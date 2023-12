Dagen behöver sina vänner mer än någonsin

Chefredaktören har ordet

Felicia Ferreira: Tre tips till dig som vill hjälpa oss i svåra tider

Tycker du att vår journalistik är viktig? Och ser behovet av en dagstidning på kristen grund i Sverige. Då kan du hjälpa oss nu när vi står inför ett kraftigt minskat mediestöd.

I veckan skrev jag till våra prenumeranter om att de gärna fick tänka lite extra på oss i dessa tider och att ge bort Dagen i julklapp och be en bön.

Även du som inte har en prenumeration kanske ändå tycker att det vi gör behövs, att de 4000 artiklar som vi skrivit under året och som bidragit till 7,2 miljoner minuter läsning på Dagen.se har betydelse. Vill du vara med att sprida kristna värderingar och få ett varmare Sverige så är tiden nu.

Varför? Jo, i år har just nischade tidningar hamnat i fokus när det statliga mediestödet görs om och som jag tidigare berättat om så kommer det bli några mycket tuffa år framöver för oss på Dagen.

I ett av våra grundläggande strategidokument som vi har på tidningen så skriver vi att Dagen är en nischad tidning i den bemärkelsen att vi lägger vårt eget raster utifrån kristen tro och kristna värderingar på allt som sker i samhället. Vi söker egna infallsvinklar på nyheter och händelseförlopp. Nyheter som andra medier väljer bort i sin rapportering.

När vi nu över några år tappar många miljoner kronor i mediestöd så kommer det krävas anpassningar men inte minst fler prenumeranter för att vi ska kunna fortsätta hålla en hög journalistisk nivå. Många har frågat mig hur man kan hjälpa till och därför finns tre förslag här nedan. Vi är djupt tacksamma för all sorts stöd.

---

1) Ge bort en prenumeration till dig själv eller någon annan

Har du möjlighet att ge eller ta en prenumeration? Vår långsiktiga plan har varit att upplagan ska nå 20 000 de närmsta tre åren men denna plan försenas kraftigt av turerna kring det nya mediestödet. Tänk om var tredje prenumerant (eller vän) skulle ge bort Dagen under en period till en bekant. Då skulle upplagan genast rusa till över 20 000 prenumeranter. Ge bort en prenumeration med rabatt på Dagen.se/julklapp.

2) Bli givare till vår journalistikfond

Detta betyder att du kan ge en valfri summa till vår fond som är öronmärkt för att skapa eller sprida journalistik. Vi vill konkurrera på de plattformar där andra krafter i dag påverkar både unga och gamla. Detta är en fond som går till särskilda journalistiska projekt. Vårt mål är att i ett första läge samla in åtta miljoner kronor och om man slår ut det per prenumerant blir det 500 kr per person.

Swisha ditt bidrag: 123 4275707

Eller via bankgiro: 713-0735

3) Be en bön

Vi förstår att alla inte har möjlighet att bidra ekonomiskt. Vi tar tacksamt emot era förböner för tidningens verksamhet. Vi tror nämligen på denna extra kolumn att räkna med i bokföringen.

---