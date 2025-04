Församlingar måste skapa meningsfulla uppgifter för den som vill engagera sig

Tore Samuelsson har läst “Sörj inte, organisera er” av Silvia Kakembo.

Sörj inte, organisera er av Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion, är ”en bok om att sätta människor i rörelse” som undertiteln säger. Och den publiceras i en tid då en del i organisationer, kyrkor, folkrörelser, lokalföreningar, aktivistgrupper … börjar ge upp hoppet. Medlemstapp, svårt att rekrytera volontärer, uppgivna valberedningar … Inget känns lätt nu för tiden.

Detta är en bok fylld av optimism och praktiska råd på ett ledigt språk. Författaren – i yngre medelålder – skriver personligt från sin breda erfarenhet. Kakembo har sedan tonåren haft uppdrag inom både skolvärlden, kyrka, politiskt, bistånd och idrott.

Kakembo tvivlar inte på att det finns möjligheter. Hon slår fast att det nu är fler, inte färre, som vill engagera sig för ett bättre samhälle och en bättre värld. I förordet skriver hon: ”vi som har hopp om ett ljusare 2030-tal måste sätta spaden i backen och engagera fler för ett mer jämlikt och rättvist samhälle”.

Sörj inte är en inspirerande bok riktad till grupper, snarare än individer. Och det är ett lagarbete, inte en quick-fix eller gör-det-själv-handbok. Kakembo ser vikten av förnyade former för engagemang i fysiskt, digitalt och hybridformat och tipsar om att lotsa in ”hang-arounds” och supportrar. Hon betonar att det för en utomstående ibland kan kännas svårt ”att komma in i värmen”.

Kyrkor och församlingar kan vara kreativa – precis som den kyrka författaren själv har erfarenhet från – genom att skapa några enkla, tydliga och meningsfulla instegs-uppgifter. Som att välkomna, ta emot i garderoben, servera dricka, vara hjälpledare, delta i besökstjänst … Det behövs aktiviteter i stegen mellan att bara vara medlem och sitta i styrelsen. Viktigt: ”Glädjen måste finnas där att tacka ja.”

Kakembos slutsats är att föreningslivet kan – och måste – anpassa sig till den mycket snabba förändringstakten i vårt samhälle och stå på egna ben. Boken är till god hjälp.

---

Titel: Sörj inte, organisera er.

Författare: Silvia Kakembo.

Förlag: Bokförlaget Atlas (259 sidor).

Genre: Handbok.

---