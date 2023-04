“Har svårt att tänka mig att det inte blir en ny succé”

Kulturpanelen sammanfattar mars

Daniel Wistrand

Läst: En bra dag att dö av Carina Bergfeldt (Forum förlag)

I veckan mötte jag SVT-programledaren Carina Bergfeldt till ett kommande avsnitt av podden Dagens människa. Bergfeldt är aktuell med boken En bra dag att dö, där hon följer Jim Brazzil, fängelsepastor på Death Row. Brazzil har funnits med vid 276 avrättningar och boken är en stark skildring av en långt ifrån perfekt pastor som hittar sitt livs kallelse i Texas hårda fängelsemiljö. Bergfeldt skriver rakt, men också drabbande om den mångfacetterade pastorn som inför döden ser tillbaka på sitt liv.

Sett: Hooja the movie (SVT)

Få kan väl ha missat epadunk-fenomenet Hooja - gruppen som gör dansgolvshits om att backa med släp och som har fått alla Sveriges barn att sjunga på Banan, melon, kiwi och citron. I SVT-dokumentären Hooja the movie följer vi duon på sin hemmaplan; det snart bortgrävda gruvsamhället Malmberget. Bakom sina masker får vi se Hooja och DJ Mårdhund spela i Sporthallen i Malmberget innan den ska rivas, de eldar och grillar parisare (skivad falukorv) i skogen och blir fullständigt överrumplade när de tar hem priset för Årets grupp på P3-guldgalan i Göteborg. Filmen är ett humoristiskt men ändå ömsint porträtt av en musikgenre, men också en del av Sverige som sällan bevakas så ingående.

Hört: Stockholm Worship Other Side

Så kom äntligen fullängdsalbumet Other Side från Stockholm Worship, som släpps globalt via skivbolagsjätten Universal. Det är ett starkt lovsångsalbum och det låter modernt, välproducerat och medryckande. Men dessutom finns också en djup innerlighet. Man har lyckats med det svåra konststycket att förmedla nerven från själva inspelningen på Cirkus i Stockholm hela vägen till albumet. Eric Liljero och Jonatan Brandström som är två av sångarna och låtskrivarna har tillsammans med teamet från Hillsong Sweden lyckats göra ett unikt och viktigt bidrag till internationella lovsångsscenen.

I april ser jag fram emot: First Aid Kit - konsertspecial från Palomino-turnén på TV4/CMore

På senare år har TV4 och CMore blivit en stark producent av livekonserter. Det började under pandemin där man sände konserter från ett folktomt Gröna Lund. Ur dessa konserter föddes exempelvis Zara Larsson och Carolas duettversion av Säg mig var du står som toppade listor under många månader. Benjamin Ingrossos konsert från Konserthuset var en annan succé som man lyckades förvalta och omvandla till magisk tv. Och nu har alltså turen kommit till ljuvliga duon First Aid Kit som TV4 följt under deras Palomino-turnén. Jag läser att sångframträdandena ska varvas med intervjuer och har svårt att tro att detta kan bli något annat än en ny succé.

Malina Abrahamsson

Läst: Natten av Sara Gordan (Albert Bonniers förlag)

En tonårsdotter försvinner ut i natten och vägrar svara. En mamma är utom sig av oro; irrar runt på gatan, ringer alla som kan tänkas veta något. Hennes dotter har diabetes och det är förenat med livsfara om hon inte får sitt insulin. Men dottern bryr sig inte. Mönstret upprepas igen och igen, och som läsare får jag kliva rakt in i mammans förtvivlan. Sara Gordan skriver med nerv och energi, och lyckas förmedla en klaustrofobisk känsla. Hon sätter också fingret på det som föräldrar i olika grad tvingas navigera: viljan att beskydda sitt barn samtidigt som barnet vill bryta sig loss.

Sett: Dokumentärfilmen Jesus i Örkelljunga

I centrum för SVT-dokumentären Jesus i Örkelljunga står Nils Dahlvig och Oscar Tryggveson – två kristna killar i Örkelljunga som vill nå sin ort med budskapet om Jesus. Filmskaparna Gustav Hugosson och Andreas H. Nilsson, som själva har ett förflutet i frikyrkan, följer med dem när de är ute på stan och evangeliserar, sjunger lovsång och erbjuder förbön. För någon som inte är van vid sådana uttryck kommer somligt i dokumentären säkert att framstå som annorlunda, men när jag tittar ser jag framför allt en finstämd skildring av vänskap och trons förändringskraft i en ung människas liv.

Hört: Albumet De sista sju orden med Robert Eriksson och Omorfia stråkkvartett (David Media)

Textförfattarna Robert Eriksson och Åsa Molin har gjort gemensam sak med kompositören Per Boqvist och skapat ett album och en liturgi särskilt för långfredagen. Men egentligen kan De sista sju orden, som tar sin utgångspunkt i Jesu sista ord på korset, lyssnas på året om. För vi behöver kyrkomusik som inte väjer för mörkret, utan vågar gå in i smärtan. Robert Eriksson sjunger med sårbarhet och närvaro och Omorfia spelar fantastiskt.

I april ser jag fram emot: Att se Karl Ove Knausgård på Rival

Just nu läser jag Det tredje riket – tredje delen i Knausgårds Morgonstjärna-serie, och den är precis lika bra som de två tidigare böckerna. I april kommer författaren till Rival i Stockholm och jag kommer nog att få hejda mig för att inte skrika rakt ut när jag ser honom. I senaste avsnittet av Signumpodden pratade kulturskribenterna John Sjögren och Greta Schüldt om Knausgårds författarskap och de förenades i glädjen över att få leva på jorden samtidigt som Knausgård. Precis så känner jag med!

Urban Thoms

Hört: Amy Grants nya singel Trees We’ll Never See

Efter några tuffa år med både hjärtoperation och svår cykelolycka är den kristna popdrottningen Amy Grant, 62, tillbaka med en ny sång. Trees We’ll Never See är en träffsäker betraktelse över vad vi människor sår med våra liv och det faktum att vi kanske inte får se resultatet. “Statues fall and glory fades, but a 100-year-old oak tree still gives shade”, lyder några rader i texten. Amy Grants make Vince Gill förgyller anrättningen med förnämligt fingerplock på akustisk gitarr. Det är första gången på tio år som Amy släpper nyinspelat material och ekot från utmärkta albumet How Mercy Looks From Here (2013) är tydligt. Mersmaken är omedelbar.

Hört: Love Is Gonna Make Me Die - ny låt med Bertil Edin

2022 vaknade Bertil Edin ur en lång musikalisk dvala. Eller snarare bestämde sig för att dela med sig av det musicerande som alltid legat honom så varmt om hjärtat, för plötsligt började han släppa ny popmusik i form av souldoftande poplåtar på engelska. Senaste singeln heter Love Is Gonna Make Me Die och är en hans svängigaste. Kolla gärna in den!

Läst: Surrender av Bono (Bokförlaget Polaris)

U2-sångarens egenskrivna livsberättelse Surrender är en tegelsten baserad på 40 av bandets sånger. Språket är livfullt, fullt av färgstarka bilder och träffsäkra liknelser. Anekdoterna är legio. Mest överraskande för mig var hur omfattande och självutlämnande Bono skriver om sin kristna tro och sin existentiella brottningskamp. Ocreddigt så det förslår, men Bono tycks inte skämmas ett uns för det. Själv är jag bara fascinerad och tacksam.

I april ser jag fram emot: Ny musik med Laleh

I innevarande månadsskifte utlovas en ny singel med Laleh Pourkarim. Framåt uppges vara en vårig låt som handlar om att vara på väg och att livet alltid fortsätter – just det – framåt! Med fjolårets starka album Vatten i färskt minne väcks förväntningar på ännu en underfundig betraktelse från svensk trallpops okrönta drottning.

