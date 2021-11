Bekämpa virus och smitta andra i roligt kortspel

Titel: Virus!

Betyg: 5 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-6 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Amo Toys

Det här kortspelet är ett klart nytt favoritspel för våra pojkar (elva, nio och sju år) samt för oss vuxna. Det gäller att bli först att bygga sin kropp av fyra friska organ för att vinna. Vid varje tur får du spela ut ett kort eller göra en handling, för att sedan dra ett nytt kort innan det är nästa spelares tur. Smitta varandra med virus, läk dina egna organ med olika mediciner eller utför olika behandlingar för att förbättra din position i detta snabba och sjukligt roliga spel!

Korten är snygga med roliga virusbilder och behandlingskorten är relativt självförklarande. Spelet har bra instruktioner på fem olika språk och själva spelkorten är utan text, vilket passar perfekt för dem som inte kan läsa ännu eller om det är en fler­språkig familj.

Linnea Buckley





Bli bäst i familjen genom att vinna knasiga utmaningar

Titel: Bäst i familjen

Betyg: 4,5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: Från 2 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Nicotext

Hela familjen kan vara med i detta roliga, knasiga spel. Utmana dina kompisar eller hela släkten. Ha en klocka till hands för att ta tid och något att spela musik på. Ibland behövs penna och papper, men oftast behövs bara korten. Den som är yngst tar första kortet och alla ska göra utmaningen som står där, till exempel: vem springer snabbast runt huset, vem är bäst på att dansa balett eller vem rappar bäst. Utmaningarna är många och det är ni själva som röstar fram vem som är bäst. Den som vinner varje utmaning spar kortet, först till 5 kort vinner.

Bäst i familjen var verkligen knasigt och jätteroligt. Alla tyckte det var roligt och vi spelar gärna detta igen. Korten kom i en fin låda, och de kändes stadiga att hålla i. Det är också lätt att ta med överallt då det tar liten plats och inte så många extra grejer behövs.

Linda Brundin

[ Nära full pott för nya Mio min Mio-brädspelet ]

Var snabbast på att hitta gemensamma nämnaren

Titel: Coin Set

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-10 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Ninja Print

I Coin Set ska du bilda grupper genom att snabbt identifiera tre mynt vars fyra olika egenskaper måste vara lika eller helt olika. Tio mynt ligger på bordet och den som hittar ett set ropar “skatt” och plockar direkt upp dem. Var försiktig så du inte ropar fel för då måste du lämna tillbaka ett redan vunnet set. Den som har flest set när mynten är slut vinner.

Första intrycket av spelet var väldigt bra, snygga mynt i fin låda. Det tog oss dock en stund innan vi förstod set-logiken, men därefter var spelet riktigt kul och lyfte betyget rejält. Det största minuset var att vissa egenskaper på mynten kunde vara svåra att skilja åt och man behöver vara ganska jämnbra för att spelet ska bli spännande. Vår åttaåring var inte så glad när 16-åringen tog de flesta seten. Men över lag ett väldigt kul spel i snygg förpackning.

Niklas Ahlezon





Quick Puck Pro. (Joel Höglund)

Snabbt och roligt hockeyspel på två

Titel: Quick puck Pro

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2 spelare

Speltid: 5 minuter

Förlag: Brädspel.se

Quick Puck Pro är en typ av hockeyspel som går ut på att skjuta alla spelets puckar genom ett hål till motspelarens sida av spelplanen med hjälp av ett gummiband. Den som först får över alla puckar till motståndarens sida vinner.

Plussidan med Quick Puck Pro är att det är väldigt enkla förberedelser. Dra ut spelet ur kartongen plocka ut puckarna och sätt i gång att spela! Det är ett intensivt och snabbt spel där en omgång kan ta 20 sekunder eller ett par minuter. Stora delar som är svåra att tappa bort, så ett perfekt barnspel.

Minussidan är att spelplanen är relativt stor och inte kan vikas på hälften, så det tar lite plats. Sen är det lite störande att spelplanen lätt rör på sig under ett spel, så man måste hålla i det med andra handen vilket stör lite. Ett tips är att försöka hitta ett underlag med lite friktion.

Om det hade funnits gummifötter eller dylikt under hade spelet fått en femma i betyg.

Joel Höglund

Zombie Kidz Evolution. (Pressbild)

Rädda din stad från zombier i spel som förändras ju mer du spelar

Titel: Zombie Kidz Evolution

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 7 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Brädspel.se

Ett roligt och interaktivt samarbetsspel, där man tillsammans ska försöka försvara sin skola genom att stänga grindarna innan det blir en zombieinvasion. Varje tur har tre-fyra enkla händelser, där det gäller att prata med sina medspelare för bästa möjliga lösning för att förgöra zombier och sätta upp hänglås på grindarna.

Enkla lättförståeliga regler, men ett interaktivt spel som kommer förändras då det har ett utvecklingsspår som konstant fylles i med klistermärken för varje spelad omgång samt efter olika utförda uppdrag. Efter ett visst antal klistermärken får man öppna ett hemligt kuvert. Totalt finns det 13 kuvert där nya regler, material och uppdrag utlovas. Roligt, interaktivt spel som förnyas och förändras ju mer man spelar.

Linnea Buckley

Till toppen. (pressbild)

Lyckad kombination av frågesport och charader

Titel: Till Toppen

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 5 år

Antal spelare: 2-6 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: PlayMig

Här har vi ett spel som kombinerar det bästa av två världar: frågesport och charader! Tillsammans vandrar vi uppför ett berg och svarar på allmänbildande frågor. På frågekorten finns frågor som passar både barn (som får svarsalternativ) och vuxna. Vid rätt svar får du gå framåt. Med jämna mellanrum ställs vi inför uppdrag som ska utföras. Det kan vara allt från att göra armhävningar, sjunga vidare på en strof eller att visa upp en charad. Klarar du uppdraget får du en belöning, annars får du backa. Först till toppen vinner!

Vi hade väldigt kul när vi spelade spelet, det gick lätt att förstå reglerna för alla, vi lärde oss nya saker och det blev många skratt under uppdragen. Efter spelet valde barnen själva att fortsätta med charader i stället för att leka med skärm, ett bra betyg!

Ellen Röjerås





Svara så nära medelvärdet som möjligt för att vinna

Titel: Mitt i prick

Betyg: 3,5 av 5

Ålder: från 10 år

Antal spelare: 3-5 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Tactic

Mitt i prick är ett kunskapsspel där det inte gäller att ha rätt, utan i stället hamna i mitten av alla medspelares svar. Till exempel om frågan är hur många miljoner som bor i Tokyo får du poäng om ditt svar ligger mittemellan dina medspelares oavsett om det är rätt eller inte. Den som kommer först in i mål på spelplanen vinner. Du kan också få minuspoäng om du har samma svar som någon annan.

Det här är en kul variant på kunskapsspel, men reglerna känns lite tillkrånglade för ett ganska enkelt koncept. Vi kommer definitivt spela det flera gånger igen. Det finns också rituppdrag som var extra roliga att göra, men tyvärr är de ganska få så spelet blir lite tjatigt i längden.

Kajsa Löwenhielm





Stressigt bankrån där appen står för musiken

Titel: 15 Minute Heist

Betyg: 3,5 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Tactic

I 15 Minute Heist spelar ni ett gäng mästertjuvar som har bestämt er för att kamma hem storkovan. Ni ska stjäla guld ur ett bankvalv, transportera upp det i hissen och hinna smita innan larmet går.

Spelet använder en app på mobilen som säger vilket bankvalv som ska öppnas och räknar ner tiden. Ni löser utmaningen tillsammans genom att slå tärningar, och har endast 15 minuter att klara uppgiften; det kan bli rätt så stressigt i slutet. Det krävs att man spelar snabbt och tar bra beslut samt har lite tur för att komma till mål.

Generellt var spelet uppskattat – speciellt av barnen. De tyckte om temat och det var lätt att lära sig reglerna. Barnen tyckte också om appen som bidrog med bakgrundsmusik som blir mer och mer stressande. Tärningarna gör att det blev lite för mycket tur inblandat – speciellt i slutet. Komponenterna var inte heller av bästa kvalitet. Därmed kan spelet inte få högre betyg än 3,5.

Mike Forsman





Sifferbaserat frågespel med handikappsystem för barn

Titel: 0-100 Familj

Betyg: 3,5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: Från 2 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: PlayMig

Precis som andra MIG-spel är detta ett kunskapsspel. Twisten i 0-100 är att alla svar är en siffra mellan 0 och 100. Alla får svara på samma fråga och får poäng om man är närmast rätt svar. Dessutom finns ett handikappsystem för att barn och vuxna ska kunna spela på liknande villkor.

Poängsystemet var lite tillkrånglat så det gjorde spelet mindre roligt. När vi i stället bara läste frågor för varandra och svarade efter varandra så blev spelet roligt för både små och stora. Vi kommer definitivt spela det igen flera gånger, men utan att krångla till det med poängräkning.

Kajsa Löwenhielm





Karriär. (Pressbild)

Få ett lyckligt liv – men slumpen spelar stor roll

Titel: Karriär

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-6 spelare

Speltid: 65 minuter

Förlag: Ninja Print

Karriär är ett brädspel som lockar till både skratt och engagemang, och framkallar såväl irritation och ilska som glädje och triumf.

Spelet går ut på att nå sin livsformel – det mått av berömmelse, pengar och lycka man vid spelets början väljer att man vill uppnå. Genom att slå tärningarna och använda chanskorten så klokt du kan, skaffar du dig utbildning och jobb, vilket ökar chanserna att samla allt fler lycko- och berömmelsepoäng, liksom en växande ekonomi. Den spelare som först når sitt uppsatta livsmål vinner. Speltiden föreslås vara 65 minuter. Efter 40 minuter inträder 40-årskrisen, vilket kan innebära dramatiska förändringar av uppnådda mål – på gott och ont.

I så gott som varje runda händer något som påverkar spelarnas förutsättningar att nå sina mål: Årslönen och de hopsamlade poängen kan fördubblas eller halveras genom ett enda tärningskast. Det skapar ett driv, men gör också spelet tämligen oförutsägbart. På kartongens framsida står “I Karriär – precis som i verkliga livet – är valet ditt”, men det är en beskrivning som inte håller hela vägen: Hur du vill fördela proportionerna mellan lycka, pengar och berömmelse väljer du, men spelets utfall hänger väldigt mycket på slumpen. Men å andra sidan kan ju verkliga livet bjuda på tursamma överraskningar och oväntade motgångar det också.

Karriär är kul, men når trots det aldrig några riktiga höjder. Kanske för att tärningsslag och chanskort spelar så stor roll för utfallet, och ens egna beslut desto mindre.

Eva Skog





Stoppa zombier eller bankrånare från att rymma

Titel: Zombie/Bankrånaren

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 1-4 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Nicotext

Zombie och Bankrånaren är två spel som till sättet att spela är likadana. Spelen handlar om att tillsammans försöka stänga av alla utgångar så att zombien/bankrånaren blir fast i labyrinten. Det finns några specialkort som gör att detta spel blir lite extra roligt, det var förvånansvärt svårt att vinna med tanke på att det är ett spel från 6 år, vilket gör det utmanande och roligt även för lite äldre barn och även vuxna.

Vi tyckte att det var ett roligt och lagom långt spel, vi kunde hålla koncentrationen igenom hela spelet och alla var nöjda efteråt. Reglerna var lätta att gå igenom och även dom allra minsta förstod dom bra. Korten är av bra kvalitet och lätta att ta med sig, man behöver dock ha en ganska stor plan yta för att spela spelet vilket gör att spelet inte passar sig för utflykter.

Patrik Almqvist





Snakes on a plan. (pressbild)

Klassiskt mobilspel i analogt format

Titel: Snakes on a plan

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Peliko

Det klassiska arkadspelet Snake, mest känt som ett av de mest spridda mobilspelen under Nokias storhetstid, har nu kommit som brädspel. I Snakes on a plan styr du och dina motspelare tre ormar vardera. Varje runda slår den aktiva spelaren tre tärningar, två sexsidiga och en åttasidig, och väljer en av dem. En av spelarens ormar måste växa med så många rutor – kör den in i ett hinder, en annan orm eller sig själv är den ute. Övriga spelare får välja en av de andra två tärningarna och gör samma sak. Efter att man förlängt ormen måste man också bestämma vilken riktning den ska växa nästa gång. Ormarna rör sig på en gemensam spelplan, och växer genom att spelarna ritar streck med olikfärgade pennor. Målet är att äta upp fler myror, sniglar och råttor än övriga spelare och därmed ta hem segern.

Spel där man slår tärning eller vänder upp kort och sedan ritar eller skriver på ett papper har slagit stort de senaste åren. Snakes on a plan är inte ett dåligt spel, men sticker tyvärr inte ut i konkurrensen. Men om du saknar din Nokia 3310:a kanske det här är spelet för dig.

Jakob Ihfongård





Måsen, draken och kastellet. (pressbild)

Söta illustrationer men höll inte intresset uppe

Titel: Måsen, Draken och Kastellet

Betyg: 2,5 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Peliko

I Måsen, Draken och Kastellet spelar spelarna riddare som gör sitt bästa för att klättra upp till kastellets krön, samtidigt som de måste se upp för flygande måsbajs, drakar som väntar på att få platta till dem och motspelarnas djärva riddare.

Det här är ett spel som har ett enkelt koncept med några roliga händelsekort (måsen och draken). Tyvärr är det för få av dessa roliga kort, vilket gör att spelet inte tar fart som man förväntar sig att det ska. Illustrationerna var söta och konceptet roligt, men barnen blev tyvärr uttråkade ganska snabbt. Vi hade större förväntningar än vad spelet levererade.

Mike Forsman





Manövrera ut dina motspelare med små medel

Titel: Tåget

Betyg: 2 av 5

Ålder: från 6 år

Antal spelare: 2-8 spelare

Speltid: 15 minuter

Förlag: Nicotext

Du ska samla in flest och längst tåg med hjälp av korten du får på hand. Men det gäller att vara på sin vakt, då alla spelare är på jakt att lägga beslag på samma tåg. Så det krävs både list och att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Det finns säkert de som uppskattar sådana här här spel där det gäller att med små medel manövrera ut sina motståndare, en blandning av mycket tur och lite skicklighet. Men spelet föll oss verkligen inte i smaken och det tog några omgångar innan vi verkligen förstod reglerna.

Ett spel är i högsta grad en subjektiv upplevelse så döm inte ut Tåget enbart på det här omdömet. Men vi kliade oss till en början mest i huvudet och undrade vad vi höll på med. När poletten väl trillade ner så hade vi roligt i en omgång innan vi tröttnade.

Jacob Zetterman