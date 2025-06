Kristna svenskarna i USA: Därför gillar vi Trump

Donald Trump Född den 14 juni 1946 i New York.

Var USA:s 45:e president åren 2017–2021 och är sedan den 20 januari i år USA:s 47:e president. Detta gör honom till den andre presidenten genom USA:s historia, tillsammans med Grover Cleveland, som valts till två icke sammanhängande mandatperioder.

För en månad sedan firade Donald Trump ”100 dagar vid makten”. Hans förtroendesiffror är extremt låga, men i synnerhet vita evangelikaler fortsätter att stötta honom. Dagen har pratat med tre kristna svenskar som bor i USA och som tycker att Donald Trump är en utmärkt president, bland annat utifrån kristna värderingar.

– De starka vänsterströmmar som släpptes fram under Obamatiden väckte till liv amerikansk kristenhet, säger Daniel Forslund.

De inledande 100 dagarna av en presidents mandatperiod brukar ofta användas som en måttstock för att se vad den sittande presidenten har uträttat. För Donald Trumps räkning började tiden att ticka den 20 januari då han svor presidenteden. Redan samma dag undertecknade han 26 så kallade presidentdekret och när 100-dagarsperioden var slut, den 30 april, hade antalet växt till över 140 dekret, fler än någon tidigare president.

Besluten handlar bland annat om att inleda USA:s process för att lämna Världshälsoorganisationen och Parisavtalet, att upphöra med program för så kallad mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) på federal nivå, att benåda individer som dömts efter upploppet vid Kapitolium den 6 januari 2021, att pausa verksamheten vid USA:s biståndsmyndighet USAID, att arbeta mot antisemitism och antikristen partiskhet, skapandet av en effektiviseringsmyndighet samt ett kontor för trosfrågor inom Vita huset.

Enligt Donald Trump själv går det riktigt bra, men flera färska opinionsmätningar visar att en majoritet av amerikanerna är missnöjda med Donald Trumps politik. I flera undersökningar talas det om extremt låga förtroendesiffror. Och för tillfället pågår också flera juridiska processer i domstolar där Donald Trump anklagas för att ha överskridit sina maktbefogenheter.

President Donald Trump talar på en samling i Warren, Michigan, i samband med att han varit president i 100 dagar. Paul Sancya/TT Val av president är inte samma sak som att välja en pastor eller andlig ledare. Vi ser givetvis hans svagheter och tillkortakommanden, men också hans visioner. Daniel Forslund, 54

Lever i bibelbältet

Trots missnöjet finns det en grupp av väljare som fortsätter att hylla Donald Trump: vita evangelikaler. I slutet av april, samtidigt som Trump hade varit president i 100 dagar, presenterade Pew Research nya siffror där det bland annat framgick att 72 procent av individerna i denna grupp gillar det sätt på vilket Trump utför sina uppgifter som president.

Daniel Forslund har bott i USA av och till sedan han var 12 år och 2017 flyttade han med sin familj till Arkansas.

– Jag lever och rör mig i det så kallade bibelbältet i USA, säger 54-åringen till Dagen.

Daniel Forslund bor i Arkansas. Privat

Vilken är den vanligaste missuppfattningen som svenskar har när det gäller Trump och hans politik?

– Att kristna amerikaner inte borde stötta Trump eftersom han antingen inte är tillräckligt ”äkta” kristen, har varit otrogen och/eller uttalat sig vulgärt om kvinnor etcetera. Men, val av president är inte samma sak som att välja en pastor eller andlig ledare. Vi ser givetvis hans svagheter och tillkortakommanden, men också hans visioner för landet och ledaregenskaper. Ur ett bibliskt perspektiv vet vi att Gud använder vem han vill. När har vill. Hur han vill. Så ock med Trump. Det betyder inte att vi stöttar allt han säger och gör, eller tror att Gud gör detsamma.

Daniel Forslund, som går till en samfundsoberoende pingstförsamling, jämför med den persiske kungen Kyros II i Gamla testamentet som Gud använde för att beskydda det judiska folket, trots att han var en hedning.

Pratar ni om de lite sämre sidorna hos Trump som du nämner ovan i de sammanhang där du rör dig, exempelvis i kyrkan, hemgruppen, bland vänner, grannar och kollegor?

– Majoriteten av de jag talar med är väl medvetna om Trumps sämre sidor som en rad karaktärsbrister, hårdhet och bristande förmåga att till synes följa tidigare mer timida traditioner som att till exempel ”vända andra kinden till”. Men ett stort misstag är att tro att Trumps supportrar följer allt Trump säger. Trump är populist och driver en folkrörelse.

Donald Trump hyllas och kritiseras – de flesta har en stark uppfattning om USA:s president. Alex Brandon/TT

Daniel Forslund tillägger att stödet för Donald Trump – delvis den så kallade Maga-rörelsen – är ett resultat av Barack Obamas tid som president (2009–2017). Enligt Daniel Forslund attackerade Barack Obama ”medvetet och metodiskt” kristna/konservativa värderingar.

– De starka vänsterströmmar som släpptes fram under Obama-tiden väckte till liv amerikansk kristenhet.

Finns det något som Donald Trump skulle kunna göra eller säga som skulle påverka ditt stöd för honom?

– Ja, om Trump plötsligt började föra en vänsterliberal, antikristlig politik likt Barack Obama, Joe Biden eller Kamala Harris. Alternativt om han dömdes för grovt brott via en icke jävig domare och icke jävig jury.

Mötte Trump på flygplatsen

67-åriga Kristina Talec föddes i USA av amerikansk far och svensk mor. Som 13-åring flyttade hon till Sverige där hon växte upp, men under stora delar av livet har hon bott i USA och än i dag fördelar hon tiden mellan hemmet i Florida och hemmet på Tjörn.

Jag är absolut inte radikal Trumpsupporter, även om jag tycker om honom. Kristina Talec, 67

I många år arbetade Kristina Talec inom flygbranschen och för drygt tio år sedan mötte hon Donald Trump då hon arbetade på en flygplats i Florida där Donald Trump hade sitt privata jetflygplan. Hon beskriver det som en affärsmässig kontakt, men säger att Donald Trump, som vid tidpunkten fortfarande inte hade tillkännagett sin första presidentkandidatur, var ”korrekt, mjuk, lugn och ödmjuk”.

Kristina Talec har i många år delat sitt liv mellan Sverige och USA. Privat

Precis som Daniel Forslund är Kristina Talec väldigt kritisk mot Barack Obama. Men hon säger att USA förändrades till det sämre under Joe Bidens tid som president och hon menar att Donald Trump har mycket att städa upp. Framför allt är hon upprörd över det hon beskriver som föräldrars bristande rättigheter att bestämma över sina barn, könskorrigering bland unga samt transpersoner som deltar i damidrott.

”Jag är absolut inte radikal Trumpsupporter”

Kristina Talec är noga med att påpeka att hon inte är någon ”strikt högermänniska”. Hon berättar att hon röstade på Bill Clinton på 1990-talet och även Barack Obama när han valdes till president 2008.

– Jag kan förstå att jag låter strikt och fyrkantig. Men jag tycker inte om fyrkantiga människor. Jag är inte sådan. Jag är absolut inte radikal Trumpsupporter även om jag tycker om honom.

Hon förklarar att hon har lärt sig att se skillnad på en presidents politik och personlighet: ”policies and personality” som man säger i USA.

– Det är viktigt att kunna göra skillnad. Trumps policy har varit klockren sedan har blev president i början av året. Och även under hans första fyra år, 2016–2020, var de väldigt bra.

När det gäller Trumps personlighet är Kristina Talec lite mer tudelad. Hon säger att hon ”har lärt sig att tycka om hans stil”, men medger att det finns förbättringspotential.

Felaktig medierapportering i Sverige

När Kristina Talec befinner sig i hemmet i USA följer hon den politiska mediebevakningen i första hand via Fox News och Newsmax, två konservativa tv-kanaler som generellt sett har en positiv inställning till Donald Trump. Hon nämner samtidigt att hon ibland tittar på CNN ”som är mer vänsterliberal”. Att många svenskar har svårt att förstå sig på amerikansk politik menar hon är svenska mediers fel.

– Svenskar får fel information från mainstream medier i Sverige. Jag tror att det är det största problemet. Det jag upplever är att de flesta som är mest kritiska till USA är de som knappt har varit i landet.

Ett exempel som hon lyfter fram är rapporteringen om drogsmuggling och människohandel i USA.

– Jag tror inte svenskar förstår hur mycket knark, trafficking, gangsters och allt möjligt annat som strömmade in i USA under åren när gränsen mot Mexiko var öppen.

Vågar framföra kritik

Donald Trump har vid upprepade tillfällen visat att människor som har motarbetat honom, eller som har uttryckt en avvikande åsikt, inte står högt i kurs hos honom. Kristina Talec tror inte att hon kommer att möta Donald Trump ansikte mot ansikte igen, men om hon trots allt skulle göra det säger hon att hon inte skulle vara rädd för att framföra kritik.

– Och jag tror inte han skulle bli arg på mig, tillägger hon.

Finns det någonting som skulle kunna få dig att ifrågasätta ditt stöd för Trump?

– Mitt stöd är solid. Jag har inte sett någonting som skulle få mig att ändra mig. Sedan är det klart att alla gör fel. Han är ju människa. Vissa beslut är bättre än andra. Men för mig håller han fast vid det som är väldigt viktigt.

Jag gillar 50 procent av vad Trump säger och 90 procent av vad han gör. Bengt Sköldeberg, 70

Oberäknelig i uttalanden

Bengt Sköldeberg flyttade till Texas 1987. Inför höstens presidentval hade församlingen i Austin, där han är medlem sedan många år, bett för valet och för all överhet i över 1 600 dagar.

– Vi bad för alla i maktposition och att fler människor ska förstå att det är en andlig kamp och inte tro att alla lösningar är politiska, berättar han och tillägger att församlingen är noga med att hålla sig borta från partipolitik.

Svensken Bengt Sköldeberg bor sedan 1987 i USA. Privat

Att han själv röstade på Donald Trump är dock inte något 70-åringen hymlar med:

– Trump var väldigt klar i vad han ville se och har redan levererat det i många fall. Han har till exempel ändrat så att kvalifikation är viktigare än livsstilsval eller ras när du söker jobb och jag tycker man ser en mer avslappnad attityd till vissa små grupper, du behöver inte längre vara superförsiktig när du pratar. Det är etablerat att det nu endast är man och kvinna i USA.

Bengt Sköldeberg tillägger att Donald Trump har tagit tillbaka bön och lovsång i Vita huset, att han har valt många öppet brinnande kristna som sina närmaste rådgivare och att folk öppet ber för honom.

– Detta till skillnad från de två tidigare presidenterna enligt vad jag förstår.

Handlingar bättre än ord

Utöver sina politiska beslut har Donald Trump återkommande kritiserats för att vara oberäknelig i sina uttalanden. Ett sådant exempel var när han i mitten av februari kallade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för diktator. En vecka senare fick han en fråga om han fortfarande ansåg att Zelenskyj var en diktator. Då svarade Trump ”Did I say that? I can’t believe I said that. Next question.” (På svenska: ”Sa jag så? JagS kan inte begripa att jag så det. Nästa fråga.”)

Hur ser du på att Trump uttrycker sig på ett sådant sätt?

– Jag brukade säga att jag gillar 50 procent av vad Trump säger och 90 procent av vad han gör, svarar Bengt Sköldeberg.