Här recenserar vi brädspel för den som vill ha något att bita i och inte har problem med mer komplicerade regler.

Brädspel

En episk kamp om Midgård för två spelare

Titel: The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth

The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth Betyg: 5 av 5

5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 2 spelare

2 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Repos Production/Asmodee Nordics

Repos Production/Asmodee Nordics Regelvideo (på engelska)

The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth är ett fantastiskt strategispel som tar dig djupt in i Tolkiens värld och låter dig uppleva kampen mellan gott och ont. Två spelare ställs mot varandra som representanter för antingen Sauron eller de fria folken, och varje drag är avgörande för utgången. Spelet erbjuder flera olika sätt att vinna, vilket gör det både dynamiskt och strategiskt utmanande. Denna variation gör att varje spelomgång känns ny och fräsch, med olika taktiska vägar att utforska, beroende på spelstil och strategi.

"Lord of the Rings: Duel for Middle Earth" fick ett av testets få femmor. (Jakob Ihfongård)

En av spelets största styrkor är dess illustrationer och komponentkvalitet, som bidrar starkt till en uppslukande spelupplevelse. Spelet har lyft ytterligare en nivå jämfört med 7 Wonders Duel, som det här spelet bygger på.

The Lord of the Rings: Duel for Middle-earth är ett engagerande och roligt spel, särskilt för Sagan om Ringen-fans. Spelets höga kvalitet och de varierade vinstmöjligheterna gör det till ett utmärkt val för intensiva tvåspelarsessioner. En stark rekommendation för alla som älskar strategispel!

Mike Forsman

[ Vackert, harmoniskt och variationsrikt i “Aqua” ]

Spelklassikern ”Catan” tar klivet in i modern tid

Titel: Catan: Ny energi

Catan: Ny energi Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: 3–4 spelare

3–4 spelare Speltid: 90 minuter

90 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo (på engelska)

Det populära spelet Catan tar nu klivet in i modern tid i denna nya version. Catan: Ny Energi är ett fristående spel, men den som har spelat originalet kommer snabbt att känna igen sig. Handla, bygg städer, samla resurser och se till att ha flest poäng vid spelet slut. Vilken strategi väljer du? Billiga fossilbränsleanläggningar eller dyrare förnybar energi?

De nya spelelementen ger ett fräscht intryck för dig som kanske annars har tröttnat på Catan. Helt plötsligt måste du ta hänsyn till ditt lokala klimatavtryck för att undvika miljöskador. Och med hjälp av kraftverken (både gröna och bruna) kan du få ytterligare fördelar gentemot dina motståndare.

Spelets namn Catan: Ny Energi är passande på fler än ett sätt; det ger verkligen ny energi in i Catan-världen. Om du gillar originalet eller de andra expansionerna och versionerna kommer du definitivt gilla detta spel.

Richard Rönnklint

[ Välbalanserat slottbyggarspel från familjen Fryxelius ]

Bygg upp en avslappnad värld tillsammans i ”Dorfromantik”

Titel: Dorfromantik

Dorfromantik Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 1–6 spelare

1–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo

Dorfromantik är ett fridfullt och strategiskt spel, där ni skapar harmoniska landskap genom att placera hexagonala brickor på spelplanen. Tillsammans arbetar ni för att uppnå olika mål, som att bygga långa järnvägar, stora skogar eller pittoreska byar. Spelet balanserar på ett imponerande sätt mellan enkelhet och djup, vilket gör det lika tilltalande för nybörjare som för mer erfarna spelare. Det mest framträdande med spelet är dess avkopplande natur. Eftersom det inte finns någon direkt konflikt mellan spelarna känns det mindre stressigt och mer kreativt. De charmiga illustrationerna och den lugna atmosfären bidrar till en visuell njutning. Med slumpmässiga mål och många möjliga strategier är det dessutom ett spel med stor variation mellan omgångarna.

Trots att spelet rekommenderas från åtta år blev detta snabbt en favorit även för min femåring, och det fungerar utmärkt att spela tillsammans. Vi spelar det minst en gång varannan vecka – ibland oftare! Efter att ha spelat ett antal gånger kan mängden upplåsta mål kännas överväldigande, men detta gör också att spelet växer och förblir intressant. Sammanfattningsvis är Dorfromantik, som bygger på dataspelet med samma namn, ett fantastiskt spel för familjer och vänner som söker en lugn men engagerande spelupplevelse. Det är en riktig pärla för den som uppskattar samarbete och kreativitet!

Dorfromantik vann Guldtärningen för Årets vuxenspel 2024.

Mike Forsman

[ "Allegra" är roligt för både erfarna kortspelare och nybörjare ]

Bygg ditt drömsamhälle i skogen i ”Everdell”

Titel: Everdell

Everdell Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 60 minuter

60 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo

Everdell handlar om att bygga upp ett charmigt skogssamhälle där djuren samarbetar för att förbereda sig inför vintern. Spelarna skickar ut sina arbetare för att samla resurser som används för att bygga byggnader och rekrytera bybor. Målet är att hitta kort som ger bonusar tillsammans och samla så många poäng som möjligt innan spelets slut. Den som har flest poäng när vintern kommer står som segrare.

Det är ett trevligt och roligt spel som kombinerar flera kända brädspelsmekaniker. I början kan spelet kännas lite överväldigande med alla kort och deras olika förmågor, men det blir lättare efter några omgångar. De första gångerna kan det också vara svårt att veta vilka strategier som fungerar bäst, men när man väl börjar förstå kortens synergier blir spelet ännu mer givande. Everdell är verkligen ett spel som blir bättre ju fler gånger man spelar.

Spelet har många trevliga detaljer och finesser som gör det småklurigt och engagerande. Ett problem är dock att spelets expansioner ännu inte är utgivna på svenska. För den gillar expansioner kan det därför vara en idé att investera i en engelskspråkig utgåva redan från början.

En annan detalj är att vissa spelare kan bli förvirrade av den danska texten som finns på spelplanen. Det vackra trädet som används för att hålla korten kunde dessutom ha varit lägre för att inte vara i vägen. Men det är helt klart ett bra spel.

Henrik Erlandsson

[ ”Ordgruvan” kräver stresstålighet, strategi och stort ordförråd ]

Brädspel

Släpp ut din inre viking i ”Edge of the World”

Titel: Edge of the World

Edge of the World Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: 3–4 spelare

3–4 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Tactic

Edge of the World är ett strategispel som utspelar sig på vikingatiden. Här ska du utforska och erövra nya länder och befästa hamnstäder. På din resa mot segern väljer du om du vill strida och erövra eller agera köpman och handla med olika varor på de olika platserna du kommer till. När du samlat guld till ett värde av 150 ska du genast återvända till din hemmahamn, dit också de andra spelarna snabbt ska flytta sig. De första som möts där, möts i en avgörande strid där vinnaren koras.

Edge of the World är ett roligt strategispel som vi tror växer ju fler gånger man spelar och reglerna sätter sig.

Tina Ahlqvist

[ Bli barista för en dag i fantastiskt snygga Coffee Rush ]

Övriga delar i Dagens stora speltest 2024:

[ Alla Dagens spelrecensioner ]