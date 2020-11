Dagens stora test av familjespel 2020

Flest erfarenhetspoäng vinner i Minecraft-brädspel

Titel: Minecraft: Builders & Biomes

Betyg: 4,5

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 10 år

Förlag: Ravensburger

Regelvideo på svenska

Ett roligt och lärorikt spel för föräldrar som vill skapa en kontakt med och förstå sina Minecraft-tokiga barn. Genom att samla block, utforska världen och bygga upp din egen bricka med olika byggkort får du olika poäng vid faserna biomes, materials och typ. Glöm inte heller mobsen (monster) som kan bekämpas med olika vapen och ge extra poäng eller actions. Du vinner genom att samlat ihop flest erfarenhetspoäng vid spelets tredje och slutliga poängräkningsfas.

Reglerna är relativt enkla och välskrivna. Man lär sig snabbast om man börjar spela spelet. I poängräkningsfaserna krävs lite huvudräkning och spelet självt kräver strategi och planering i uppbyggnaden av din miljöbricka. Varmt rekommenderat för de något äldre och strategiinriktade barnen.

Linnea Buckley

Lägg träffsäkra bud i Antikrundan

Titel: Antikrundan

Betyg: 4

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Tactic

Spelet har direkt anknytning till tv-programmet Antikrundan, och presenteras som ett spel från SVT. Spelplanen är en Sverigekarta och målet att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att lägga det högsta men också mest träffsäkra budet på antikviteter av varierande värde vid ett antal auktioner. En hemlig kista, vars värde avgörs av slumpen, och ett antal chanskort utgör kompletterande tur-moment.

Riktigt roligt, tyckte vi, som gärna tittar på både Antikrundan och föregångaren brittiska Antiques Roadshow. Är man bara två som spelar är det till och med så att en omgång går för fort. Spänningen bör öka om man är flera som konkurrerar om antikviteterna. De är 180 till antalet så frågan är hur snabbt det går innan man har lärt sig vad en italiensk senrenässansvärja eller en snedklaffssekretär i rokokostil är värderade till.

Elisabeth Sandlund

Dra ut i Europa i tio dagar

Titel: 10 days in Europe

Betyg: 4

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Peliko

I detta lärorika och roliga, men inledningsvis något krångliga, spel ska spelarna ordna en tiodagarsresa i Europa. Det behövs länder, det behövs transportmedel och du tävlar mot medspelarna om vem som först lyckas planera resan från start till mål.

Vi är rätt spelvana i vår familj men fann ändå instruktionerna tämligen krångliga. Men så fort vi fått rätsida på dem tyckte både vuxna och barn att spelet var spännande och roligt. Inte många sura miner medan spelet fortskred, möjligtvis då om någon tog för lång tid på sig att fundera över nästa drag. Det behövs både tålamod och strategi – och tur. Barn och vuxna fick uppdatera sig på geografi på ett lekfullt sätt. Ett spel att spela om och om igen, det vill säga när man väl lärt sig hur man ska göra.

Frida Park

Planera den perfekta semestern i 10 days in Europe. (Frida Park)

Vem fixar bästa sushimenyn?

Titel: Sushi Go!

Betyg: 4

Antal spelare: 2-5

Ålder: Från 8 år

Förlag: Gamewright/Brädspel.se

Sushi Go! är ett roligt litet kortspel med högt tempo, som är lätt att lära sig och smidigt att ta med sig. Genom att välja rätt kort ska du sätta ihop den bästa sushimenyn bland spelarna. Detta gör du genom att skicka runt var sin hand med kort, där du för varje runda väljer ett kort att lägga till din samling. När korten är slut så är omgången över och ni räknar ihop poängen. Beroende på vilka kort du valt att satsa på, till exempel maki-rullar, sashimi eller nigiri, så får du olika poäng. Den som efter tre omgångar får flest poäng vinner spelet.

Sushi Go! påminner en del om det numera klassiska spelet 7 Wonders i spelmotorik, men på en enklare och mer lekfullt sätt och med gulligare kort. Det är utmanande att hitta sin strategi och överlista motspelarna. Ett bra familjespel tillsammans med barn från 8 år och uppåt, och ett måste för sushiälskaren!

Patrik Viklund

Klurigt och välgjort bollspel

Titel: Rolit

Betyg: 4

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 7 år

Förlag: Goliath/Asmodee Nordics

Ett taktikspel med 64 fyrfärgade bollar som i tur och ordning placeras i gropar på en spelplan av plast. Målet är att ha så många bollar som möjligt i den egna färgen när spelet är slut. Det uppnås genom att spelaren placerar ut sin egen boll så att motståndarnas bollar omgärdas och därmed får vändas.

Stabilt och välgjort spel. Reglerna var inte helt lättbegripliga i teorin men när vi väl kom i gång förstod vi hur det var tänkt. Spelet visade sig vara ganska klurigt eftersom ett drag som vänder många bollar kan bli förödande när motståndaren upptäcker att det skapat en blotta och kontrar. Lite tur behövs men förmågan att hitta och värdera möjliga placeringar och tänka framåt är ännu viktigare. Två kan spela utan problem, men fyra spelare som har var sin färg verkar vara optimalt.

Elisabeth Sandlund

Rolit är inte en felstavning av roligt, utan ett brädspel där du ska rulla bollar så de får din färg. (Elisabeth Sandlund)

Snabb och engagerande “catfight”

Titel: Hungry cats

Betyg: 4

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: WOW!

I detta familjespel som passar från lågstadieålder och uppåt blir alla utmanade, gammal som ung. De roliga och barntillvända illustrationerna kan lura spelarna att tro att det är ett barnsligt enkelt spel, men icke. Här har speltillverkarna lyckats med att skapa ett spel som utmanar på precis lagom nivå oavsett om du är sju eller 37 år gammal.

Du kan vinna på ren tur. Och du kan vinna om du spelar strategiskt. Varning! Det är så engagerande att de som förlorar kommer kräva en ny match. Men eftersom spelet inte tar särskilt lång tid (dock längre än de 15 minuter som anges) kan man ju spela det om och om igen.

Lägg ut korten med frestande matbilder (för katter) på bordet och tävla, två till fyra personer, vem som får flest av samma sort eller enligt en serie. Ju fler, desto högre poäng.

Frida Park

Färglägg ett helt universum

Titel: Combo Color

Betyg: 4

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Asmodee Nordics

Från att slåss mot de hemska Mech-Samurais till donutfesten i djupaste Amerika, via olympiaden i Springa Runt Bordet. Du måste erövra alla dessa Combo Color-universum om du ska bli färgmästaren. Varje universum har sex äventyr, där det första äventyret är enkelt och det sista betydligt svårare. Varje gång det är din tur ska du färglägga en ruta – antingen vid en pil eller bredvid en ruta som redan är färglagd. När alla rutorna fått färg avslutas spelet och den som har flest poäng vinner.

Vi gillade verkligen Combo Color. Det är enkelt att lära sig, men det finns strategi för hur man ska få ihop poäng på bästa sätt. Illustrationerna är fina och varierade – alla i familjen hade sitt favorituniversum. Vi märkte att spelet blev svårare, men också lite roligare när man hade fler spelare. Det enda negativa med spelet var att färgen i pennorna som kom med spelet började ta slut ganska snabbt och behövde ersättas.

Mike Forsman

Combo Color med familjen Forsman. (Jakob Ihfongård)

Placera de historiska händelserna i rätt tid

Titel: Bezzerwizzer Timeline

Betyg: 3,5

Antal spelare: Från 2 spelare

Ålder: Från 10 år

Förlag: Bezzerwizzer/Asmodee Nordics

I detta spel får varje spelare eller lag fyra kort med historiska händelser och ska placera in dem i rätt kronologisk ordning utefter spelplanens startkort. Varje spelare/lag har tre spelmarkörer, två Bezzerwizzer och en Zwap, som man strategiskt kan använda sig av för att sno poäng på motståndarens tur eller byta ut något av sina kort mot ett av motståndarens. Spelet består av två halvlekar och den som leder i slutet vinner.

Spelet var underhållande och skapade utrymme till resonemang och diskussion om de historiska händelserna, samtidigt som man strategiskt kunde sno poäng från motståndaren. Med spelet fick man en trevlig stund tillsammans, men det stora minuset är att korten är små och texten på dem kan upplevas svår att läsa.

Spelet är helt kompatibelt med övriga spel i Timeline-serien.

Anna Fransson

Placera historiska händelser i rätt ordning i Bezzerwizzer Timeline. (Henrik Erlandsson)

Utmana piratrivalerna med din magnetiska båt

Titel: Bermuda Pirates

Betyg: 3,5

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 7 år

Förlag: Foxmind/Asmodee Nordics

Bermuda Pirates är en spännande skattjakt på det stora havet! Styr din magnetiska båt genom farofyllda vatten för att samla skatter! Använd fingerfärdighet och minne för att hitta vägen runt de gömda malströmmarna som får dina skatter att falla överbord. Överlista dina rivaliserande pirater och delta i detta spännande äventyr tillsammans med vänner och familj.

Detta spel var väldigt kreativt och inte likt något vi har spelat förut. Konceptet är enkelt men uppgiften ganska svår och tålamodskrävande. De i gruppen som inte hade tålamod hade väldigt svårt med spelet, medan de andra tyckte det var väldigt kul. Illustrationerna var bra gjorda och de flesta komponenterna höll bra kvalitet, förutom flaggorna som kändes ömtåliga. Variationen är lite begränsad, men barnen har spelat detta själva flera gånger sedan vi fick det. Det är alltid ett bra tecken.

Mike Forsman

Strategiklassiker löser biljett till 1600-talets Amsterdam

Titel: Ticket to Ride: Amsterdam

Betyg: 3

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Days of Wonder/Asmodee Nordics

Ticket to ride-familjen blir bara större och större och konceptet är sig likt, även då turen går till 1600-talets Amsterdam. Du ska bygga upp dina egna rutter och ta dig mellan olika ställen, den som planerar bäst vinner mest. Den som spelat någon av de andra Ticket to ride-spelen känner väl igen sig. Det som utmärker den här utgåvan är att det inte längre är tågräls som ska byggas, utan på 1600-talet mutar man in sina resvägar med kärror.

Ticket to ride är ett fantastiskt roligt spel. När turen kommer till Amsterdam, i denna nya serie av mindre och snabbare spel som sedan tidigare besökt New York och London, påminner det mest om den mer barnvänliga varianten “First journey” som kom för några år sedan, det vill säga en enklare och mer barnvänlig variant. Med ett undantag. Man ska resa mellan plaster som Korenmetershuisje och Haringpakkerstoren. Med så svåra namn blir man lite undrande vem målgruppen egentligen är med den här utgåvan.

Jacob Zetterman

Vilka konstverk är äkta och vilka är fejk?

Titel: Konstbluffen

Betyg: 3

Antal spelare: 3-6

Ålder: Från 10 år

Förlag: ALF

Du är konstsamlare och ska bygga upp världens mest storslagna konstsamling, genom att sälja och köpa konst från ditt eget och andra länder. Men du får se upp, det finns förfalskade konstverk som dina motspelare försöker lura på dig. Den som först fått ihop konst och pengar för hundra miljoner vinner.

Idén i spelet är väldigt rolig, men många regler att läsa in sig på gör att man behöver ge spelet lite tid för att det ska uppnå sin fulla potential. Vi spelade spelet två gånger, det behövs några fler så man lär sig reglerna utantill. Och var gärna fler än tre personer, då blir det inte så uppenbart vem som sitter på vilken konst. Det ger förutsättningar för en bra konstbluff i jul.

Tina Ahlqvist

Klassiska tärningsspel i snygg design

Titel: Nice Dice

Betyg: 3

Antal spelare: Från 2 spelare

Ålder: Från 6 år

Förlag: Ninjaprint

Ninjaprint står ut bland svenska spelförlag genom att göra spel med väldigt stilren design och hög kvalitet. Så också denna gång: En snygg och praktisk låda av metall som är perfekt storlek, väldigt trevliga, självlysande tärningar i sin egen lilla förpackning så de inte skramlar, bra återanvändbara poängpapper och så till sist la pièce de résistance – regelböcker på svenska och engelska som ser ut som svenska respektive brittiska pass, bara i något mindre format.

Regelböckerna innehåller i sin tur tio små tärningsspel, det mest kända Yatzy (med varianten Maxi-Yatzy). Inga originalspel, utan traditionella tärningsspel hämtade från olika delar av världen. De andra spelen sträcker sig från “hyfsat menlöst om man inte spelar med små barn”, upp till “nästan lika roligt som Yatzy” – men det spelar inte så stor roll. Även om du bara använder Nice Dice till att spela Yatzy är det med god marginal den snyggaste Yatzy-förpackning jag någonsin sett.

Jakob Ihfongård

Nice Dice från Ninjaprint - är det mer än bara ett väldigt snyggt Yatzy? (Ninjaprint)

Lös brotten med Leif GW Persson

Titel: GW:s kriminalgåtor

Betyg: 2,5

Antal spelare: 1-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Alga

Regelvideo på svenska

I GW:s kriminalgåtor finns det 40 olika gåtor att lösa i fyra svårighetsgrader från lätt till expert. Spelet går ut på att spelaren ska sammanställa bevis utifrån klurigt formulerade ledtrådar och lista ut vem den skyldiga är samt var brottet är begånget på spelplanen. Antingen löser man gåtorna tillsammans i grupp eller individuellt. Det är också möjligt att spela själv – om ingen annan är sugen på att spela med dig.

Det finns sex alternativa brottsplatser och sex potentiella förövare. Spelet kräver logiskt tänkande av spelarna, men det vi saknade var action, en utveckling, eller en överraskning av något slag. Spelidén är ganska platt och grund, tyvärr. Det är ett mönster som återupprepar sig, om och om igen, viket leder till att spelsuget avtar … Inte lika bra som det förra GW-spelet, tyvärr.

Helen Nordhall

Bananduellen lyfter aldrig riktigt

Titel: Bananagrams Duel

Betyg: 2

Antal spelare: 2

Ålder: Från 7 år

Förlag: Peliko

Bananagrams Duel består av en plastbanan fylld av tärningar som alla har bokstäver på sig. Du och din motspelare tar hälften av tärningarna var och ska sedan göra ett korsord av dem så fort som möjligt. Den som är färdig först vinner omgången och får en poäng (i form av en banan).

Du kan vända tärningarna som du vill, så allt det handlar om är att snabbast hitta ett antal ord som går att kombinera ihop, vilket gör att den med störst ordförråd kommer att vinna 9 gånger av 10. Det finns regelvarianter där du i stället slår tärningarna och måste använda det du får, och det går att ge den bättre spelaren handikapp genom att begränsa den till bara ord med fyra eller fler bokstäver, eller att den får fler tärningar än den andre. Lite mer variation kan du få genom att använda temaorden som finns på baksidan av poängbananerna – nu får du bara använda ord som passar in på det temat.

Så väldigt intressant blir det dock aldrig. Kanske kan det fungera som övning för någon som håller på att lära sig läsa och skriva, antingen för första gången eller på ett nytt språk. Men det gäller att ha två spelare som har samma förutsättningar, annars blir det snarare nedslående än upplyftande för den som ständigt förlorar. Det är möjligt att originalversionen av Bananagrams där fler spelare kan delta är roligare, men Bananagrams Duel kan jag tyvärr inte rekommendera.

Jakob Ihfongård

Tornbygge för den fingerfärdige

Titel: Rullande tornet

Betyg: 2

Antal spelare: 2-5

Ålder: Från 7 år

Förlag: Clicko

Spelet består av 48 runda trästavar av två olika tjocklekar och en tärning med två symboler, smal stav eller något tjockare stav. Uppgiften är att i tur och ordning lägga en pinne i taget på plats och därmed bygga ett så högt torn som möjligt. Den som orsakar ett ras får de nedrullade delarna som minuspoäng.

Reglerna är lättbegripliga och spelet välgjort. Men tyvärr, ingen i vår familj visade sig vara tillräckligt fingerfärdig för att lyckas med mer än något enstaka lager av trästavar. Det blev kort sagt aldrig något torn, bara några få pinnar i en hög. Kanske kan spelet passa mer flinka individer. För oss blev det bara frustrerande och inte spännande alls.

Elisabeth Sandlund

Hjärtjakt med låg gemenskapskänsla

Titel: Youandi

Betyg: 2

Antal spelare: 2-5

Ålder: Från 8 år

Förlag: Kärnan

Regelvideo på svenska

Med en vackert färgglad kartong och lika färgsprakande spelkort signalerar Youandi glädje och lek. Men Youandi kräver, namnet till trots, inte särskilt mycket interaktion mellan spelarna. Letar man efter ett spel med hög gemenskapsfaktor är förmodligen inte Youandi svaret.

Spelet går ut på att bli den som först når nio poäng. Du får poäng genom att samla på små hjärtan i olika färger. Hjärtan får du i sin tur när du lägger spelkort med rätt färg i en gemensam korthög. När du fått tre hjärtan i samma färg byter du in dem mot en poäng. Får du två gånger tre hjärtan i samma färg förlorar alla andra spelare alla sina samlade hjärtan. Så värst mycket mer spännande än så blir aldrig Youandi.

“Ett dött spel”, kommenterade 13-åringen. “Ett av de tråkigare spel jag någonsin spelat”, tyckte maken. Plus ändå för att alla kunde vara med på lika villkor: Det var inget svårt spel, och krävde ingen skicklighet, när man väl förstått galoppen.

Eva Skoglund