 år.

Bor i Örebro.

Skrev låten “Det är Gud som all ära ska ha” som 19-åring.

Nu, 46 år senare, har hon spelat in och gett ut den på nytt, denna gång i engelsk version: “All the glory must be to the Lord”, med hjälp av Pelle Ankarberg. Du kan lyssna på låten här: https://open.spotify.com/track/5y33XAUVWLFNxpVfoNFrm6?si=00ed10a6c01f48df

Låten har tidigare bland annat spelats in av Pelle och Evie Karlsson.

---