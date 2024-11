Diakon-Daniel: En liten hippare version av rödkål som passar just nu före advent och jul.

Påsken är en större kristen högtid än självaste julen. Jag vet inte hur det är för dig, men i vår källare finns det hela fem stycken kartonger med advents- och juldekorationer. I vår städskrubb finns en återvinningspåse som rymmer allt påskpynt. I det stora hela handlar det egentligen om att julen har blivit mer konventionell i vårt samhälle och jag kan uppleva att det ligger en outtalad förväntan på att det ska presteras en massa för att den 24 december slutligen ska kunna avnjutas med julmat och frid.

Har jag fel? Jag har inte gjort någon större vetenskaplig undersökning om detta, men när jag ställt frågan om detta känns igen så svarar de flesta att det gör det.

Hur som helst, nu ska du få möjlighet att prova en liten hippare version av rödkål som passar just nu, under “novent”, advent och jul. Jag brukar kalla den för hipster-kål just för att den har en egen stil, men är ändå karaktäristisk och medveten i smaken.

Den är otroligt lätt att göra och går hand i hand med den klassiska rödkålen som serveras på julbordet.

Lycka till!

Hipster-kål med tärnat äpple, 12 portioner

Ingredienser:

1 kg rödkål

1 flaska Blossas alkoholfri glögg

100 g smör

2 tsk salt

2 msk äppelcidervinäger

1-2 st äpplen, gärna Ingrid-Marie

Daniel Norqvists recept vecka 47. (Daniel Norqvist)

Tillagning:

Skiva rödkålen fint i matberedaren.

Fräs rödkålen i smöret. Tillsätt salt, vinäger och glögg. Låt sjuda på medelvärme tills vätskan har kokat in.

Strimla eller finhacka äpplena och strö över innan servering.

(Daniel Norqvist)

---

Tips:

Vill du göra rätten vegansk, byt ut smöret till mjölkfritt.

Om du väljer en annan glögg kan smaken bli en annan, då kryddblandningar i glögg skiljer sig från olika företag.

---