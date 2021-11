Joel Höglund och Albin Larsson spelar My City, ett av spelen i Dagens stora speltest. (Jakob Ihfongård)

Strategiskt mästerverk på under en timme

Titel: It’s a Wonderful World

Betyg: 5 av 5

Ålder: från 14 år

Antal spelare: 1-5 spelare

Speltid: 45 minuter

Förlag: Brädspel.se

Regelvideo på svenska

Du är ledare för ett imperium som kämpar mot andra imperium för att bli världens mäktigaste, genom att producera mest material, energi, vetenskap och pengar, samt att utforska störst del av världen. Spelet börjar med att alla spelare får sju kort och får välja ett av dem. Övriga kort skickas vidare till spelaren till vänster, medan du får de sex kort som spelaren till höger skickat vidare. Fortsätt så tills alla kort är valda.

It’s a Wonderful World påminner därmed en del om 7 Wonders, ett av de mest framgångsrika strategispelen det senaste decenniet, men tar konceptet ett steg längre. Nu ska du nämligen bestämma vilka av korten du valt som du vill börja bygga, och vilka du byter bort mot resurser. Resurserna används för att bygga färdigt korten, som i sin tur kan producera ännu fler resurser i nästa fas. Den som mest effektivt kan planera sitt imperiebyggande får flest segerpoäng och tar hem vinsten.

Att få in ett så pass strategiskt och spännande spel på under en timmes speltid är imponerande, och gör It’s a Wonderful World till en av årets favoriter.

Jakob Ihfongård





Carcassonne. (Pressbild)

Modern klassiker i vacker jubileumsutgåva

Titel: Carcassonne 20th Anniversary Edition

Betyg: 4,5 av 5

Ålder: från 7 år

Antal spelare: 2-5 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Asmodee Nordics

Regelvideo på svenska

Carcassonne: 20th Anniversary Edition är en specialutgåva av en modern klassiker. Du ska utveckla området kring Carcassonne genom att lägga ner kartbrickor, samt placera dina följeslagare på de vägar, städer, kloster och fält som finns på brickorna. Spelaren som gör det på bästa sätt vinner spelet.

Kvaliteten på denna utgåva var väldigt hög, vilket uppskattades av alla som spelade. En sak som var mycket uppskattad var de nya brickor som kom exklusivt i denna utgåva. De påverkar verkligen hur man spelar och ger ett sätt att komma i kapp med andra om man inte hade lika mycket tur i spelets början.

Spelet passar bra som familjespel där både barn och föräldrar kan spela på en jämn nivå. Detta spel är vår favorit av de vi testade i år. Ett enkelt koncept som ger mycket variation i hur spelet utvecklas och hur man kan vinna, gör att vi har spelat flera gånger utan att tröttna på det!

Mike Forsman





My City. (Jakob Ihfongård)

Utveckla din stad över flera spelomgångar

Titel: My City

Betyg: 4,5 av 5

Ålder: från 10 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Brädspel.se

Regelvideo på svenska

My City börjar förhållandevis enkelt. Du och upp till tre andra stadsbyggare ska konstruera var sin stad genom att placera byggnader formade som tetrisbitar på var sin spelplan. Ordningen på byggnaderna styrs av en kortlek och alla spelar samtidigt, så en omgång tar inte mer än 20-30 minuter. Första gången du spelar gäller det bara att täcka så mycket av spelplanen som möjligt, att särskilt sikta in sig på att täcka stenblock men att samtidigt undvika att bygga över träd. Men för varje omgång du spelar tillkommer fler och fler regler (och en del kan också försvinna igen), och din stad som till en början var helt identisk med dina medspelares blir mer och mer unik. Snart börjar du fundera på om det kanske är bättre att förlora den här omgången, för att ligga bättre till inför nästa omgång …

My City fick välförtjänt Guldtärningen som årets familjespel 2021, och även om Dagen placerat det i strategispelskategorin går det utmärkt att spela också med familjen förutsatt att barnen är lite äldre. Det gör det också förhoppningsvis lättare att lösa det största problemet med My City – att lyckas samla samma spelare för alla de 24 omgångar som krävs för att få ut allt som My City har att erbjuda.

Jakob Ihfongård





Space Race. (Pressbild)

Snyggt rymdspel som är lätt lära sig

Titel: Space Race

Betyg: 4 av 5

Ålder: från 10 år

Antal spelare: 2-4 spelare

Speltid: 20 minuter

Förlag: Ninja Print

Regelvideo på engelska

Space Race är ett väldesignat och mycket snyggt spel som ger ett bra intryck redan på utsidan. Korten inuti har en unik formgivning och grafik som påminner om futuristiska ritningar. Spelet går ut på att genom att samla kort bygga på sitt eget rymdskepp med olika funktioner som kraftkällor, robotar och scanners. Du måste också komma ihåg att bemanna skeppet med besättning och lasta på bränsle – det kommer faror som du måste bekämpa eller fly ifrån och för att inte skada ditt skepp behöver du mer av dessa än dina motståndare. Spelet pågår i tre rundor och den spelare som byggt in flest funktioner i sitt skepp och klarat sig från skador samlar flest poäng och vinner.

Reglerna är relativt enkla och får plats på en sida. Spelet är lätt att ta sig in i och innehåller klassiska kortspelsfunktioner så som urval, samling och budgivning. Ett bra instegsspel helt enkelt. Det regelhäfte som följer med i lådan är på engelska, men vill man ha svenska regler så går de att ladda ner på spelets hemsida.

Patrik Viklund





Bingo för brädspelsnördar

Titel: Augustus

Betyg: 3,5 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2-6 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Brädspel.se

Bingo! Eller jag menar … Ave Caesar! Augustus är något så ovanligt som ett strategiskt brädspel som bygger på bingo, där en spelare drar brickor ur en påse och alla som har en matchande symbol på något av sina kort får placera en marker där. Du spelar som en av kejsar Augustus hjälpredor, och kämpar för att få mest inflytande över senatorer och landområden innan spelet tar slut.

Det bästa med Augustus är att det går att spela med många spelare utan att ta längre tid, i och med att alla spelar samtidigt. Det går också fort att förklara, även om regelboken är lite onödigt krångligt skriven. Trots det finns det gott om taktiska och strategiska beslut att fatta.

Jakob Ihfongård





Pandemic Hot Zone: Europe. (Pressbild)

Enklare version av Pandemic inte lika bra som originalet

Titel: Pandemic Hot zone: Europe

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2–4 spelare

Speltid: 30 minuter

Förlag: Z-man Games/Asmodee Nordic

I Pandemic Hot Zone: Europe ska spelarna tillsammans bekämpa tre olika smittor som härjar i Europa. Med hjälp av olika karaktärer och färdigheter ska du förhindra smittspridning, bekämpa mutationer och framställa vaccin för att stoppa fullskaliga pandemier.

Detta är en mindre och enklare variant av Pandemic, kanske lite väl enkelt. På de fyra omgångar vi spelade med olika antal spelare och svårighetsgrader, så förlorade vi aldrig, även om det var nära. Eftersom man spelar mot spelet så kändes det inte riktigt som en utmaning och Pandemic Hot Zone blir aldrig riktigt spännande.

Men spelet fungerar och gör vad det ska. Vill man ha ett samarbetsspel så skulle jag rekommendera original-Pandemic i stället, då det är större och svårare. Men vill man ha en liten och behändig introduktion till hur Pandemic funkar är detta ett okej spel för det.

Det finns också en del missar i översättningen till svenska, bland annat på referenskorten som hänvisar till en stad som inte finns på kartan.

Henrik Erlandsson





Välgjort “fem i rad”-spel som inte sticker ut från mängden

Titel: Pentaroll

Betyg: 3 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2 spelare

Speltid: 10

Förlag: Peliko

En variant på “fem i rad” där svarta och vita kulor läggs på en spelplan av gummi. De måste placeras från ytterkanterna och får inte flyttas från positionen. Man får däremot knuffa kulor som redan ligger på samma rad framåt, men inte så att de ramlar av spelplanen.

Spelet ser enkelt ut men är i själva verket ganska klurigt, eftersom antalet möjligheter att placera kulor är begränsat till kanterna. De partier vi spelade gick fort och vi var inte i närheten av att lyckas placera alla 36 kulor, vilket innebär oavgjort resultat. Pluspoäng för att spelet är välgjort. Visst kan vi tänka oss att spela igen, men Pentaroll sticker inte ut så mycket från andra liknande spel att det blir en av våra favoriter.

Elisabeth Sandlund





Lös brutala mord i London med vaga instruktioner

Titel: London 1892 – Crime Scene Game

Betyg: 2,5 av 5

Ålder: från 18 år

Antal spelare: 1 eller fler spelare

Speltid: 60 minuter

Förlag: Tactic

Ett mord har begåtts på ett fruktansvärt och bestialiskt sätt. Tankarna går direkt till när Jack the Ripper härjade på Londons gator. Är det Jack som är tillbaks eller är det en copycat-mördare som är i farten? Som tur är har det lämnats ledtrådar som du kan följa för att ta reda på vilket. Klarar du att stoppa mördaren innan han slår till igen?

Detta är ett crime pussel-spel där det gäller att hitta lösningar på ledtrådar och ta sig igenom en historia för att lösa det mystiska mordet. Ledtrådarna är av varierande svårighet och tydlighet. Instruktionerna är ibland lite vaga och det kan vara svårt att se på det väldigt mörka spelbrädet. Men gillar man kluriga pussel och mordgåtor kan detta vara ett spel för dig.

Henrik Erlandsson





Trapped: Bankrånet.

Hemmagjort escape room en besvikelse

Titel: Trapped – Escape room spelset

Betyg: 2 av 5

Ålder: från 8 år

Antal spelare: 2–6 spelare

Speltid: 60 minuter

Förlag: Peliko

Trapped – Escape room spelset finns i tre versioner på svenska: Tivoli, Konstkuppen och Bankrånet. Enligt omslaget är den första lätt, den andra medelsvår och den tredje svår. Alla tre bygger på samma premiss: Genom att sätta upp ett antal bilder i olika storlekar runt om i ett rum i ditt hem, förvandlar du det till ett escape room, där du måste lösa ett antal gåtor så snabbt som möjligt för att slutföra ett uppdrag. I Tivoli spelar alla själva och målet är att få jobb på ett tivoli, medan det i Konstkuppen och Bankrånet gäller att samarbeta för att stjäla konstverk respektive guld.

Det har kommit många olika sorters escape room-spel i brädspelsformat de senaste åren. Dagen har sedan tidigare recenserat spel ur serierna Exit – the game och Unlock. Trapped når tyvärr inte upp till deras nivå. Gåtorna är inte lika intressanta, lösningarna inte lika tydliga och hela spelet är betydligt lösare i kanterna, vilket skapar en hel del frustration. Det enda nyskapande i Trapped är att man ska sprida ut innehållet i rummet innan man börjar spela i stället för att ha allt samlat på ett bord, men för vår del slutade det ändå med att vi samlade ihop alla bilderna på bordet igen innan spelet var över.

Jakob Ihfongård