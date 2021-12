Svensk artist stoppades efter låttext om djävulen

I tisdags kväll skulle den svenska artisten Anna von Hausswolff haft konsert i en kyrka i Frankrike. Men på grund av starka protester från en grupp katoliker som samlats utanför kyrkan blev konserten inte av.

Det var inte första gången den 35-åriga artisten skulle ha hållit konsert i just en kyrka. Under festivalen Way Out West 2009 fyllde von Hausswolff Anndelskyrkan i Göteborg. Året därpå spelade hon i Allhelgonakyrkan i Stockholm.

Tisdagens konsert skulle ha hållits i Notre-Dame du Bon-Port-kyrkan i den franska staden Nantes. Men på grund av en grupp katoliker, i medier kallade fundamentalister, som samlats utanför kyrkportarna för att visa sitt misstycke, gick den inte att hålla. I ett klipp från tillfället, hörs gruppen sjunga en bit ur Rosenkransen, en av de vanligaste tidebönerna: “Heliga Guds moder, bed för oss syndare.”

Des manifestants catholiques ont empêché le concert d’Anna von Hausswolff, spécialiste de l'orgue, à l'église Notre-Dame de Bon Port, organisé par le Lieu unique à #nantes ce mardi soir pic.twitter.com/ySl2kN8R7l — Ouest-France 44 (@OuestFrance44) December 7, 2021

De protesterade mot att von Hausswolff, som bland annat i sin låt “Pills” anspelar på att hon har sex med djävulen, skulle ha tillgång till kyrkan. Enligt SVT säger artisten själv att det var en “läskig, spänd och sorglig situation” och att det inte fanns något annat att göra än att ställa in, eftersom det inte kändes tryggt att gå vidare med spelningen.

Von Hausswolff musik och estetiken på albumen har beskrivits som gotisk och har väckt kritik för att vara drogfrämjande och även satanistisk. Det skriver Le Figaro som rapporterade om den inställda konserten i tisdags. En nyhet som plockats upp av ett flertal svenska tidningar.

“En handfull intoleranta radikaler gjorde att en konsert i Notre-Dame du Bon-Port-kyrkan ställdes in, trots att den planerats i samförstånd med biskopsrådet”, twittrade Bassem Asseh, förste vice borgmästare i Nantes.

Han fortsätter med att klargöra att det inte är något som franska myndigheter förespråkar, att censurera på det sättet. Tvärtom eftersträvar man kulturell öppenhet och dialog, menar förste vice borgmästaren.

Enligt Le Figaro har en grupp lekmän inom katolska kyrkan förklarat det starka motståndet från de troende med att “verken, titlarna, omslagen och klippen vittnar om verk med rötter i gotiken, ja till och med satanism”.

[ Invald till kyrkomötet, säger sig gilla satanism ]

---

Fakta: Anna von Hausswolff

Svensk sångare, pianist, organist, konstnär och låtskrivare.

Född 1986 i Göteborg.

Gav 2010 ut debutalbumet Singing from the Grave och har gett ut ett flertal album, bland annat The Miraculous (2015) och Dead Magic (2018).

---