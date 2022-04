Lovsångskollektiv vann Grammy

Tillägnade priset “de marginaliserade, ohörda och förkastade”

Den kristna musikscenen i USA är inte känd för sin mångfald, vilket Maverick City Music tog tillfället i akt att påpeka när de i veckan vann en Grammy för bästa kristna album.

Årets Grammygala, den 64:e i ordningen, ägde rum på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. I kategorin bästa kristna album vann Old Church Basement, som är ett samarbete mellan lovsångsgrupperna Maverick City Music och Elevation Worship.

I sitt tacktal tillägnade Chandler Moore från Maverick City Music priset de “marginaliserade, ohörda och förkastade på den här platsen”, vilket Relevant Magazine tolkar som en subtil kritik av den vita, kristna musikbranschen.

Delar av Maverick City Music och Elevation Worship på Grammygalan. (John Locher/AP)

Maverick City är ett musikkollektiv och skivbolag med ursprung i Atlanta. De debuterade 2019, har släppt ett tiotal album och snabbt fått en stor lyssnarskara. Albumet Old Church Basement som släpptes i april 2021 via Sony Music Nashville är deras första samarbete med Elevation Worship som kommer från Elevation Church i Charlotte, North Carolina.

Under Grammygalan lyfte Chris Brown, från Elevation Worship, fram den lilla källarlokalen där samarbetet mellan de två lovsångsgrupperna växte fram. “Det har varit fantastiskt att se hur våra två ministries har skapat något tillsammans som vi aldrig hade kunnat skapa var och en för sig”, sa han.

I den kristna nischen på Grammy-galan var gospelsångerskan CeCe Winans annars den stora vinnaren. 57-åringen som också har en stjärna på Hollywoods “Walk of fame” prisades för bästa gospelalbum “Believe for it”, bästa gospellåt “Never Lost” och bästa samtida kristna sång “Believe for it”.

