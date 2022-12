Lyssna på psalmerna som passar till dopet

Flera körer i Linköping har spelat in doppsalmer

Svenska kyrkan i Linköping har gjort en lista med bland annat psalmer och böner och spelat in en del av dem – som ska göra det lättare för den som vill välja psalm till dopet.

Information om dop och en kalender där det går att boka dop finns redan på Svenska kyrkans webb. Men nu har Svenska kyrkan i Linköping även fixat en del på hemsidan där intresserade kan få tips på sånger, psalmer, böner och dikter till dop. Sidan har fått ungefär 2 000 besökare under de senaste 12 månaderna. Besökarna är inte bara från Linköping utan kommer från hela Sverige.

Listan på förslag är både lång och bred. Under varje psalm finns en beskrivning om vad psalmen handlar om samt tips på hur den kan sjungas. Beskrivningen till psalm 386 Upp ur vilda djupa vatten lyder “En härligt kraftfull psalm som handlar om hela skapelsen, människa, djur och natur. Passar extra bra om man är många och sångglada.” Upp ur vilda djupa vatten är även en av de psalmer som går att lyssna på. Den finns inspelad på webben när den sjungs av St Hans diskantkör.

Barn och vuxna hjälps åt

Under hösten samlades flera körer från olika församlingar i Linköping för att spela in några av dessa psalmer. Både barn och vuxna sjöng i Berga kyrka när psalmerna skulle spelas in. Jenni Skogsfors är musiker i Domkyrkoförsamlingen och var med under dagen när psalmerna spelades in.

– Det var en härlig lördag då Berga kyrka fylldes av sång. Nu kan alla som söker en sång till sitt barns dop lyssna och sjunga med, säger Jenni Skogsfors i ett pressmeddelande.

På webben finns det nu elva psalmer att lyssna på.

