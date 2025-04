Trotsmorgnar, tvättberg och hämta-lämna-kaos i podden Dagens föräldrar

Dagenjournalisterna Joel Höglund och Josefin Lilja leder nya föräldrapodden som fångar upp visdomar från kloka gäster om ett lite enklare familjeliv.

Nu lanseras podden ”Dagens föräldrar”. Programledarduon Joel Höglund och Josefin Lilja hoppas att avsnitten ska bidra med både igenkänning och skratt. Och kanske även en del handfasta råd från de gäster som bjuds in till podden.

– Vi pratar man ju egentligen hela tiden om föräldraskap och olika situationer man hamnar i som förälder. Det är ju mycket det som återkommer när man sitter på luncher eller fikaraster, konstaterar Joel Höglund.

Till vardags jobbar han som digital redaktör på Dagen och nu alltså även poddprogramledare för “Dagens föräldrar” som släpps varje onsdag med start den 16 april.

– Vi hade pratat ett tag om att göra en nysatsning på en föräldrapodd på Dagen, och jag, som tidigare aldrig varit så inne i att lyssna på den typen av poddar, kände plötsligt att det skulle vara spännande att göra en på ett lite mer lättsamt sätt.

Josefin Lilja och Joel Höglund. (Amanda Lindgren)

”Allt man gör som förälder behöver inte vara perfekt”

Tanken är att samtalen ska bli personliga, otvungna och skilda både föräldralivets toppar och dalar.

– Föräldraskap är ju en så stor del av livet och vi hoppas att den som lyssnar ska kunna känna igen sig när vi delar med oss av saker gått snett, men också att man ska få lite råg i ryggen att man duger som förälder, säger Josefin Lilja, till vardags kultur- och livsstilsreporter.

– Jag brukar återkomma till uttrycket ”good enough”. Allt man gör behöver inte vara perfekt. Det är så många som brottas med känslor av otillräcklighet i dag. Jag hoppas att vi kan få komma med lite uppmuntran, fortsätter hon.

Tron kommer in naturligt

I första avsnittet gästas podden av författaren och kulturskribenten Josefin de Gregorio, som samtalar med programledarduon om att få ihop livspusslet.

– Inför avsnittet roade jag mig med att skriva ned och klocka alla de saker som liksom ingår i vardagslivet för att sedan se hur mycket tid som återstår till kvalitetstid med barnen och sin partner och så vidare. Och det vi kunde konstatera är ju att det egentligen är en omöjlighet att få det livspusslet att gå ihop. Och även om det är lite nedslående så kan det nog vara befriande under småbarnsåren att se det, och att det är inte tänkt att man ska kunna hinna med allt, säger Joel Höglund.

– Ja, och du hade ju dessutom missat flera poster som att ta hand om tvätt och diska till exempel, flikar Josefin in och skrattar.

På vilket sätt märks det i samtalen att ni båda är kristna?

– Det har kommit in väldigt naturligt när vi spelat in tycker jag. Tron präglar ju hela livet och vi har ofta kommit in på de ämnena eftersom de gäster vi bjudit in också har en kristen utgångspunkt, säger Josefin Lilja.

– Sedan är ju många av de här frågorna vi talar om allmängiltiga för alla föräldrar, men det kristna perspektivet är hela tiden där, säger Joel Höglund.

Han utesluter dock inte att det skulle kunna komma ett avsnitt specifikt om barn, kyrka och församlingsengagemang. Andra frågor han och Josefin Lilja funderat på att lyfta i podden är till exempel barn och känslor, förlossning och graviditet.

Vad hoppas ni att den som lyssnar på Dagens föräldrar kommer att få med sig?

– Jag hoppas att man ska tycka att det är kul, inte för tillrättalagt och att man även kan få med sig ett och annat tips eller verktyg som kan hjälpa en i ens föräldraskap, säger Joel Höglund.

– Det här är ju en podd av föräldrar, med föräldrar och för föräldrar och vi hoppas verkligen att folk vill engagera sig, lyssna och även höra av sig med tips på ämnen de vill att vi ska ta upp, säger Josefin Lilja.





Lyssna på premiäravsnittet

Fakta: Joel Höglund

Ålder: 40 år.

Gör: Digital redaktör på Dagen.

Familj: Gift med Maria och har barnen Jonah, Wilma och Elvira.

Bor: I Bandhagen, i södra Stockholm.

Uppvuxen: I Örebro.

Aktuell: Med podden ”Dagens föräldrar”.

Fakta: Josefin Lilja

Ålder: 40 år.

Gör: Kultur- och livsstilsreporter på Dagen.

Familj: Gift med Samuel och har barnen Astrid, Einar och Signe.

Bor: I Knivsta.

Uppvuxen: I Skellefteå.

Aktuell: Med podden ”Dagens föräldrar”.

Om podden Dagens föräldrar

Otvunget och personligt delar Dagenmedarbetarna Joel Höglund och Josefin Lilja med sig av föräldralivets toppar och dalar. I varje avsnitt intervjuas en gäst med kunskaper i ett visst ämne, som till exempel ”skärmtid”, ”förlossning” eller ”barnkalas”. Igenkänning utlovas.

Podden utkommer varje onsdag med start den 16 april.

I första avsnittet intervjuas Josefin de Gregorio.

Dagens föräldrar hittas enklast på dagen.se/podd

Första avsnittet av podden Dagens föräldrar släpps onsdagen den 16 april. (Dagen)

