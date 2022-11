Här recenserar vi spel för vuxna och äldre barn, som fungerar att spela i de flesta sammanhang

Ny nordisk version lyfter modern klassiker

Brädspelstest 2022

Titel: Ticket to Ride: Northern Lights

Ticket to Ride: Northern Lights Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–5 spelare

2–5 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Days of Wonder/Asmodee Nordics

Days of Wonder/Asmodee Nordics Regelvideo som förklarar skillnaden mot vanliga Ticket to Ride

Ännu en variant av moderna klassikern Ticket to Ride, och ett välkommen tillskott för den som gillar originalet. I denna version ska man bygga järnväg genom de nordiska länderna på en stor karta. Några trevliga nytillskott i denna uppföljare: Inför varje omgång drar ni fyra kort som avgör vad slutbonusen ska bli, i stället för “längsta vägen”-bonusen i grundspelet. Det finns dessutom vissa sträckor som ger dig extra kort.

Familjen tyckte att det var väldigt roligt och med lite hjälp kunde även femåringen vara med och spela. Spelet liknar absolut sina föregångare, men vi vill ge denna variant extra högt betyg då vi tyckte att de små förändringarna verkligen lyfte spelet. Det enda negativa vi har att säga är att städerna, texten och var tågsträckorna gick, ligger väldigt långt ifrån varandra. Det blev därmed lite svårt att se och förstå vart sträckorna gick.

Johanna Almqvist





Klurigt bygga väg för kulor i Gravitrax

Brädspelstest 2022

Titel: Gravitrax the Game: Impact

Gravitrax the Game: Impact Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: Så lång tid man vill

Så lång tid man vill Förlag: Ravensburger

Ett roligt och något tankekrävande spel som bjuder på 30 utmaningar i olika svårighetsgrad. Här gäller det att hitta och bygga en smart lösning och väg för en kula att ta sig från start till mål. Varje kort presenterar hur spelplanen ska se ut och vilka delar som ska vara med för att bygga kulans väg. På baksidan av korten finns en liten hjälp med en placering av någon av byggklossarna. Om man kör helt fast kan man kika i facit.

I Gravitrax utmanar du dig själv och sätter tempot och svårighetsgraden. Ni kan också med fördel vara några stycken som hjälps åt och klurar tillsammans.

Linnea Buckley





Bra hjälp för nybörjaren att lära sig schack

Brädspelstest 2022

Titel: Quick way to Chess

Quick way to Chess Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 2 spelare

2 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Alga

Det är med viss skepsis vi tar oss an Quick way to Chess. Skepsisen ger sig dock nästan omedelbart när vi inser att det inte är variationer, utan helt enkelt pedagogiska steg in i schackvärlden. För i ärlighetens namn, hur ofta har man inte försökt att lära någon att spela schack som inte har tålamod att ta till sig komplexiteten och konsekvensanalysen som schack kräver för att uppskattas? Quick way to Chess är helt enkelt åtta enkla spelvariationer på en mindre 5x5 bräda som fokuserar på att använda en pjästyp i taget.

Som van schackspelare märker man att nedskalningen i stegen faktiskt fungerar för att förstå viktiga principer, även om tävlingsmomentet i varje enskilt steg haltar lite. Det är nästan bara bra, för man är snart framme vid fullskaligt schack, och än finns det inget spel som slår det.

Anders Axklo





Stenåldersversion av Kingdomino bättre än originalet

Brädspelstest 2022

Titel: Kingdomino Origins

Kingdomino Origins Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Blue Orange Games/Brädspel.se

Med Kingdomino Origins går man tillbaka till spelet Kingdominios forntida rötter. Man väljer dominobrickor med omsorg för att upprätta bra stammarker och få ännu mer värdefull mark genom att göra upp eld från vulkanen. Det finns naturresurser att samla för att frodas!

Grundspelet i Kingdomino Origins är identiskt med original-Kingdomino, men det finns också nya komponenter som ger tre nya sätt att spela. Grundspelet är väldigt enkelt att förklara och man kan komma igång snabbt, sen blir det mer komplicerat ju fler varianter man lägger till. Komponenterna är av bra kvalitet och temat är roligt.

Alla i familjen gillade detta spel och tycker att det var ett lyft jämfört med originalet. Vi gillade särskilt att det fanns olika tillägg till spelet som gör att man kan variera det mycket. Jag skulle därmed rekommendera Kingdomino Origins över originalet. Enkelt, roligt, och ett bra tema! Ett toppenbra familjespel.

Mike Forsman





Smart minnesspel som triggar tävlingsinstinkten

Brädspelstest 2022

Titel: Brain Box: Bilder

Brain Box: Bilder Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 4 år

från 4 år Antal spelare: från 1 spelare

från 1 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Asmodee Nordics

Memorera så många detaljer som möjligt från ett bildkort, och svara på en klurig fråga om bilden för att få behålla kortet och samla poäng. Upplägget i detta spel är enkelt, och hela familjen är snabbt med på noterna. Pedagogiskt spel som övar barnens fokus, minnesförmåga - och triggar tävlingsinstinkten!

Bildkorten har enkla, barnvänliga motiv och ser inte så svåra ut att memorera, men vissa frågor är kluriga till och med för vuxna. Barnen som provat spelet är fyra och sex år gamla; sexåringen hade absolut störst behållning och klarade de flesta av frågorna, medan fyraåringen ganska snabbt tappade intresset när det blev för svårt.

Plus för lekvänligt timglas (att passa tiden kan ju vara minst lika underhållande som att spela själva spelet) och att man själv kan bestämma hur länge spelet ska pågå.

Ellinore Wolf





Familjen Forsman testar Minecraft: Heroes of the Village (Amber Forsman)

Skydda er Minecraft-by tillsammans i Heroes of the village

Brädspelstest 2022

Titel: Minecraft: Heroes of the Village

Minecraft: Heroes of the Village Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Ravensburger

Minecraft: Heroes of the Village är ett samarbetsspel där man har uppdrag att skydda byn från plundrande bybor. Man kan utforska världen, samla olika block, bekämpa mobs, och bygga försvarsbyggnader innan man utplånar byborna. Man har också en djurkompis bredvid sig som ger olika förmåner för att hjälpa dig klara av uppdraget.

Detta spel var årets överraskning! Det är spännande, har högt tempo, och det är kul att samarbeta för att uppfylla uppdraget. Även om det står från sju år, kunde min treåring spela när jag hjälpte till. Då det finns olika byggnader att bygga och olika djurkompisar att testa kan man spela detta många gånger utan att blir uttråkad. Barnen gillade spelet skarpt och som vuxen var det roligt att vara med. Spelet var ganska lätt att vinna även på svåraste nivån, så vi implementerade lite egna regler för att gör det ännu mer svårt och spännande. Kan starkt rekommenderas om man har barn som gillar Minecraft!

Mike Forsman





Färgglad och snabb version av Ticket to Ride

Brädspelstest 2022

Titel: Ticket to Ride: San Francisco

Ticket to Ride: San Francisco Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Days of Wonder/Asmodee Nordics

Ticket to Ride: San Francisco har ett liknande upplägg som de övriga små Ticket to Ride-spelen. Lägg upp spelplanen och välj dina spårvagnar. Lägg turistbyråer i högar med samma symbol och placera ut på fem platser: Alcatraz, Golden gate bridge, The Embarcadero, Sunset och Potrero hill. Dela ut två transportkort till varje spelare och vänd sedan upp fem kort från leken. Blanda och dela ut två biljettkort till varje spelare. Spelarna väljer om de vill behålla ett eller båda. Dessa är hemliga tills slutet. I tur och ordning gör spelarna sina drag, antingen dra ett transportkort, muta in en sträcka eller dra biljettkort. När någon har två eller färre spårvagnar kvar får alla en sista tur innan spelet är över.

Det gäller att samla så många poäng man kan, flest poäng vinner. Du får poäng för hel inmutad sträcka mellan platser, samt om du lyckats slutföra sträckorna som finns på dina biljettkort.

Det här är en väldigt trevlig version av Ticket to Ride med jättefina färger och en robust spelplan. Det gick snabbt att spela och det gör vi gärna igen. Gammal som ung gillade detta spel.

Linda Brundin

Spelklubben Herrgårdstomtarna testar Get on Board. (Jakob Ihfongård)

Bli den bästa bussföraren i Get on Board

Brädspelstest 2022

Titel: Get on Board

Get on Board Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–5 spelare

2–5 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Iello/Asmodee Nordics

Målet med Get on Board är att göra en bussrutt genom London eller New York. Vilken stad beroende på hur många spelare det är. Det gäller att plocka upp passagerare och ta dem till deras destination. Studenter vill till skolan, turister till turistmål och affärsmän till jobbet. Detta görs genom att man får olika biljetter som visar hur man kan köra på kartan. Det behövs planering, målmedvetenhet och lite tur. Efter tolv snabbspelade rundor så räknas poängen ihop och bästa busschauffören utses.

Get on Board är ett trevligt spel som kräver lite klurande och tänkande. Spelet flyter på bra och reglerna är inte allt för svåra att förstå. Det är lagom klurigt och lagom snabbspelat. Efter tolv rundor känner man att en till hade behövts för att man skulle få till det där sista, men så är det ju ofta i denna typ av spel. Jag kommer att spela det fler gånger.

Henrik Erlandsson





Snabbt och lätt tärningsspel som är enkelt att ta med sig

Brädspelstest 2022

Titel: Pop-a-tops: Marsianer

Pop-a-tops: Marsianer Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Peliko

Ett tryck på spelets lock så kastas tre tärningar runt, hittar du det kort som matchar färg, bakgrund och marsian snabbast så får du en poäng. Ställ locket (tärningskupan) mitt på bordet och sprid ut marsiankorten runt om, yngsta spelare börjar. För två spelare kan först till sju poäng vara lagom, för flera spelare är först till fem mer passande.

Ett väldigt lätt och enkelt spel för de lite yngre spelarna, optimalt för sex-åttaåringar. Väldigt fina färger på kort och tärningar, känns redigt och hållbart. Sjuåringen gillade det verkligen och vill spela om och om igen. Ett snabbt spel som lätt går att ta med överallt, då korten förvaras i den medföljande burken.

Linda Brundin





Vinn trollkarlsdueller i Stupefy!

Brädspelstest 2022

Titel: Harry Potter Stupefy!

Harry Potter Stupefy! Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 4–8 spelare

4–8 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Repos production/Asmodee Nordics

Harry Potter Stupefy! är ett actionfyllt lagspel med Harry Potter-tema från trollkarlsduellerna i den mycket aktuella filmen Harry Potter och Hemligheternas kammare (2002). Indelade i lag om två i de fyra skolhusen får fyra-åtta spelare deltaga och tävla mot varandra om poäng och lärarnas gunst. Alla spelare får varsin trollstav, alla spelar samtidigt och får välja att försöka lamslå sina motspelare eller skydda sig. De som går oskadda ur omgången får vara med och dela på poängen i potten. Men till åtta omgångar får man bara tre träffar, resten är miss-kort, så det gäller att välja rätt tillfälle och måltavla.

Spelet har mycket fina och högkvalitativa komponenter, som kort med metallicfärg och olika trollstavar till varje deltagare. Det är ett taktiskt spel där laget måste hålla ihop och överlista de andra spelarna för att ta hem poängen.

Patrik Viklund

Brainbox går snabbt både att spela och förstå

Brädspelstest 2022

Titel: Brain Box: Världen

Brain Box: Världen Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: från 1 spelare

från 1 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Asmodee Nordics

En person tar ett kort och har 10 sekunder på sig att memorera det den ser. Temat för spelet är länder. På baksidan av kortet finns åtta frågor om vad som syns på kortet. Efter de 10 sekunderna har gått slår man en åttasidig tärning och medspelaren läser upp den fråga som matchar numret. Om man svarar rätt får man kortet och turen går vidare. Den som har flest kort efter 10 minuter har vunnit spelet.

Brain Box: Världen är ett väldigt roligt spel som både går snabbt att förstå och spela. Frågorna har väldigt varierande svårighetsgrad, vilket gör det utmanande även för någon som kan mycket om ett visst land. Nackdelen är att man ganska snabbt spelar igenom alla kort. Kanske kan man lägga det på hyllan ett tag och ta fram det igen om några månader.

Kajsa Löwenhielm





Liten familjeversion av frågespelet 0-100

Brädspelstest 2022

Titel: 0-100 Mini Familj

0-100 Mini Familj Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: PlayMig

0-100 Mini Familj är ett kunskapsspel i reseformat där svaret alltid är ett tal mellan 0 och 100. Om du inte vet svaret så gör det inget, gör en uppskattning – närmast vinner nämligen. Frågorna och svaren kan vara i längd, bredd, höjd, temperatur, fart, storlek, ålder och anges i enheter som centimeter, år, timmar, kronor och så vidare. Spelet är väldigt bra anpassat för barn genom ett enkelt handikappsystem i poängräkningen. Den lilla pappersfickan gör att alla spelare kan vara med och ställa frågor. Lätt att ta med och ett kort har frågor för en runda, så det finns frågor för många roliga och härliga omgångar med familjen eller vänner.

Joel Höglund





Ordspel som fungerar även för den som inte lärt sig läsa

Brädspelstest 2022

Titel: Ord för ord

Ord för ord Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 5 år

från 5 år Antal spelare: 4–16 spelare

4–16 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: WOW!

Ord för ord är ett ordförklaringsspel som fungerar både för den som kan läsa och den som ännu inte lärt sig. Detta tack vare att en del av korten med orden som ska förklaras är i bilder i stället för text. Man spelar i lag och ska, under timglasets tid, hinna förklara så många ord som möjligt. Du får flytta din pjäs framåt på spelplanen ett steg för varje ord du hinner förklara. Först i mål vinner.

Ord för ord är roligt för både barn och vuxna. Tack vare den enkla spelidén passar det också att plocka fram när nya vänner är på besök och man inte vill behöva gå igenom krångliga regler. Majoriteten av förklaringskorten är med text, jag hade gärna sett fler kort med bilder, det är ju något som är unikt med just detta ordförklaringsspel. Men sammantaget är det här ett spel som kan passa många och vid många tillfällen.

Albin Larsson





Gissa avstånd i spel som spelas bäst på golvet

Brädspelstest 2022

Titel: Hund + Donut = ?

Hund + Donut = ? Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Peliko

Alla spelare utom en ska gissa hur långa olika saker är, och markera det med två pluppar. På det kort spelarna får kan det till exempel stå: “Längden på spåret från baktassen på en stor björnhanne”. När alla lagt ut sina pluppar på det avstånd de tror stämmer, ska en spelare gissa vem som kom närmast sanningen. Sedan använder man ett specialmåttband som ger “facit” till varje uppgift. Poäng ges sedan enligt ett visst system. Klurigt och lärorikt, men kräver betydligt mer yta än ett matbord. Bäst är nog att spela på golvet. För de vuxna som deltog var det svårt att läsa av markeringarna på specialmåttbandet, som angav “facit” med färgnyanser i blå-lila-rött. Passade tioåringen och fjortonåringen perfekt. Litet minus för att det går att fuska, och för att förpackningen är svår att återanvända.

Eva Janzon





Snabba vändningar i fotbollsspel

Brädspelstest 2022

Titel: Dice Dribble

Dice Dribble Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 2 spelare

2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: ALF

ALF Regelvideo på svenska

Med en handfull tärningars hjälp ska du dribbla och passa dig fram för att till slut avlossa ett skott för att göra mål. Som försvarare ska du med lika många tärningars hjälp förhindra detta, för att sedan erövra bollen och själv börja anfalla. Det mesta handlar om tur, att få de rätta kombinationerna på tärningarna. Spelet kan bölja fram och tillbaka på den lilla fotbollsplanen och precis som i riktig fotboll kan det ibland vända snabbt.

Reglerna utlovar att “du nästan kan känna doften av nyklippt gräs”, vilket är en nästintill komisk överdrift. Det känns mer som en enklare form av Yatzy än att man springer sig svettig ute på en riktig fotbollsplan. Spelet är enkelt, roligt, men något enahanda efter ett tag.

Jacob Zetterman

Bluffa dig till vinst i Cockroach Poker

Brädspelstest 2022

Titel: Cockroach Poker

Cockroach Poker Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Drei Magier Spiele/Brädspel.se

Här gäller det att lura på dina medspelare så många kort som möjligt genom att hävda, sant eller falskt, vad korten föreställer. Mottagaren gissar om det du säger är sant eller inte, gissar man fel måste man lägga kortet framför sig. Man kan också välja att skicka vidare till annan spelare som upprepar proceduren. Den som först får fyra kort med samma djur framför sig eller får slut på kort på hand förlorar.

Ett snabbt spel som ledde till många skratt. Tonåringarna som spelade tyckte det var jättekul, men lite tråkiga färger på korten. Korten är väldigt mörka och lite dystra, hade varit finare med lite ljusare nyanser. Enkelt att ta med i den hållbara kortasken.

Linda Brundin

Charader för både stor och liten

Brädspelstest 2022 Bäst i familjen: Charader

Titel: Bäst i familjen: Charader

Bäst i familjen: Charader Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 3 år

från 3 år Antal spelare: 2+ spelare

2+ spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Charader är charader, och står och faller på att de som spelar tycker det är roligt att försöka förmedla information utan att prata samt att lagmedlemmarna är på hyfsat samma våglängd. I denna version av spelet kan även barn som inte kan läsa vara med, genom att varje kort har en illustration på baksidan som de kan spela upp. Enligt reglerna ska barnet få välja valfritt kort i hela högen, så inte övriga spelare ska veta vilket kort det är - men jag skulle rekommendera att göra ett mindre urval av kort så att det inte blir beslutsångest för barn som har svårt att välja. Korten är så pass många att det går bra att ha en hög för barn och en för vuxna.

För läskunniga finns tre olika alternativ att välja mellan på varje kort, vilket är en trevlig detalj så man inte fastnar på ett uttryck som man verkligen inte vet hur man ska illustrera. Allt kommer i en lagom stor låda som är enkel att ta med sig. Åldersgränsen på tre år är dock lite optimistisk, om du inte har en väldigt mogen och kommunikativ treåring.

Jakob Ihfongård





Dominospel med t-banetema

Brädspelstest 2022

Titel: Metro Domino

Metro Domino Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Tactic

Med dominobrickors hjälp ska du bygga ut olika tunnelbanelinjer. Målet är att samla poäng längs vägen, samt att bli av med alla sina brickor. Vinner gör den som lyckas bäst med bägge dessa saker. Det går att spela någorlunda taktiskt, men eftersom möjligheterna att lägga ut sina brickor är begränsade till ett fåtal val handlar Metro Domino mycket om att ha turen på sin sida.

Reglerna var omständligt skrivna och det gällde att läsa dem riktigt noga för att förstå hur allt hängde ihop. När vi väl förstod rullade det på bra och vi hade en rolig stund tillsammans.

Metro Dominio finns i lite olika nationella versioner och det här var “Storstad Sverige”, där stationerna som ska anslutas var inspirerade av motiv från Stockholm. Tyvärr gick man inte hela vägen, tunnelbanetåget som brickorna placerades i var hämtad från London, vilket gör att den där Sverigekänslan man försöker locka fram känns halvhjärtad. Det lyser helt enkelt igenom att här försöker någon att spotta ur sig så många nationella versioner av det här spelet som möjligt utan att behöva överanstränga sig.

Jacob Zetterman





Blandning av kortspel och brädspel som funkar bäst på fyra

Brädspelstest 2022

Titel: Touché

Touché Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Tactic

Tycker du mest om kortspel eller brädspel? I Touché behöver du inte välja. Välj bland dina fem kort på handen och spela ut dina markörer. Blockera andras möjligheter att bilda mönster och bygg taktiskt ut dina egna. Den spelare som först bildat tre mönster vinner spelet.

Spelets tempo är lugnt och det finns ingen tidspress. Touché är för den taktiske spelaren, men även för den tursamme. Ibland går det helt enkelt inte stoppa den som av en händelse råkat dra rätt kort på handen (eller så är jag bara en dålig förlorare).

Är ni bara två som ska spela? Då hade jag inte valt det här spelet. De taktiska momenten blir då tyvärr alldeles för få och spelet blir väldigt långtråkigt.

Natanael Gindemo





Höga krav på spatial förmåga

Brädspelstest 2022

Titel: Ubongo Lines

Ubongo Lines Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Kärnan

En uppföljare till Ubongo classic där det gäller att så snabbt som möjligt pussla ihop en figur som överensstämmer med ritningen på spelkortet genom att använda plastbitar av olika form. Alla spelare bygger samma figur samtidigt och har också chans att lyckas i varje omgång. Den som är först färdig har en fördel när ädelstenar med olika poäng fördelas efter varje vända och så småningom räknas ihop.

Reglerna var inte lättbegripliga utan verkar förutsätta tidigare bekantskap med Ubongokonceptet. Vi, två vuxna, begrep med viss möda vad det gick ut på men tyckte att spelet snabbt blev enformigt och inte särskilt spännande. Den som har god spatial förmåga får en chans att briljera på andras bekostnad – tveksamt hur bra det är när det handlar om ett spel som enligt tillverkaren är lämpligt från 8 år.

Elisabeth Sandlund





Ett dåligt spel - men fantastisk leksak

Brädspelstest 2022

Titel: Catapults

Catapults Betyg: 1,5 av 5

1,5 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: 2 spelare

2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Lautapelit/Brädspel.se

Lautapelit/Brädspel.se Regelvideo på svenska.

Spelarna bygger upp varsin borg av klossar, placerar ut sina krigare och tar sedan var sin katapult med tillhörande gummistenar. Spelkort delas ut och sedan spelar man kort och skjuter med katapulterna för att slå ner motståndarens figurer.

Catapults är ett ganska dåligt spel, tråkigt med oinspirerade regler. Men det är en helt fantastisk leksak. Det har ett högt produktionsvärde, härliga komponenter och katapulterna skjuter både rakt och med bra fart. Ganska snart blev det så att spelarna byggde sina borgar och ignorerade alla regler för att bara skjuta på varandras borgar med varannat skott. Min son på tre år älskar att bygga med klossarna och skjuta med katapulten.

Henrik Erlandsson