“Resultatet är både avslöjande och tänkvärt”

Dagens kulturpanel sammanfattar april och blickar framåt mot maj

Malina Abrahamsson

Läst: I Jesu namn – tankar om ledarskap av Henri Nouwen

Prästen Henri Nouwen hade en framgångsrik universitetskarriär på Harvard när han bestämde sig för att lämna sitt jobb och i stället flytta in i en kommunitet med funktionshindrade. I den lilla skriften ”I Jesu namn”, som är ett koncentrat av visdom, berättar han hur det förändrade hans syn på kristet ledarskap. Utifrån Jesu frestelser i öknen skriver han om ledarens lockelse att vara relevant, att göra något spektakulärt och att få makt. Nouwen är skarp och själavårdande på samma gång; blottlägger våra svagheter och inspirerar till att leva annorlunda. Bland annat skriver han: ”Det verkar lättare att vara gud än att älska Gud, lättare att härska över människor än att älska dem, lättare att äga livet än att älska det. Jesus frågar: ‘Älskar du mig?’ Vi frågar: ‘Får vi sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster?’”

Läst: Nya numret av tidskriften NOD

Föreningen NOD:s vänner har tagit över utgivningen av tidskriften NOD och gett den en nystart. Layouten är omgjord, konsten är tillbaka och pappret är härligt strävt. I sitt första nummer har de låtit några av svensk kristenhets vassaste pennor belysa temat ”Att leva i det apokalyptiska rummet” och skapat ett genomtänkt och estetiskt tilltalande magasin, vars innehåll väcker tankar och föder samtal. Jag ser mycket fram emot fortsättningen!

Hört: De sjunga bönerna i Bose

Under en vecka i april hade jag förmånen att vara på retreat i det ekumeniska klostret Bose i norra Italien. Tre gånger om dagen samlas bröderna och systrarna för att be den sjungna tidegärden, och det är fantastiskt att få vara med! Liturgin är enkel, innerlig och förunderligt vacker. Jag ville aldrig att bönestunderna skulle ta slut.

I maj ser jag fram emot: Alva Dahls nya bok Pennvässaren – om skrivande på lek och allvar (Morfem förlag)

Språkvetaren, översättaren och författaren Alva Dahl har en sällsynt klarhet i sitt sätt att skriva. För att hjälpa andra och ge inspiration i skrivandets olika faser ger hon nu ut boken Pennvässaren. Den vänder sig till den som vill skriva ”lekfullt, situationsanpassat och med integritet” och jag känner ett omedelbart gehör: Så vill jag kunna uttrycka mig!

Daniel Wistrand

Läst: Reportaget ”Schulman och sanningen” i tidskriften Kvartal av Lapo Lappin

Jag tillhör dem som fängslats i osunt många timmar av Alex Schulmans berättande. Jag tror jag hört samtliga avsnitt av Alex och Sigges podcast. Till detta kommer Schulmans författarskap med böcker som Skynda att älska, Glöm mig och Bränn alla mina brev. Då och då har jag genom åren noterat hur Alex Schulman återanvänt sina anekdoter, inte sällan med utbytta platser och personer. Kanske var det därför jag blev extra nyfiken på journalisten Lapo Lappin, stora gräv i tidningen Kvartal. Reportaget handlar om hur Alex Schulman förhållit sig till faktauppgifter när han skrivit om sin farfar, författaren och katoliken Sven Stolpe. Lapo Lappin, som för övrigt även recenserar böcker i Dagen, går systematiskt igenom faktauppgifterna i Schulmans Bränn alla mina brev och resultatet är både avslöjande och tänkvärt.

Hört: P3 dokumentär ”Kidnappningen av paret Brolin”:

Ett kvarts sekel har passerat sedan missionärsparet Daniel och Paulina Brolin kidnappades i den ryska delrepubliken Dagestan. Inte bara kristenheten utan hela Sverige höll andan under den 165 dagar långa fångenskapen. Efter frigivningen fick de unga pingstmissionärernas berätta om sin starka tro och hur de sjungit lovsång för att hålla hoppet uppe. P3 Dokumentärs skildring av händelserna är gripande och välgjord, men det fanns vissa perspektiv och nyanser jag saknar. Därför kan jag knappt vänta tills Dagens egen Albin Larsson släpper sitt kommande avsnitt av Frikyrkopodden som också handlar om de dramatiska händelserna runt kidnappningen av Daniel och Paulina Brolin.

Dokumentären Amazing Gospel på SVT:

Filmaren och journalisten Ann-Sofie Carringer gjorde för ett par år sedan succé med dokumentären Frikyrkans musikunder. Nu kommer uppföljaren som berättar om hur gospelmusiken kom till Sverige. Carringer har samtalat med några av de största svenska gospelprofilerna samt med flera intressanta amerikanska röster. Dessutom bjuder Amazing Gospel man på en stor dos härligt svängig gospelmusik.

I maj ser jag fram emot: Att läsa Joel Halldorfs ”Bokens folk” (Fri tanke förlag)

Läsningen befinner sig i kris. Det har teologen och författaren Joel Halldorf tagit fasta på i sin senaste bok, där han kartlägger läsningens historia och hur dagens skärmanvändande och minskande läsande påverkar oss. Jag ser framemot att göra ett ärligt försök att lägga undan mobilen och dyka ner i Halldorfs lärda bokuniversum under de närmaste veckorna.

Urban Thoms

Hört: Grammofon-Missionens spellista på Spotify

John Three Sixteen, The Vergers, Heaven Liners, Beryllen, Höjetamet, Glorymen, Carina, The Destination of Life, Fågel Fenix, The Aaltos, Young Deacons, Mums … Vad är då detta för märklig uppräkning? Jo, det är de inledande artisterna på Grammofon-Missionens fylliga spellista med musik av och med kristna poppionjärer från åren 1967–1982. Ett pärlband av sånger som sedan länge hamnat i glömska, men som nu tack vare entusiasterna Stefan Kéry och Carl-Henrik Olsson finns tillgängliga. En kulturgärning av Gud nåde, speciellt i kombination med den unika boken med samma namn som tidigare omnämnts här i Dagen. Två av många favoriter från spellistan är Han förmår med Höjeteamet och Someone I love med Glorymen.

Sett: Jakten på Raoul Moat – ny serie på SVT Play

En ny brittisk kriminalserie i tre delar som bygger på verkliga händelser triggar hela känsloregistret. Direkt efter avtjänat fängelsestraff söker den våldsamme Raoul Moat upp sin exflickvän och hennes nye pojkvän för att hämnas. Snart blir hela poliskåren måltavla för hans sjuka aggressioner vilket utlöser en av de största polisjakterna landet skådat. Våld i relationer, i synnerhet mot kvinnor, har tyvärr blivit vardagsmat och serien triggar reptilhjärnan betydligt mer än alla de svarta rubriker som är så lätta att skjuta ifrån sig. När det gäller att spela på de mest primitiva av alla mänskliga känslor är engelsmännen absolut svåröverträffade.

Hört: Podden Sökarna med Jonas Gardell som gäst

Föreningen Valvs podcast Sökarna med journalisten och författaren Eric Schüldt som lyssnande utfrågare är redan brett omskriven. Säsongens sista avsnitt, det tionde sedan starten, gästas av Jonas Gardell och tar sin utgångspunkt i författarens andliga resa som både börjar och slutar (?) i en baptistförsamling. Ett spänstigt samtal med lika vältalig som bibelsprängd gäst som dessutom hävdar att han är född med en gudsreflex.

I maj ser jag fram emot: Sommarens odlingsprojekt

Första försöket med att odla tomater blev en succé. Det andra ett totalt fiasko. Ska bli spännande att se hur det lyckas den här sommaren.

