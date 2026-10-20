Nyheter

Han blir ny generalsekreterare för Svenska bibelsällskapet

Olof Brandt är redan mångårig medarbetare och har varit med i arbetet att ta fram nyöversättningen av Nya testamentet som precis kommit

Olof Brandt Projektkommunikatör NT 2026 Svenska Bibelsällskapet
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad
På Svenska bibelsällskapet kan man numera pusta ut efter att det mångåriga projektet att översätta Nya testamentet kommit i mål. Nu aviseras en förändring, då det står klart att arbetet i framtiden kommer att ledas av Olof Brandt.

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