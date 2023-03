Sara Parkman önskade kristen folkvisa i Jills veranda

Den grammisnominerade artisten kom direkt från ett kloster i Frankrike

I veckans avsnitt av SVT-programmet Jills veranda är Sara Parkman, kompositör, folkmusiker och artist gäst. Där får hon bland annat sjunga en av sina favoritsånger i en kyrka, tillsammans med en kör.

Det är tvära kast för artisten Sara Parkman. Innan hennes medverkan i Jills veranda har hon precis varit på en femdagarskurs i Frankrike, i gregoriansk sång.

– Min pappa skulle åka och jag frågade om jag fick följa med, berättar hon för programledaren Jill Johnson.

– Det var någon som ansåg att den gregorianska sången är klostrens Rolls-Royce, och vad vet jag om det, men det är platsen där gregorianska sånger utvecklas mest, fortsätter den mångfacetterade artisten, mest känd för sin folkmusikinspirerade musik.

Sara Parkman fortsätter berätta om hur fascinerad hon blev över de franska nunnorna, som hon fick samtala med genom ett galler.

– Det är ett annat livsval, det så modigt. Och sen lever de hela tiden i musiken, fast väldigt stillsamt. Det är liksom motsatsen till den här världens musik, säger Parkman och slår ut med armarna.

Till Nashville, countryns huvudstad, har hon med sig en så kallad “bucket list”. Det är personliga önskemål på vad hon vill uppleva när hon är i staden. En av punkterna är att få sjunga sången Down in the River to Pray. Den brukar beskrivas som en kristen folkvisa eller gospelsång, som tros ha sitt ursprung i den afroamerikanska slavhistorien. År 2000 blev den allmänt känd genom filmen O Brother, Where Art Thou?.

Sara Parkman, vars pappa är svenskkyrklig präst, berättar att hon är uppvuxen med sången och att den kommit att bli en favorit genom livet. Tillsammans med Jill Johnson och en afroamerikansk kör får hon sedan sjunga den i kyrkan First Community Church.

Sara Parkman är för övrigt nominerad till två grammisar på Grammisgalan som går av stapeln i maj. Det är i kategorierna Årets folkmusik samt Årets kompositör, den senare tillsammans med Hampus Norén, för albumet Eros Agape Philia.

