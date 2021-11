Magnus Malm: Gud behöver inte vår lovsång

På 1970-talet berördes författaren och retreatledaren Magnus Malm av den karismatiska väckelserörelsen, men i dess kölvatten växte en osund gudsbild fram, menar han. “Det verkade snarare som att vi drog fram en rollator, så att den Gud som är helt beroende av andlighet kan stappla in i kyrkan”.

Det började som ett rykte i församlingarna. Gud utgjuter sin Ande på många platser … människor som varit kristna i hela sitt liv blir som födda på nytt … döende församlingar börjar spira med nya former av gemenskap och gudstjänst …

Jag deltog i det stora kristna riksmötet i Göteborg 1972. Då hade jag med mig en egen och oerhört omtumlande erfarenhet av det som kallades “den karismatiska väckelsen” och sökte mig till seminarierna om “Andes gåvor”. Jag minns att de fick utvidgas, för det var så många som ville vara med.

Två egenskaper präglade samlingarna. Lågmäldheten: Ingen höjde rösten för att övertyga någon annan, ingen hade ännu lärt sig jargongen, ingen talade utifrån en “auktoritet” ner till oss andra. Överraskningen: Alla talade om en erfarenhet som de absolut inte hade räknat med, och trevade med orden för att beskriva något nytt och annorlunda. Typ: “Jag satt hemma vid köksbordet en kväll, och det kom som en stilla susning av glädje genom hela kroppen … ” Och någon annan hakade på: “Ja, ungefär så var det för mig också …”

Det dröjde inte länge förrän rörelsen fick sina första sånger. Någon tog upp en gitarr och sjöng en bibelvers som vi dittills bara hade läst. Också här var det i början en trevande enkelhet, där den inre erfarenheten tog sig uttryck i lovsång. Vi hade ännu inte lärt oss att använda lovsången som ett sätt att framkalla vissa upplevelser.

Det alltmer ansträngda tonläget började viska om att något hade gått snett här. Vad var det egentligen för teologi som låg bakom den här sortens lovsång? — Magnus Malm

“Du är den Helige som tronar på Israels lovsånger” läste någon från den gamla översättningen av Psalm 22. Det dröjde inte länge förrän man började tala om att “nu ska vi resa en tron av lovsång till Gud”, som inledning till den alltmer obligatoriska lovsången innan predikan. Och det lät ju bra.

Tills tröttheten och det alltmer ansträngda tonläget började viska om att något hade gått snett här. Vad var det egentligen för teologi som låg bakom den här sortens lovsång?

“Vi ska dra ner Guds närvaro med vår lovsång” är ett liknande uttryck som vi kan möta idag. Som om Guds närvaro skulle påverkas en millimeter av något som vi människor tror eller gör. — Magnus Malm

De karismatiska miljöerna befolkades under 1970-talet i hög grad av människor som tröttnat på verksamheterna i kyrkorna, och längtade efter en djupare gemenskap med Gud. De hade gjort upp med en människocentrerad församlingsstruktur där allt hängde på verksamheten, med slogans som “Gud har inga andra händer än dina”.

Så fort det gick … att flytta över människocentreringen till det nya sättet att fira gudstjänst. Nu var det inte längre verksamheten som Gud var beroende av för att kunna verka, utan den rätta lovsången och så småningom den rätta tron. Det smög sig in i en alltför välbekant trötthet när vi människor med våra lovsånger skulle bygga en tron åt universums Herre. Det verkade snarare som att vi drog fram en rollator, så att den Gud som är helt beroende av andlighet kan stappla in i kyrkan.

“Vi ska dra ner Guds närvaro med vår lovsång” är ett liknande uttryck som vi kan möta i dag. Som om Guds närvaro skulle påverkas en millimeter av något som vi människor tror eller gör. “Gud gör ingenting om vi inte ber” är en annan autentisk replik som vittnar om en helt annan gudsbild än Bibelns.

Det finns två förödande konsekvenser av denna utveckling. För det första förväxlas Guds närvaro med känslan av Guds närvaro. Det måste vara ett av djävulens effektivaste trick, för om vi väl hamnar där är det bara en tidsfråga innan vi vänder Gud ryggen. Då har vi inget som bär oss den svarta dagen när livet slår hårt och alla känslor av Guds närvaro är som bortblåsta.

Då har vi heller inga verktyg för att urskilja “själens rörelser” som Ignatius av Loyola talar om och som är förutsättningen för all andlig vägledning. Då är det ett enda känsloläge som är godkänt, och därmed kan vi heller inte läsa av samspelet mellan vår vilja, känsla och tanke – och Guds.

För det andra har vi släppt in en gudsbild som är mer släkt med andra religioner än med kristendom. Paulus går runt i Aten och ser på alla de religiösa templen. Han håller sedan en predikan inför areopagen och konstaterar att atenarna “är mycket noga med religiösa ting”. Så fortsätter han med ett resonemang som raserar grunden för alla våra försök att villkora Guds verk utifrån vår egen andlighet.

“Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt”.

I sin monumentala tegelsten Through the Eye of a Needle berättar Princeton-historikern Peter Brown om hur kejsar Gratianus år 382 drog in vissa förmåner för de vestaliska jungfrurna i Rom. De hade sedan århundraden uppdraget att be till gudarna för det romerska rikets välgång. Här formulerar Peter Brown den exakta motsatsen till den Gud Paulus förkunnar.

“I Rom skulle de offentliga medlen, inkomster som staten producerat, satsas på offentlig tillbedjan av gudarna för att de skulle skydda staden och det romerska folket. Hela imperiets säkerhet, och Roms i synnerhet, hängde på Vestalernas böner.”

Undra på att den storrike senatorn Symmachus blev upprörd över kejsarens förordning, och krävde att Vestalernas böner skulle stödjas. Ty som han skrev: “den högre maktens välvilja går förlorad om den inte uppehålls genom tillbedjan”.

Det fanns många skäl till att kristendomen välkomnades som en stor befrielse i det antika samhället. Här rör vi vid ett av de starkaste. Vi kan läsa jublande utläggningar hos de tidiga kyrkofäderna om detta omtumlande faktum: Tänk att Gud inte behöver oss! Så skriver exempelvis Ireneus, som var biskop i Lyon i slutet av 100-talet:

“Gud skapade inte den första människan Adam därför att han behövde någon utan för att han skulle få någon att bevisa sina välgärningar mot … Inte heller befallde han oss att följa honom därför att han behövde vår tjänst utan för att vi skulle nå frälsningen. Att följa Frälsaren är att få del av frälsningen. Att följa ljuset är att få del av ljuset. De som lever i ljuset lyser inte med sitt eget ljus och låter detta skina, utan de blir upplysta och skinande genom honom, men själva ger de honom ingenting utan tar emot hans välsignelser som blir upplysta. På samma sätt ger tjänsten åt Gud ingenting åt honom och inte heller behöver han tjänst av människor, men åt den som tjänar och följer honom skänker han liv, oförgänglighet och evig ära.”

Livets mening är inte att få Gud att göra vår vilja, utan att vi förenas med Guds vilja. — Magnus Malm

Människans förhållande till Gud kan beskrivas som ett gensvar. Skapelsen vänder sig mot Skaparen som blomman vänder sig mot solen. I syndafallet vänder sig blomman bort och livet kallnar. Då söker Gud på nytt upp sin skapelse och kallar på människan: “Var är du?”

När en människa fångar upp den kallelsen och blir en Jesu lärjunge, börjar den livgivande pardans som med en term från jazzmusiken kan beskrivas som “call and response”. Jesus talar: vi lyssnar. Han går före: Vi följer. Han befaller: Vi lyder. Han ger: Vi tar emot.

Varje försök till att vända på den ordningen stryper livets flöde på nytt. Livets mening är inte att få Gud att göra vår vilja, utan att vi förenas med Guds vilja. Som den norske pastorn och retreatledaren Edin Lövås uttryckte det: “Att bli kristen är att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen.”

