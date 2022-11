Här recenserar vi brädspel för mindre barn, eller som barn kan spela utan någon vuxen medverkan.

Tvådelat spel håller spänningen vid liv

Brädspelstest 2022

Titel: LasseMaja Mysteriespelet

LasseMaja Mysteriespelet Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Kärnan

Kul spel för barn som består av två delar. I den första gäller det att vara snabb på att hitta ledtrådar från olika mysterier för att vinna mysteriekort till del två. I den andra delen ska man komma fram till vilket mysterium de olika bilderna tillhör. Den som löst flest mysterier innan någon spelares kort tar slut vinner.

Det är roligt med ett spel för barn som är gjort i flera delar på detta sätt. Det håller spänningen och intresset vid liv. Spelet innehåller många smarta detaljer, till exempel förstoringsglaset som klarar att läsa osynlig och hemligt text på korten. Del ett handlar mer om snabbhet och tävlingsanda medan del två uppmuntrar till strategi och eftertänksamhet. Denna kombination gick hem både hos barn i nioårsåldern såväl som några år yngre.

Felicia Ferreira





Lysande spelversion av böckerna om Musse & Helium

Brädspelstest 2022

Titel: Musse & Helium: Jakten på guldosten

Musse & Helium: Jakten på guldosten Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Alga

I Musse & Helium: Jakten på guldosten har man lyckats omvandla berättelsen från succéböckerna om de två modiga mössen till ett nytt och spännande spel. Till sin uppbyggnad liknar det ett datorspel: Deltagarna ska ta sig igenom äventyr i fyra olika miljöer och lösa uppdrag med slutmålet att övervinna de otäcka duvjägarna och få tag i Guldosten. Detta fungerar oväntat bra som brädspel.

Instruktionerna är enkla och även om det är lite pyssel med att bygga ihop spelplanen ger de olika miljöerna med dess karaktäristiska drag spelet dynamik. När man kommit in i Duvjägarnästet får man till exempel bara viska, och huruvida man får komma in i det sista äventyret avgörs med en variant av sten, sax och påse (ryggsäck). För att vinna behöver man både tänka till, och ha tur med tärningen.

Såväl sexåringen som elvaåringen som jag spelade med gav spelet toppbetyg. Och spelet är till och med roligt för vuxna.

Malina Abrahamsson





Barnen Lilja spelar Bamse Sverige-spelet (Josefin Lilja)

Lär dig om svensk geografi med Bamse och hans vänner

Brädspelstest 2022

Titel: Bamse Sverige-spelet

Bamse Sverige-spelet Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kärnan

Ett mysigt och lättspelat familjespel där man dessutom lär sig mer om flera av Sveriges mest välkända platser, från det stora naturområdet Laponia i norr, via vattenfallet Njupeskär i väst och Ales stenar i söder, som exempel. Spelarna är var sin karaktär från Bamsefamiljen och ska ta sig till olika platser i Sverige genom att slå tärningen, åka luftballong och ibland stå över ett kast. När du landat på alla dina tre platser har du inte bara tagit hem segern, du har också lärt dig mer om vår geografi. Enkelt att lära sig och både vår femåring och nioåring uppskattade det och ville spela igen.

Josefin Lilja





Brädspelstest 2022: Labyrinth Villains (Johanna Almqvist)

Disneys skurkar tar över klassiskt barnspel

Brädspelstest 2022

Titel: Labyrinth Villains

Labyrinth Villains Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Ravensburger

Spelet fungerar likadant som det klassiska barnspelet Labyrinth, men nu med Disneys skurkar både som spelpjäser och gömda figurer. Du spelar en av dessa skurkar och dina gömda kort är dina skurkvänner som du ska hitta. Spelpjäserna är nu, i stället för träplupparna, en Disneyfigur i papp med plastfot, som gjord för att gå sönder efter några spelturer. Färgtemat är lite “ondare” i mörkblått, grönt och lila. En annan nyhet är spelbrickor med bilder av spelfigurerna att ha framför sig i gedigen kartong – men vi förstår inte riktigt vad de fyller för funktion.

Över lag roligt spel, lika roligt som originalet. Barnen gav spelet ett extra poäng för skurkarna. Ett spel som de flesta kan förstå, till och med femåringen spelade och hade roligt. Kul med skurkar och karaktärer som barnen kände igen. Men varför inte översätta “Villains” till svenska?

Johanna Almqvist





Brädspelstest 2022: Kunskapsjakten (Joel Höglund)

Utför uppdrag och lär dig mer i Kunskapsjakten

Brädspelstest 2022

Titel: Kunskapsjakten

Kunskapsjakten Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 25 minuter

25 minuter Förlag: Tactic

Detta kunskapsspel för barn går ut på att du snurrar ett hjul och flyttar din figur ett antal steg på spelbrädet. Där hamnar du på rutor som anger vilken typ av uppdrag du ska utföra. Uppdragen kan vara fysiska eller tankenötter, som till exempel: “Gå baklänges runt bordet ni spelar på”, “Kan du låta som fyra olika djur?”, “Säg två randiga saker”. Varje uppdrag ger dig en viss summa pengar, vilket du kan byta in mot pusselbitar där ett fullständigt pussel ger dig vinsten.

Detta testades med en sexåring och en nioåring och för den äldre var uppdragen för lätta, så detta spel passar nog barn i yngre ålder.

Joel Höglund





Bra blandning mellan lek och spel

Brädspelstest 2022

Titel: Fix it

Fix it Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Peliko

Fix it är ett spel som gör något roligt även av lådan det kommer i, den är formad som en verktygslåda. I den ligger verktyg av kraftig kartong samt kort med möbler och föremål som finns i de flesta hem. Alla föremål har något fel: de kanske behöver målas om, spikas ihop eller lagas på något annat sätt. På din tur tittar du på översta kortet i leken och letar sedan upp motsvarande föremål i huset där du befinner dig, för att därefter ta fram verktyg och låtsas fixa det. Har du valt rätt verktyg, eller om du valt fel verktyg men övertygar de andra spelarna om att ditt sätt att laga är det bästa, så har du klarat uppdraget och nästa spelare får dra ett kort.

Fix it är en bra blandning mellan spel och lek, och funkar bra med barn som kan ha svårt att sitta still vid ett bord för att spela. Det hade gärna fått följa med lite fler kort, om man spelar ofta kommer barnen snart börja lägga lösningarna på minnet. Det är också bra om en vuxen håller i kortet och inte barnet som spelar, eftersom det annars är väldigt lätt hänt att sidan med facit råkar vändas upp under springturen för att hitta föremålet som ska fixas.

Jakob Ihfongård

Rysk roulett för barn

Brädspelstest 2022

Titel: Funny Bunny

Funny Bunny Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Ravensburger

Rysk roulett för barn! Det låter inte så trevligt, men oj så spännande det är! Varje spelare får ett gäng spelpjäser (kaniner) och målet är att ta sig längs hela banan och upp på moroten på toppen. Till hjälp och stjälp finns en kortlek där en del kort innebär steg framåt och andra kort innebär att spelaren får vrida på moroten på toppen. Det är här spänningsmomentet ligger. Vrider du på moroten ramlar en kanin rakt ner i en fallucka, en annan kanin puttas ner av en mullvad eller en grind, och några kaniner klarar sig. När moroten vrids är det så spännande att barnen inte ens vågar titta. Jublet vet inga gränser när deras pjäser står kvar (behöver jag säga att det finns en risk för motsatt känsla om pjäserna försvinner ner i underjorden?). Det är som en deckare på “Mest lästa”-hyllan. Det är inte så intellektuellt stimulerande, eller sofistikerat, men hua vad spännande för hela familjen!

Rickard Ringqvist





Kämpa mot stora vita krokodilen i New Yorks kloaker

Brädspelstest 2022

Titel: Kampen i New Yorks kloaker

Kampen i New Yorks kloaker Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: WOW!

I New Yorks kloaker finns det farliga vaktkrokodiler och den ännu farligare stora vita krokodilen. För att kunna besegra dessa farliga bestar behöver man styrka, magi och smarthet. I spelets början väljer du ett djur som du vill spela, alla med olika styrkor. Genom att klara uppdrag får du belöningskort med något av spelets tre egenskaper och ökar på så sätt din kraft och blir starkare, mer magisk eller smartare. Om du inte klarar utmaningen förlorar du ett liv och får försöka igen senare. Spelet slutar när ni klarat den stora vita krokodilens utmaning. Det finns tre svårighetsgrader på utmaningarna och det går också att variera svårighetsgraden på spelomgången.

Kampen i New Yorks kloaker är ett enkelt spel och det är lätt att förstå hur man ska göra. Det är spännande att inte veta om man kommer klara utmaningarna och om vaktkrokodilerna dyker upp på ens plats. Det är kul att man spelar tillsammans och klara utmaningarna ihop.

Lina Eriksson





Lagom mix av hjärngympa och träning i logik

Brädspelstest 2022

Titel: Nelly Rapps Vampyrjakt

Nelly Rapps Vampyrjakt Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kärnan

I detta strategiska och lite läskiga spel får vi hjälpa Nelly Rapp och hennes vänner att jaga en vampyr i bergen. För att nå fram till vampyren behöver spelarna använda sig av de tre L:en: Lugn, Lärdom och List. Den spelare som bäst klarar av att både vara strategisk och även våga ta risker vid rätt tillfälle kommer att fånga vampyren – och vinna.

Vår familj brukar i vanliga fall inte vara några stora fans av strategispel. Spel vars regelgenomgång tar lika lång tid som själva spelandet brukar vara en första varningsklocka och jag ska erkänna att jag hade vissa sådana farhågor innan vi började spela Nelly Rapps vampyrjakt. Men när väl reglerna var genomgångna bjöd spelet på en lagom mix av hjärngymnastik och träning i slutledningsförmåga och logik. Dessutom ett stort plus för den behändiga storleken.

Daniel Wistrand

Memory med vackra bilder från Musse & Helium

Brädspelstest 2022

Titel: Musse & Helium: Memory

Musse & Helium: Memory Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 3 år

från 3 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Ravensburger

“Camilla Brink borde få Nobelpriset” utbrast min sexåriga dotter redan när hon hade läst första boken i serien om Musse och Helium. Ytterligare sex böcker är släppta – alla omåttligt populära. Och som alltid när något säljer, vill man sälja mer och göra fler produkter på samma tema. Så nu finns alltså Musse och Helium som Memory-spel.

Memory är alltid memory. Roligt i all sin enkelhet, och ett spel där barnen definitivt har chans att vinna över de vuxna. Att Musse och Helium och deras kompisar pryder korten skapar igenkänning och entusiasm hos barnen. Min dotter tröttnade efter ett tag på att spela och började i stället berätta om scenerna som hon kände igen från böckerna. Jag förstår henne. Den färgglada bilderna får onekligen i gång fantasin.

Malina Abrahamsson





Snyggt barnspel med förvånande otydliga regler

Brädspelstest 2022

Titel: Jakten på guldpengarna

Jakten på guldpengarna Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Tactic

En sjörövarkapten vaktar sin skatt och vi som spelar har var sin apa som ska hämta guldpengar och föra tillbaka till vårt bo. Genom att slå med en tärning kan vi komma upp på klippan där kaptenen är och smita ner i skattkammaren där guldmynten finns. Men om kaptenen befinner sig på vår sida av klippan eller i skattkammaren får vi lämna vårt mynt och börja om från vårt bo.

Våra barn som är fem och sju år gamla har plockat fram det här spelet för att spela själva flera gånger. Jag tror att en stor orsak är att det är en snygg och kreativ spelplan och att man får plocka guldpengar. Som vuxen tycker jag att spelreglerna är otydliga, även efter att ha läst dem flera gånger. Det är också lite för svårt att lyckas hämta guldpengar för att få ett bra momentum i spelet. Men som sagt, barnen verkar gilla det.

Albin Larsson

Enformig rutschkana för djuren i djungeln

Brädspelstest 2022

Titel: Panda Splash

Panda Splash Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Lautapelit/Brädspel.se

Spelarna ska knuffa en panda ner för en vattenrutschbana i kartong och få den att träffa i mitten av en liten bassäng. Beroende på hur bra pandan träffar mitten får spelarna vika upp en, två eller tre djurbrickor, som i memory. Dessa djur matchas sedan mot spelarens spelarbräde, och så håller man koll på vilka djur som hittats i en tablå.

Det är kul för barnen att knuffa ner pandan i rutschkanan och träffa målet. Det är kul att försöka minnas var vilka djur finns i memory-delen av spelet och spelet flyter på bra. Men det blir väldigt fort bara upprepande. Det kommer aldrig in nya utmaningar eller några nya beslut i spelet. Det är samma sak varje runda. Det finns ingen spänning i spelet som får en att vilja återvända till det. Det är dock ett bra tillverkat, ser bra ut och fungerar i vad det vill göra.

Henrik Erlandsson





Brädspelstest 2022: Koala Walla Bing Bang

Koalan faller med lite för stort bang

Brädspelstest 2022

Titel: Koala Walla Bing Bang

Koala Walla Bing Bang Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Amo Toys

Regelvideo på (australiensisk) engelska

I Koala Walla Bing Bang handlar det om att få träkoalan Walla att sitta kvar uppe i eukalyptusträdet. Koalan börjar på mitten av trädet och spelarna slår tärningen som antingen gör att koalan får klättra uppåt, eller så visas symbolen “Bang” och då måste spelaren snabbt utföra en uppgift som står på ett kort innan koalans rumpa träffar marken och låter “Bang”.

Trots att spelet är rekommenderat från fyra år är det ganska krångligt att förklara för ett barn hur det ska gå till. Designen av spelet är annorlunda och fin, men i vårt fall rasade koalan ner från mitten på trädet i alltför snabb fart och varken barn eller vuxen hade möjlighet att hinna utföra någon uppgift. Koalan är tänkt att hacka sig nedför trädet i sakta mak, men detta fungerade som sagt bara bitvis på pinnen i vårt fall.

Felicia Ferreira

Brädspelstest 2022: Tangle town (Patrik Viklund)

Stor fördel med långa armar i Tangle town

Brädspelstest 2022

Titel: Tangle town

Tangle town Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 3 minuter

3 minuter Förlag: Peliko

Tangle town är ett enklare barnspel som går ut på att med en liten plastbil köra matleveranser mellan restauranger och andra hus på spelplanen utan att välta det ostadiga klocktornet i mitten. Fingret får inte lyftas från bilen och meningen är, som titeln på spelet antyder, att allas armar ska trasslas ihop under spelets gång. Den som genomfört flest leveranser när klocktornet välter vinner spelet, och den som välte tornet förlorar.

Reglerna är väldigt enkla och går fort att lära sig. Men det gör också att det går fort att känna sig klar med spelet, eftersom det inte innehåller så många moment eller någon taktik och tänkande. Den som har längre armar har också stor fördel i det här spelet så det kan lätt bli orättvist.

Patrik Viklund





Frustrerade karusellspel för de allra yngsta

Brädspelstest 2022

Titel: Lär dig Karusellen

Lär dig Karusellen Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Tactic

Lär dig Karusellen går ut att genom att rotera de olika lagren i karusellen antingen bygga ihop figurer eller glassar, beroende på vilken sida man har valt. Den spelare som lyckas bygga ihop en hel figur som matchar den som tilldelats dem får en poängpollett från koppen. Där efter får spelaren en ny bild att försöka bygga ihop. Den med flest polletter när alla figurer är ihopbyggda vinner spelet.

Lär dig Karusellen var väldigt frustrerande för barnen som spelade. När någon hade lyckats matcha två delar så blev de oftast omflyttade tills det var deras tur igen. Lagren i karusellen är i konstant rörelse och det går knappt att planera framåt alls. Då varje spelare bara kan kontrollera ett av de tre lager som bygger ihop bilderna så är det väldigt låg sannolikhet att få en matchning. Glädjen att vinna står inte i proportion till frustrationen av att se sin plan raseras.

Henrik Erlandsson

Vänligt “spel” helt utan poäng

Brädspelstest 2022

Titel: Alfons Åberg Vänskapsspel

Alfons Åberg Vänskapsspel Betyg: 1 av 5

1 av 5 Ålder: från 3 år

från 3 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kärnan

Tanken är god: Genom ett spel med den populäre barnboksfiguren Alfons Åberg ska barnen lära sig om vänskap och fundera över omtänksamma handlingar. Problemet är bara att utförandet är ogenomtänkt och spelet varken inspirerande eller kul.

Rent praktiskt går spelet ut på att slå en tärning och utifrån vilken färg den visar välja en vänskapsbricka. På den kan det står saker som “Säg hej”, “Bjud in till lek” eller “Ge någon tröst”. Det stora kruxet är att ingen att uppmaningarna kan följas av en direkt handling som påverkar spelet. I instruktionerna ges förslaget att “ni tillsammans kan tänka ut en snäll sak och skicka den i tanken till en vän eller någon som ni vill ska bli er vän”.

Detta blir alltför abstrakt och resultatet blir att spelet helt saknar poäng.

Malina Abrahamsson