“Hon är fortfarande en liveartist i absolut världsklass”

Dagens kulturpanel sammanfattar juli och blickar framåt mot augusti

Daniel Wistrand

Läst: Blir du ledsen om jag dör av Nicolas Lunabba (Natur & förlag)

När en av förra årets mest omtalade böcker kom ut i pocketutgåva kunde jag inte hålla mig längre. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabbas berättelse om vad som hände när han lät en av killarna han mött genom jobbet på frivilligorganisationen Helamalmö bo hemma hos honom. Med ett rappt och rakt språk blottlägger Lunabba ett samhälle där allt fler unga hamnar i kriminalitet och våldsspiraler. Men han visar också hur den negativa spiralen kan brytas – och vändas till något fantastiskt.

Hört: Betong & Poesi av Seron och Kuyaone – Profetisk paradox

Sedan han återvänt till musiken har rapparen Seron varit oväntat produktiv. Betong & Poesi är den andra EP:n han släpper tillsammans med rapkollegan Kuyaone. Tillsammans kallar sig duon ”Profetisk paradox” och låtarna de släpper är drömskt nostalgiska både till sound och textinnehåll. Rapparna tänker tillbaka på millennieskiftets hiphopscen med frontfigurer som svenska Looptroop och amerikanska Dilated Peoples. Vid sidan av nostalgin har dock gudstron en tydlig och självklar plats och det känns befriande unikt att höra två så skickliga rappare leverera texter om frälsning och kristen tro på svenska.

Sett: Carolas minikonsert på SVT efter Allsång på Skansen

Allas vår Carola Häggkvist befinner sig mitt i sitt 40-årsjubileum som artist. I SVT:s Allsång på Skansen framförde hon för första gången medryckande nya singeln Händer upp och efter programtiden rev hon av en stark uppställning hits på svenska som Mickey, Det regnar i Stockholm, Säg mig var du står och så klart Fångad av en stormvind. En fantastisk påminnelse om att ”Stormvinden” fortfarande är en liveartist i absolut världsklass. Minikonserten finns att se på SVT play.

I augusti ser jag fram emot: Systrarna av Jonas Hassen Khemiri

Få författare har jag följt lika nära som Jonas Hassen Khemiri. Från genombrottet med Ett öga rött via Montecore och Jag ringer mina bröder. Khemiri bor sedan ett par år tillbaka bor i New York och undervisar i kreativt skrivande vid New York University. Jag har svårt att föreställa mig en mer passande roll för ordkonstnären som gång på gång förändrat sitt eget romanspråk utan att tappa sitt egensinniga ”flow”. Det ska bli intressant att se på vilket sätt Jonas Hassen Khemiri kommer att överraska sina läsare med nya boksläppet.

Malina Abrahamsson

Läst: Hon minns inte av Jonas Brun, (Albert Bonniers förlag)

Jonas Brun är förutom författare också psykolog och översättare. Jag känner honom genom hans lyhörda översättningar av Nobelpristagaren Louise Glück och har länge varit nyfiken på hans eget språk. Nu har jag läst ”Hon minns inte” som kom 2021 och som handlar om Jonas Bruns mammas väg in i demensen. Det är ett ömsint porträtt som inleds med moderns död och som sedan leder läsaren baklänges genom alla de saker som mamman inte längre minns. Prosan är avskalad, fri från sentimentalitet men full av känsla. Jag tyckte mycket om den här boken.

Sett: Bildmuseet i Umeå

Umeå – vilken vacker stad! I juli besökte jag den för första gången. Höjdpunkten var Bildmuseet som ligger precis vid Umeälvens strand och som både bjuder på fantastisk arkitektur och intressanta utställningar. De enorma fönstren bildar tavlor i sig, men här finns också Umeå konsthögskolas magisterutställning, samtida konst från Arktis och skisserna från Emma Adbåges fantastiska barnbok ”Såret”.

Hört: Lina Wolffs Sommar i P1

De sommarprat som jag tycker bäst om är de som borrar i en specifik fråga. Som författaren Lina Wolff. Hon ägnar sina 90 minuter åt att berätta om kärleken till spanskan och översättningsarbetet av ”Hundra år av ensamhet” av Gabriel García Márquez. Programmet är initierat, fantasifullt och intelligent gjort, och även om Lina Wolff ger lyssnaren ytterst få biografiska fakta om sig själv, tycker jag mig få se mer av henne än om hon hade rabblat sin levnadshistoria. Dessutom får hon mig att omedelbart vilja plocka upp García Márquez storverk.

I augusti ser jag fram emot: Existentiell litteraturfestival i Uppsala

Böcker och existentiella samtal – finns det något bättre? När Uppsala domkyrka och Sigtunastiftelsen åter arrangerar Existentiell litteraturfestival är uppställningen imponerande: Göran Greider, Ia Genberg och Agneta Pleijel är några av de medverkande författarna och samtalen spänner från poesins kraft till situationen i dagens Kina. Extra mycket ser jag fram emot samtalet ”Den tveeggade religionen – tro som trend, fara och möjlighet” med Mikael Kurkiala, Björn Wiman och Joel Halldorf.

Urban Thoms

Hört: Barack Obamas sommarspellista på Spotify

Att lyssna på någons spellista är som att få en liten glimt av en människans tankar och känsloliv. När personen som valt ut musiken är tidigare president i en av världens supermakter blir det än mer intressant. Barack Obama serverar en högkvalitativ kompott av klassisk soul, modern hiphop, gungande gospel, ljuvlig jazz och mer därtill. Det känns som att ex-presidenten valt musik som förmedlar en rad olika sinnesstämningar och att texterna nog avsevärt påverkat urvalet. Och det är inte svårt att tänka sig att världsläget påverkat val som Cry Me A River (Ella Fitzgerald) och Everything Is Broken (Bob Dylan). Men mellan alla dystra rader ekar också ett envist hopp. Listan säger nog en hel del om dess upphovsman, tidigare en av världens mäktigaste män.

Sett: Möbelbutiken som kunde varit ett museum

Re:form furniture i Lunds utkanter är förvisso en kommersiell butik även om sortimentet är begagnat. Men det kunde lika gärna varit ett 1960-talsmuseum. Här kan inredningsfantaster med faiblesse för teak och danska och svenska stjärndesigners frossa ohämmat. De som var unga när dessa pjäser var nya kastas tillbaka i en nostalgisk tidstripp. Här kan man ruinera sig på nolltid. Eller bara njuta i timmar av designmöbler och andra vackra föremål. ”Skånes grymmaste vintagebutik”, kallar de sig själva på nätet. Det kan mycket väl stämma.

Sett: Kommissarie Van der Valk på TV4

Priset för sommarens behållning när det gäller kriminalserier på tv går till den karismatiske kommissarien Van den Valk och hans skickliga team av brottsutredare. Serien utspelar sig i Amsterdam vilket känns udda på ett positivt sätt. Mordgåtorna (för det är i stort sett alltid mord det handlar om) känns ovanligt utmanande och ibland tillåter sig manusförfattarna att ge sig in i vindlande filosofiska och existentiella tankebanor. Perfekt att avrunda en skön sommarkväll med.

I augusti ser jag fram emot: Saliga sånger – Nashville i SVT

I november i fjol hade hade ynnesten att få vara på plats i Nashville när ett stort antal svenska och norska artister spelade in en ny tv-serie med andliga sånger från förr och nu. Ända sedan dess har jag väntat ivrigt på att få se resultatet. Torsdag den 17 augusti sänds ett timslångt specialprogram exklusivt redigerat för SVT. Jag kan knappt bärga mig till dess.

