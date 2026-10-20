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Han blir ny generalsekreterare för Svenska bibelsällskapet
Olof Brandt är redan mångårig medarbetare och har varit med i arbetet att ta fram nyöversättningen av Nya testamentet som precis kommit
Olof Brandt
Projektkommunikatör NT 2026
Svenska Bibelsällskapet
Olof Brandt
På Svenska bibelsällskapet kan man numera pusta ut efter att det mångåriga projektet att översätta Nya testamentet kommit i mål. Nu aviseras en förändring, då det står klart att arbetet i framtiden kommer att ledas av Olof Brandt.