Tidigare Dagen-skribenten Kristian Lundberg är död

Litteraturvetaren, poeten och författaren blev 56 år gammal

Författaren, poeten och tidigare Dagen-krönikören Kristian Lundberg är död. Lundberg, som fick sitt stora genombrott med romanen Yarden, blev kristen i vuxen ålder och skrev bland annat boken “Gud är inte ett främmande namn”.

Författaren Kristian Lundberg har avlidit. Dödsfallet bekräftades under onsdagen av författarens familj till Sveriges radios kulturnyheter.

Kristian Lundberg gick sin egen väg som författare. Han kom in i det svenska kulturlivet från ett annat håll än de flesta andra. Han växte upp under svåra ekonomiska och sociala förhållanden i ett arbetarhem med en frånvarande far och en mor som led av schizofreni. Under sitt författarskap, som inleddes med diktboken Genom september 1991, skulle han ofta återkomma just till psykisk ohälsa, utanförskap och ekonomisk orättvisa.

Som skribent och författare var Kristian Lundberg bred och rörde sig obehindrat mellan genrerna. Från poesin där allt började, till romaner, essäer och senare i livet även till deckare och teologiska texter om bön och tro. Genombrottet kom med romanen Yarden 2009 där Lundberg, som arbetade som timanställd hamnarbetare, blev en ofrivillig wallraff-reporter som redogjorde för det tunga och ofta osäkra arbetet i Malmö hamn. Yarden hyllades av recensenter och läsare och sattes senare både upp som teater och blev spelfilm.

Under perioder av sitt liv hade Kristian Lundberg missbruksproblem. Också det blev ett ämne för hans skrivande. I Sånger från avgrunden från förra året, som kom att bli hans fyrtionde och sista bok, skriver han naket och självutlämnande om beroende.

Under 2010-talet började Kristian Lundberg att skriva allt mer om kristen tro. Han har beskrivit hur en stark upplevelse vid en bokhylla på Rönnells antikvariat i Stockholm blev avgörande för hans väg till tro. I en artikel i Svenska Dagbladet från augusti 2013 beskriver han hur han står vid lyrikhyllan på andra våningen i antikvariatet och får syn på Petter Bergmans postumt utgivna diktsamling “Tilltal” från 1987, som han själv läste för första gången som 20-åring. Han får då liksom en skymt av sig själv som ung och inser att det finns en avgrund mellan då och nu:

“Jag vet inte när jag passerade gränsen och nådde fram till en tro. Jag vet däremot att jag numera befinner mig i ett mer främmande land, en plats där jag på samma gång är helt hemma och alltid en främling. Det finns ett mörkt basackord i mig, en speciell ton som kräver absolut koncentration. Det är tro. Ett inre liv, ett yttre liv”, skrev han i artikeln.

Kristian Lundberg. (Izabelle Nordfjell/TT/TT NYHETSBYRÅN)

Under många år skrev Lundberg kulturkrönikor i Dagen. Han rekryterades till tidningen av dåvarande kulturredaktören och skrev inte sällan texter med fokus på kristen tro utlevd i praktisk handling.

Inger Alestig minns Kristian Lundberg som en stark försvarare av människovärdet, med ett vackert poetiskt språk.

– Kristian Lundberg tog alltid de svagares parti och förde en talan för marginaliserade människor i Sverige. Och den rösten behövdes och gör det fortfarande. Han hade ett avskalat, men vackert och starkt poetiskt språk. Jag är väldigt stolt över att jag var den som engagerade honom i att skriva för Dagen, säger Inger Alestig.

Inger Alestig, Dagen. (Natanael Johansson)

– Jag tänker på Bergspredikan när jag tänker på honom. Han var en sådan röst i vår tid. Kristian Lundberg hade mycket kontakt med utslagna människor. Han hade ju själv en liknande uppväxt och levde även periodvis ett liv som var svårt. Han levde ett slags outsider-liv och fick samtidigt väldigt många fina litterära priser. Det är en stor sorg att den rösten har tystnad, fortsätter hon.

2016 kom Kristian Lundberg ut med boken Gud är inte ett främmande namn. En bok, där författaren utifrån sin kristna tro uppmanar till engagemang i flyktingkrisen som hade skakat om Sverige ett år tidigare.

– Jag ville redogöra för bakgrunden till mina resonemang. Jag kan inte plocka ut den ena delen och säga att den är större eller viktigare än den andra. För mig bottnar allting i samma grundtanke om människans värde och okränkbarhet. Sedan kan man dra politiska slutsatser och bygga en ideologisk förankring, men grunden för mig är att vi är skapade till Guds avbild och att jag är kristen. Då blir det märkligt när det aldrig får synas, sa han i en intervju i Dagen om boken.

De sista åren av Kristian Lundbergs liv drabbades han av demenssjukdomarna Lewi body sjukdom och hydrocefalus. För bara några veckor sedan medverkade han i SVT:s Fråga doktorn och berättade om sjukdomarna för att minska stigmat kring att leva med demenssjukdom.

– Det är uppenbart att jag inte har tiden på min sida. Jag blir inte bättre utan sämre, konstaterade han i programmet.

Kristian Lundberg blev 56 år gammal.