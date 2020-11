Dagens stora test av strategispel 2020

Var snabbast fram till målet i The Quest for El Dorado. (Jakob Ihfongård)

Bygg bästa paviljongen och ta hem segern

Titel: Azul: Summer Pavilion

Betyg: 4,5

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Next move/Asmodee Nordics

Regelvideo på engelska

Azul: Summer Pavilion är det tredje spelet i Azul-trilogin. I detta abstrakta spel tas vi tillbaka till Portugal för att slutföra den vackra sommarpaviljongen. Som hantverkare måste du använda de finaste materialen för att skapa den vackra sommarpaviljongen – och samtidigt akta dig för att slösa med dem. Endast de bästa kommer anta utmaningen och hedra den portugisiska kungafamiljen.

Spelet spelas under sex omgångar där du väljer brickor och placerar dem på ditt personliga spelbräde på rätt sätt för att få flest poäng. I jämförelse med föregångaren Azul så finns det i detta spel jokerbrickor och extra brickor man kan få om man slutför vissa uppdrag. Spelet bygger på allt som var bra med Azul och har gjort det ännu bättre. Summer Pavilion är otroligt roligt, med mycket variation i hur du kan vinna. Det finns dessutom en variant på andra sidan av spelbrädet, som ger ännu mer frihet och flexibilitet. Kort sagt, detta har blivit en ny favorit hemma hos oss.

Mike Forsman

Var först att hitta staden av guld

Titel: The Quest for El Dorado – Årets familjespel 2020

Betyg: 4,5

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 10 år

Förlag: Lautapelit/Brädspel.se

Regelvideo på svenska

Du leder en expedition på jakt efter El Dorado. Men du är inte ensam, en till tre andra expeditioner söker också efter den mytomspunna staden. Klockan tickar – vem hinner först fram till staden av guld? Din expedition består av en kortlek, där varje kort representerar en expeditionsdeltagare eller utrustning som kan hjälpa dig närmare målet. Från början är allas kortlekar identiska, med en grupp menlösa personer som knappt skulle kunna ta sig genom en mindre svensk snårskog, långt mindre en sydamerikansk djungel. Varje gång det är din tur har du valet att försöka ta dig så långt du kan med korten du har, eller att använda alla eller några av dem till locka till dig en ny expeditionsdeltagare: kanske en journalist som kan hjälpa dig tjäna pengar genom att dokumentera din resa, en sjökapten som hjälper dig över floder och sjöar eller varför inte en scout som kan ta dig genom terrängen på bästa sätt?

The Quest for El Dorado är vad som kallas ett lekbyggarspel, en genre som startades av Dominion för över tio år sedan. Valet mellan att förbättra din lek och inte röra dig så mycket framåt, för att förhoppningsvis springa om motståndarna i slutet, eller att ta dig fram så gott du kan och bara köpa några enstaka kort, är delikat. Tillsammans med möjligheten att bygga upp brädet på många olika sätt gör det varje parti unikt. The Quest for Eldorado är väl värt utmärkelsen Årets familjespel 2020.

Jakob Ihfongård

Skapa vägnätverk och utforska världen

Titel: Trails of Tucana

Betyg: 4

Antal spelare: 1-8

Ålder: Från 8 år

Förlag: Asmodee Nordics

Regelvideo på svenska

Varje spelare får en karta och en penna. Genom att vända upp terrängkort ges information om var det går att dra streck på sin karta. Snart har man skapat ett nätverk av vägar som kopplar ihop sevärdheter och byar med varandra, och på det sättet samlas poäng och bonusar. Vid starten kommer varje spelares kartor att ha skillnader från varandra, det gör att alla spelares utgångspunkter blir olika.

Detta är ett trevligt spel där nöjet ligger i att planera sin väg utifrån de slumpade terrängkorten, samtidigt som man försöker vinna över medspelarna poängmässigt. En stor del av nöjet ligger också i att skapa mönster. Det går att spela efter sin egen nivå då man inte delar karta och påverkas av motspelare. Denna aspekt gjorde det roligt för vår nioåring att vara med.

Anna Fransson

Vackra fåglar i välgjord poängsallad

Titel: Wingspan

Betyg: 4

Antal spelare: 1-5

Ålder: Från 10 år

Förlag: Stonemaier Games/Asmodee Nordics

Regelvideo på svenska

Wingspan tog spelvärlden med storm när det kom ut på engelska för ett par år sedan. Fantastiska illustrationer, söta små fågelägg i plast och en smart spelmekanik gjorde det till en omedelbar favorit med sitt ovanliga tema. Du spelar som en fågelentusiast som ska locka fåglar till just ditt område, med hjälp av rätt föda (och ägg från andra fåglar – temat är visserligen ovanligt, men det är inte särskilt logiskt). När du spelar ut en fågel får du antingen en engångsbonus eller en ny förmåga, som sedan kan aktiveras igen och igen under spelets gång.

Wingspan gör det mesta rätt. Det har till och med en lathund för hur du spelar de första rundorna, som du kan använda om du inte spelat spelet förut, och en version för att spela ensam mot spelet om du sitter fast i coronaisolering och inte har någon annan att spela mot. Och det är fantastiskt vackert. Två saker hindrar det från att få en femma: Du interagerar inte särskilt mycket med de andra spelarna, och om du har otur i vilka fågelkort som dras kan du hamna ohjälpligt efter övriga spelare.

Jakob Ihfongård

Samla på vackra fåglar i Wingspan. (Stonemeier Games)

Unik twist på klassiska kortspel

Titel: The Crew

Betyg: 4

Antal spelare: 3-5

Ålder: Från 10 år

Förlag: Kosmos/Brädspel.se

Regelvideo på svenska

Har du spelat Hjärter, Plump, Chicago eller Knekt? Eller kanske Bridge? De är alla vad som kallas sticktagningsspel, eftersom grunden i dem är att ta “stick”, vilket ett av den äldsta sortens kortspel. Att ta ett stick går till så här: En person börjar med att spela ut ett av sina kort. Alla andra måste spela ett kort av samma färg, och den som har högst kort vinner och får välja färg i nästa stick. Har du inget kort av den färg som ligger ute kan du spela ut valfri annan färg – men då kan du (vanligtvis) inte vinna sticket.

Varför pratar jag om gamla kortspel? Jo, för att The Crew är också ett sticktagningsspel, men med tre saker som gör det unikt. Det första: Alla spelare samarbetar för att vinna – genom att se till att rätt person vinner rätt stick. Det andra: Ni får absolut inte berätta för varandra vilka kort ni har – men ni får visa upp ett av era kort om det antingen är det högsta, det lägsta eller det enda kort ni har av en speciell färg. Det tredje: Varje omgång är lite svårare än den förra – eftersom The Crew är ett kampanjspel, vilket innebär att för varje parti som du och dina medspelare vinner kommer nästa parti att ha ett nytt mål som ni måste uppfylla för att komma vidare.

Under vissa förutsättningar är The Crew är ett lysande spel. Det är perfekt för en lång tågresa, runt fotogenlyktan på scoutlägret, under håltimmen på högstadiet/gymnasiet eller i väntan på att starta ett tyngre spel. Det är det strategispel i detta test som gör sig bäst för att sitta och småprata om annat samtidigt som man spelar (kom bara ihåg att inte prata om själva spelet). Detta under förutsättning att minst två, och gärna alla, spelare har spelat andra sticktagningsspel tidigare så att grunderna sitter.

Jakob Ihfongård

Nu enklare för hela familjen att bygga underverk

Titel: 7 Wonders (andra utgåvan)

Betyg: 4

Antal spelare: 3-7 (har också 2-spelarvariant)

Ålder: Från 10 år

Förlag: Asmodee Nordics

Regelvideo på svenska

Andra utgåva av det populära spelet 7 wonders, där du ska bygga upp din antika stad och underverk, är en fin förbättring och förenkling av originalet. I spelet skickar du och de andra spelarna runt var sin hand med kort som föreställer byggnader och platser i antika städer. Från varje hand väljer du ut ett kort som du spelar ut framför dig, för att samla resurser, ge dig själv fördelar och slutligen samla poäng. Den med flest poäng efter spelets tredje tidsepok vinner.

Denna utgåva är färgblindsanpassad och lättare för yngre att förstå och hänga med i, då enkla symboler används i stället för text. Regelboken har fått en ordentlig bantning och är nu betydligt mer lättläst och kortfattad. Nya enkla översiktskort har tillkommit.

Ett roligt familjespel för de med lite äldre barn, men också perfekt för kompisgänget oavsett tidigare spelvana. Spelet varierar konstant, då man kan vara 3-7 spelare, varje stad har två sidor (dag och natt), samt att det är slumpmässigt valda kort i sista tidsepoken beroende på antalet spelare. Spelets kort är dock i lite tunnaste laget, så det kan vara värt att investera i plastfickor.

Linnea Buckley

Hyllade naturspelet “Skogen” följs upp av “Sjön”

Titel: Sjön

Betyg: 4

Antal spelare: 2-6

Ålder: Från 8 år

Förlag: Ninjaprint

Regelvideo på svenska

Vad var sannolikheten att vi i årets speltest skulle ha två spel som handlar om fåglar, och som dessutom båda är fantastiskt snygga och välgjorda? Sjöns tema är lite bredare än Wingspan, eftersom det handlar om alla växter och djur som lever i en svensk sjö, men en stor del av dessa djur är ju just fåglar av olika slag.

För att vinna i Sjön gäller det att både ha lite tur och lägga upp en bra strategi, och interaktionen med andra spelare är hög, framför allt i slutet av spelet när sjön är full av liv och det är ont om plats för dina sista brickor. Målet är att spela ut djur och växter som samverkar, för att på så sätt samla ihop så mycket poäng som möjligt och ta hem segern.

Sjön är uppföljare till lika välproducerade Skogen, som kom ut och recenserades av Dagen 2017. Precis som Skogen så är sjön väldigt pedagogisk – du lär dig faktiskt om hur samspelet i en svensk sjö fungerar.

Jakob Ihfongård

Lär dig om svenska sjöar samtidigt som du besegrar dina motspelare i Sjön. (Ninjaprint)

Bota pandemin och rädda kontinenten på en halvtimme

Titel: Pandemic: Hot Zone – North America

Betyg: 3,5

Antal spelare: 2-4

Ålder: Från 8 år

Förlag: Z-man games/Asmodee Nordics

Regelvideo på svenska

Pandemic, som Dagen recenserade andra svenska utgåvan av 2016, är ett fantastiskt spel. Pandemic: Hot zone ligger nära originalet, men är både enklare, snabbare och mindre. Du och dina medspelare är ett team av experter, som ska resa runt och behandla människor som smittats av olika sjukdomar samtidigt som ni söker efter botemedel. Om ni lyckas bota alla tre sjukdomar innan tiden runnit ut eller allt för många smittats så vinner ni tillsammans, men risken är stor att det i stället är sjukdomen som tar hem segern.

Jag ser två anledningar till att köpa det här spelet i stället för vanliga Pandemic: Det är något billigare, och det tar mindre plats i väskan om du ska ut och resa. Det är dock lite svårt att förstå tanken bakom att ge ut en ny version av Pandemic just i år. Till skillnad från originalet utspelar sig dessutom denna variant enbart i Nordamerika, som ju är extra hårt drabbat av coronaviruset. Å andra sidan kanske ett spel där en pandemi kan botas på en halvtimme, och du dessutom är den som räddar världen, är något som många behöver just nu.

Jakob Ihfongård