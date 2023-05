Dagens kulturpanel sammanfattar maj och ser fram emot sommaren

Daniel Wistrand

Läst: Annette Haalands forskningsartikel om kristen tro i svenska deckare

Nästa vecka kommer vi att publicera en annorlunda och intressant text på kultursidorna i Dagen. Det är pastorn och författaren Annette Haaland, som gjort succé med mysdeckarna om pastor Viveka som skriver en exklusiv artikel i Dagen om hur kristen tro presenteras i svenska kriminalromaner. Ett område hon studerat i samband med att hon skriver masteruppsats i religionsvetenskap. Det hon kommer fram till i sin artikel är både intressant och anmärkningsvärt. Missa inte den bildande och välskrivna texten nästa vecka.

Sett: Utdrag ur kommande Alle tiders sanger

Den gemensamma svensknorska satsningen där kristna artister åkte till Nashville för att sjunga och spela tillsammans blir nu tv i norska NRK med start på söndag. Det är proffsigt, medryckande och framför allt riktigt berörande. Ett “Så mycket bättre” med en extra dimension. Om programmet kommer att sändas i Sverige också återstår att se. Klart är i alla fall att detta är ett unikt stycke musikhistoria.

Hört: Erik Runesons odödliga låt Highway Soul

Det har gått 15 år sedan musiksveriges bäst bevarade hemlighet, Erik Runeson från Dala Järna, släppte sin enligt mig legendariska EP I Don’t Actually Feel like I’m Wasting My Time. När EP:n kom golvades jag fullständigt av den sex minuter långa Highway Soul, som gjorde ett outplånligt intryck på mig och jag satte den på repeat i en vecka. Här om dagen ramlade jag över låten på nytt och nu är jag fast igen. Erik Runeson har sjungit avskalade lovsånger i projektet Gemenskap och spelat in en duett med självaste Björn Skifs, men att inte ännu fler upptäckt Runesons unika soulröst är för mig en gåta.

I juni ser jag fram emot: Samtal om kultur och kyrka på Torpkonferensen

Det börjar bli konferenssäsong igen. På Lappis, Nyhem, Hönö och en mängd andra ställen kommer människor snart åter att samlas för dessa andliga folkfester i ordets bästa bemärkelse. Dagen före midsommarafton har jag fått förtroendet att leda ett panelsamtal om kultur och kyrka med gästerna Ellen Vingren, Bengt Johansson, Emil Eriksson och Daniel Röjås. Jag ser mycket fram emot att få diskutera dessa spännande och ständigt aktuella frågor i ett så fint sällskap.

Malina Abrahamsson

Läst: Lilla smycket av Patrick Modiano (Elisabeth Grate Bokförlag)

I Lilla smycket skriver Nobelpristagaren Patrick Modiano om artonåriga Therese som en dag får syn på en kvinna i gul kappa i tunnelbanan i Paris. Kvinnan är kusligt lik hennes mor – hon som sägs ha dött i Marocko tio år tidigare. Genom Paris gator följer Therese efter kvinnan i jakt på svar. Med rapp stil och korta nedslag i både nuet och i det förflutna skriver Modiano fram en säregen, vemodig stämning som drabbar mig. Jag blir ett med den sökande Therese, som letar efter sin mor, men kanske mest efter sig själv. Och efter någon sorts kontakt och stadga i tillvaron. Jag brukar inte läsa om böcker, men den här kortromanen vill jag läsa igen.

Sett: Dokumentären Arvo Pärt – Tonsättaren och hans värld, på SVT Play

Lagom till prisutdelningen av årets Polarpris visade SVT en dokumentär från 2015 med en av årets pristagare – den estländska kompositören Arvo Pärt. Under ett år fick ett internationellt filmteam följa honom, bland annat under arbetet med jubileumsföreställningen Adam’s Passion. Pärt framträder som en passionerad, ömsint och religiöst präglad människa. Hans musik beskrivs ofta som en bön. Själv säger han att hans budskap kan liknas vid ett sökande efter ljus, och att det är det budskapet som han har lagt in i sina noter. På engelska heter den här dokumentären ”The Lost Paradise”, vilket tydligare speglar det Pärt vill göra med sin musik: ge oss ett glimt av det paradis som vi är utslängda ifrån och som vi intensivt längtar tillbaka till.

Hört: Lisa Ekdahls nya album Bang bang i mitt hjärta

Lisa Ekdahl är en av mina favoritartister. Jag älskar hennes lekfulla stil och särpräglade röst. Sedan hon släppte sitt nya album Bang bang i mitt hjärta i slutet av april har de nya sångerna varit mina ständiga följeslagare. Särskilt Vida vingar, som är en sorts parafras på Lina Sandells psalm Bred dina vida vingar och som Lisa Ekdahl gör tillsammans med mästerliga José Gonzales.

I juni ser jag fram emot: Att läsa Stränder in mot ljuset av Ylva Eggehorn (Libris förlag)

I Stränder in mot ljuset har Libris förlag samlat ett urval av Ylva Eggehorns andliga lyrik. Få samtida svenska poeter kan som Ylva Eggehorn skriva om Jesus på ett sätt som väcker förundran och längtan. Dikten ”Jesus älskar dig” gör mig alltid alldeles tagen. Ser fram emot att upptäcka fler av hennes verk.

Urban Thoms

Hört: Paul Simon Seven Psalms

81-årige sångaren och mästerkompositören Paul Simon går in för landning i livet. Häromveckan blev hans senaste musikprojekt – Seven Psalms – tillgängligt på förekommande streamingtjänster. Och psalmerna, eller ska man kalla det musikverket, tål sannerligen att lyssnas på. De sju sångerna presenteras sammanfogade till ett enda långt akustiskt stycke. 33 pockande minuter där världsartisten blottar sina innersta tankar om Gud och livet. Fängslande och tankeväckande – ett hjärtats anrop serverat med den där ack så välbekanta rösten som, åldern till trots, fortfarande känns obrutet vital.

Hört: Lauren Daigle Lauren Daigle

De förväntningar som byggts upp under de fem år som gått sedan Lauren Daigle släppte sitt förra album Look up Child har varit skyhöga. Hur ska hon lyckas matcha en sådan fullträff? Nu finns svaret i form av ett självbetitlat fullängdsalbum omfattande drygt 37 minuter musik, fördelad på tio låtar. Rösten framkallar fortfarande rysningar, texterna känns lite mer crossover. Men det kanske bara beror på att vokabulären är aningen mindre religiöst laddad, tänker jag. ”Hur ska du kunna älska dem om du inte förlåter dem?” sjunger Daigle som fortsätter att utmana på sitt typiskt kärleksfulla sätt.

Hört: Podden “Svenneagrammet”

I en relativt nystartad podd förklarar journalisten och fotografen Zandra Erikshed och läraren och författaren Christian Svahn enneagrammet, som beskrivs som ett verktyg för ökad självinsikt, förståelse för andra människor och bättre relationer. Det handlar inte, betonar de med emfas, om att begränsa människor genom att sortera in dem i olika lådor, utan tvärtom om att hjälpa människor att bli fria från osunda mönster och hitta sitt sanna jag. En lättlyssnad podd där Erikshed och Svahn i samtalets form serverar personliga insikter som ibland får det att bränna till ordentligt på insidan. Uppmuntrande, men också utmanande.

I juni ser jag fram emot: Semester

Så tidigt som i år har jag inte tagit semester på flera decennier. Rena sommarlovsfeelingen.

