Gudsnärvaro på Justin Biebers konsert

I helgen uppträdde Justin Bieber tillsammans med flera andra artister, som avslutning på eventet Los Angeles Freedom Experience. Konserten hyllades av kristna sångerskan Kari Jobe som sa att fansen upplevde Guds närvaro.

Rörelsen 1DayLA syftar till att ena och hjälpa människor i Los Angeles med till exempel gratis sjukvård, och hjälp till hemlösa och andra socialt utsatta grupper. De hoppas genom eventet kunna ena polariserade grupper och sprida ett budskap om kärlek. Det rapporterar The Christian Post.

“Vi tror att kärlek kan förändra en stad, inspirera en nation och ta fokus från allt som splittrar oss och i stället tänka på vad som förenar oss”, skriver de.

[ Justin Bieber pekades ut som blivande pastor ]

Justin Bieber var huvudnummer under konserten. Under konserten bjöds även alla volontärer in till SoFi Arena i Inglewood i Kalifornien för att fira gudstjänst tillsammans med Jason Kennedy och Bieber.

Tillsammans med Bieber uppträdde även kristna artister som Chandler Moore of Maverick City, Jobe, Chance the Rapper, Tori Kelly och Jaden Smith.

“Jag är fortfarande så rörd efter i går kväll”, skrev Jobe på Instagram där hon delade med sig av klipp från konserten.

Toner från kristna albumet Freedom

– Flera av er är ovana vid den här typen av atmosfär. Men det ni upplever är Guds närvaro. Tack Jesus. Tack, tack, tack, uppges Bieber ha sagt under konserten.

Bland annat framförde Justin Bieber låten “The Blessing” tillsammans med Jobe och hennes man Cody Carnes. Han sjöng också låtar från sitt senaste album “Freedom”, som har många kristna budskap.

[ Justin Bieber ledde lovsång – "mer nervöst än konsert" ]

Även Kelly, som vunnit flera priser för sina popalbum har nyligen släppt ett gospelalbum med namnet Hiding Place. Hon sa att det var en ära att stå på scen med de andra artisterna och skrev “Tack JESUS” på sina sociala medier.

Ministeriedelen av konserten leddes av Biebers pastor Judah Smith från ChurcHome. Det fanns också flera andra pastorer i publiken på eventet. Nashville-baserade pastorn Henry Seely och Texas-pastorn Robert Madu var båda närvarande.

---

Fakta: 1DayLA

Under en dag i Inglewood, Kalifornien anordnas ett event för att hjälpa människor i nöd och föra samman boende i Kalifornien.

20 000 volontärer från södra Kalifornien samlas för att genomföra eventet från 18-24 juli. Eventet avslutas med The Freedom Experience (Frihetsupplevelsen) på SoFi arena.

---