Här recenserar vi spel där umgänget med medspelarna är det viktigaste, bland annat partyspel och frågesport.

Små kortlekar leder till intressanta diskussioner

Brädspelstest 2022

Titel: På resa: Viktiga frågor/Djurquiz

På resa: Viktiga frågor/Djurquiz Betyg: 5 av 5

5 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Brädspelstest 2022

I dessa frågeboxar i reseformat hittar du ett gäng frågekort som garanterat ger er något att tala om med familj och vänner under resan eller vid matbordet. Viktiga frågor består av frågekort där frågorna är utformade för att enbart bjuda in till samtalsämnen, fundera och diskutera dina och andras svar. Exempel på frågor är: “Vilken emoji är din favorit?“, “Vad är det konstigaste du ätit?“, “Vilken maskeradkostym skulle du vilja ha?”

Djurquiz är som titeln säger: Frågor om djur. Det är högt och lågt bland dessa kort vilket gör att alla i familjen har chans att vinna. Spelreglerna är enkla. Svara rätt på en fråga och vinn det kortet. Flest vunna kort står som segrare. Exempel på frågor är: “Vad är valrossens favoritmat?“, “Vilka hönor värper bruna ägg?“, “I vilket land finns det flest älgar?”

Dessa två små boxar har lett till roliga diskussioner vid matbordet och storleken gör att de är väldigt lätta att ta med på resa eller fest.

Joel Höglund





Kombinera kreativa och filosofiska tankar med spänning och hemlighetsmakeri

Brädspelstest 2022

Titel: Detective Club

Detective Club Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 4–8 spelare

4–8 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Igames/Asmodee Nordics

Igames/Asmodee Nordics Regelvideo på svenska

Detective Club är spelet där Dixit möter Maffia. Varje runda går ut på att en av spelarna väljer ett ord som alla ska försöka associera två av sina konstnärligt illustrerade kort med. Ordet skrivs ned på varsitt skrivblock förutom ett och delas sedan slumpmässigt ut. Den som får det tomma skrivblocket blir rundans konspiratör och på ett sätt spelets maffia. Konspiratörens uppdrag är att smälta in utan att veta ordet. Detektivernas uppdrag är att lista ut vem som är konspiratören och får poäng om de gissar rätt.

Det här är ett fantastiskt spel som kombinerar dina kreativa och filosofiska tankar med spänning och hemlighetsmakeri. En isbrytare i nya sällskap och leder till många avslappnade skratt när man ska försöka förklara sina val av kort. Inga förkunskaper krävs och det går snabbt att komma i gång.

Richard Rönnklint





Lös brott på stor svartvit karta – igen

Brädspelstest 2022

Titel: MicroMacro: Crime City 2 – Full House

MicroMacro: Crime City 2 – Full House Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 1–4 spelare

1–4 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Brädspel.se

Brädspel.se Regelvideo för MicroMacro 1

MicroMacro: Crime City 2 – Full House är ett samarbetsinriktat detektivspel. Tillsammans få ni lösa luriga brottsfall, identifiera motiv, söka efter bevis och sätta förövare bakom lås och bom! Det finns 16 brottsfall att lösa på olika svårighetsgrad och riktad till olika åldersnivåer. Till spelet behövs ett stort bord där man viker ut en stadskarta som är 75x110 centimeter stor. Olika kort beskriver vad ert uppdrag är. När ni har hittat svaret går ni vidare till nästa uppdrag tills brottsfallet är löst.

MicroMacro: Crime City 2 var väldigt annorlunda från de andra vi spelade i år. Alla gillade det, av olika anledningar: Lätt att lära, men svårt att lösa. Teckningarna var roliga. Roligt att samarbeta. Brottsfallen var spännande.

Några saker att tänka på: Stadskartan är papper så man vill undvika att ha mat och dricka i närheten. Det kan bli trångt om man inte har bra utrymme runt kartan. Vissa brottsfall har teman som inte passar för mindre barn – dessa är tydligt markerade. Generellt ett fantastiskt spel som passar de flesta, även de som inte brukar spela brädspel.

Mike Forsman

[ Lös kluriga mordgåtor på enorm svartvit karta i MicroMacro: Crime City ]

Välbekant koncept väl genomfört

Brädspelstest 2022

Titel: Say What

Say What Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 4–20 spelare

4–20 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Ninjaprint

Say What utmanar din kunskap om populärkultur och din förmåga att förklara saker. Spelet är en mix av charader och Alias. Spelarna delas in i olika lag med minst två personer i varje. Under tre ronder ska man försöka förklara ordet på kortet, som är en populärkulturell referens av något slag, för sitt lag. För varje rond blir det svårare att förklara, då färre ord får användas, tills man till slut helt går över till rörelser.

Även om konceptet är gjort, som med Alias, Time’s Up! eller Monikers, så är Say What ett väldigt bra partyspel. Visst kräver det att du är insatt i populärkultur, men är du duktig på att använda fantasin så går det ändå att hitta ett sätt att förklara ett namn eller titel du inte är bekant med.

Spelet kan stundvis vara förvirrande då instruktionerna är rätt diffusa. De är inte svårlästa eller svårförstådda, men kan lätt tolkas lite hur som helst då de i sin enkelhet inte är helt konkreta. Det lossnar dock efter några omgångar, och fram tills dess är det ändå en garanterat rolig stund.

Paul Dakwar





Snabbt och roligt ordspel som passar både barn och vuxna

Brädspelstest 2022

Titel: Ordjakten

Ordjakten Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Tactic

Ordjakten är ett riktigt “lekspel” som handlar om att tänka snabbt och komma på ord. Med ett timglas i mitten som gör att allt går snabbt, en korthög med olika kategorier samt var sin spelbricka full av bokstäver ska man plocka ett kort och snabbt komma på ord från den givna kategorin. Så får man lägga en pollett på sin spelbricka på första bokstaven i ordet. Meningen är att snabbast få sju polletter i rad på sin bricka – ett slags bingospel. Men naturligtvis dyker det nu och då upp kort i högen som ändrar på förutsättningarna och gör det lite extra spännande. Snabbt, roligt spel där det enda man egentligen behöver är energi och lite snabbt huvud. Ett spel som kan passa både vuxna och barn. Enkla instruktioner i stort men skulle kanske kunna vara aningen tydligare på några punkter.

Lotta Fahlén





Frågespel för rojalisten

Brädspelstest 2022

Titel: Spela mera: Kungligt

Spela mera: Kungligt Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Nicotext

Det är nog en riktigt satt åldersgräns: 15 år och uppåt. Men det hindrar inte att spelmakarna bakom Spela mera: Kungligt lyckats blanda kluriga och lättsamma frågor om det svenska kungahuset på ett sätt så att de flesta, även den som inte är hängiven rojalist, kan ha behållning av de 400 frågorna. Gillar du historia? Hänger du med i nyheterna? Då kan du ändå ha goda chanser att vara den som först når 15 poäng och vinner. En extra bonus för att svaren, även när de bara hade kunnat vara “ja” eller “nej” erbjuder spännande kuriosa som gör spelet än roligare för den som tycker om att kunna saker. Så när gifte sig kung Carl XIV Gustaf med sin Siliva? Och hur många kronprinsessor finns det egentligen i Europa? Vad hette Gustav II Adolfs häst och åt vilket väderstreck riktar sig svärdet på Karl den XII:s staty i Kungsträdgården? Ibland får du stöd av alternativ, ibland får du gnugga geniknölarna rejält. Kul, tyckte de tre fullvuxna i testpanelen. Det här är ett spel man gärna spelar igen!

Frida Park

[ Hitta en ny favorit i Dagens stora brädspelstest ]

Kunskapsspel där även den som inte är allmänbildad kan vinna

Brädspelstest 2022

Titel: Iknow 2.0

Iknow 2.0 Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Tactic

Iknow 2.0 går ut på att du ska svara på en fråga som innehåller tre ledtrådar. Placera dig så smart som möjligt på brädet. Antingen placerar du dig så att du är den första att svara på frågan och har chans på flest poäng, eller så placerar du dig längre ner på spelbrädet så att du får höra andras svar innan du själv svarar. Du kommer sedan att kunna gissa på om dina motspelare svarar rätt eller fel. Det kan ge dig extrapoäng.

Först och främst är spelet otroligt snyggt och det tar inte så stor plats. Det är enkelt att komma i gång och krävs endast en kort provomgång att förstå spelets regler. Ett kunskapsspel som är utarbetat så att alla har chans att vinna – både den som är mer allmänbildad och den som inte har lika stor kunskap – kan inte få annat än ett bra betyg.

Joel Höglund





Testomgång av spelet "Stella". (Jakob Ihfongård)

Sikta mot stjärnorna i Stella

Brädspelstest 2022

Titel: Stella

Stella Betyg: 4 av 5

4 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Libellud/Asmodee Nordics

Libellud/Asmodee Nordics Regelvideo på svenska

Stella ingår i Dixit-universumet, och den som älskar Dixit kommer att känna igen sig. De konstnärligt illustrerade spelkorten går att använda i båda spelen. Som stjärnsökare är det din uppgift att skapa gnistor. Det gör du genom att associera till samma kort som dina medspelare. Är du ensam om ett kort så faller du och är ute för resten av rundan. Och se upp så att du inte blir för girig då det kan straffa dig hårt.

Jämfört med Dixit så behöver man inte komma på ledtrådsorden själv, då de redan finns som förtryckta kort. Det gör att spelet går snabbare och man hinner med fler omgångar under kvällen. Stellas tema och terminologi kan göra det extra komplicerat för nya att förstå. Men när man väl har lärt sig grunderna är det ett roligt och utmanande spel för hela familjen.

Richard Rönnklint





Hitta det som sticker ut i Nåt ska bort

Brädspelstest 2022

Titel: Nåt ska bort – pocket

Nåt ska bort – pocket Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 40 minuter

40 minuter Förlag: ALF

Som titeln antyder ska man lista ut vad, i en lista över fem saker eller personer, som ska bort. Svarar man rätt får man en fråga och kan vinna en poäng. Ett annat sätt att få poäng är om man genom ett tärningsslag hamnar i en duell. En motspelare utmanas och den som först svarar rätt på frågan får poäng. Först till fem poäng vinner.

Det här spelet går också att köra bara två personer, med något annorlunda regler. Det är det som jag har testat. Att det finns flera olika moment och att man kan vinna marker (poäng) från varandra skapar spänning. Om frågorna är lätta eller svåra är såklart individuellt, men skulle jag försöka mig på en allmän bedömning skulle jag säga medelsvårt plus. Vi tyckte att det här var ett kul spel och som alltid med frågespel lär man sig ju något medan man spelar.

Albin Larsson





Beskriv ord med andra ord

Brädspelstest 2022

Titel: 25 ord eller färre?!

25 ord eller färre?! Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: från 4 spelare

från 4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: WOW!

Spelidén är väldigt enkel och vi slås av hur snabbt man kan komma i gång. Två lag utmanar varandra om vem som kan klara ett kort med fem ord med minst antal ledtrådar. Varje runda inleds med att man “budar” om kortet, där lägst bud vinner. 25 ord är max och vi insåg att under 13 ord var en stor utmaning. Lagledaren för det “budvinnande laget” har sedan cirka en minut på sig att beskriva de fem orden.

Det roliga med spelet är såklart tidspressen och utmaningen att med få ledtrådar klara kortet. Exempel på ett ord kan vara “Rödluvan”. Kommer det räcka att säga “åts av vargen” (3 ord)? Det var delade meningar om spelet. Några gav det 4 av 5 och några 2 av 5. Vi var överens om att spelet hade fått högre betyg om tiden för att förklara och gissa på orden var ungefär det dubbla.

Johan Winbo





Lista ut platser utifrån bildkort

Brädspelstest 2022

Titel: Vilken röra!?

Vilken röra!? Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Peliko

Peliko Regelvideo på svenska

Vilken röra!? går ut på att man inom en viss tid ska plocka åt sig så många bildkort som möjligt som kan tänkas höra ihop med en viss “plats” (båt/barnrum/verktygslåda med mera) som man får sig tilldelad. Sedan ska man, med ledning av bilderna, försöka gissa sig till vilka platser som de andra spelarnas bilder hör ihop med. Beroende på hur bra man är på att gissa, får man flytta fram sin lilla spelpjäs på en plan.

Vi tyckte att det var roligt att leta bilder på tid, och lagom svårt och klurigt att gissa sig till vilken plats som de andras bilder hörde ihop med. Dock behöver man minst dubbelt så lång tid som angivet för att hinna samla ihop några bildkort. Det var också lite förvirrande att namnet på “platserna” stod skrivna på både svenska, norska, finska och danska. Kräver stor bordsyta.

Eva Janzon





Många uttryckssätt lyfter Hint Go

Brädspelstest 2022

Titel: Hint Go

Hint Go Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: från 4 spelare

från 4 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Bezzerwizzer/Asmodee Nordics

Ett klassiskt pictionary-spel som gått bananas. Ta ett kort och beskriv de fem orden med andra ord, med charader, genom att rita eller att nynna. Men man får inte välja hur, det gör det aktuella kortet. Spela i två lag där medspelarna ska gissa vilka de fem orden är. Ett roligt inslag är att ett ord som står på kortet i stället är förbjudet att uttala och ger minuspoäng ifall någon i laget råkar säga det. De fyra uttryckssätten och det förbjudna ordet lyfter spelet. Det som sänker det är att spelplanen känns totalt onödig. Vi nöjer oss med att lägga den åt sidan och helt enkelt räkna poäng på ett papper.

Utmattningen dagen efter talar för att Hint genererade mycket skratt. Men det kan också vara tack vare bjussiga medspelare.

Anna Mendelsson





Följ med på nostalgiresa i Retro

Brädspelstest 2022

Titel: Retro

Retro Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: 3–4 spelare

3–4 spelare Speltid: 45 minuter

45 minuter Förlag: Kärnan

Frågespelet är en nostalgiresa från 1950-talet och fram till 2010-talet. I Retro ska du fylla din tidslinje från 1950 till 2010 och det gör du antingen genom att svara rätt på en fråga om det årtiondet eller genom att vinna marker. Tärningen bestämmer vilket årtionde frågan gäller eller om ni ska skriva en lista med upp till fem förslag (till exempel kända manliga skådespelare). Rätt lika svar (svar som också någon annan spelare skrivit) ger poäng, den med flest poäng vinner en retromark. Retromarken får du lägga på vilket årtioende du vill och också flytta om det skulle vara så att du lyckas svara rätt på en fråga och får ett frågekort i stället. Först fylld tidslinje vinner. Spelet är roligt, men vinner på att man spelar fler och med varierade åldrar. Perfekt att ta fram till en helg när släkten är samlad!

Tina Ahlqvist





Tärningsspel med möjlighet att sabotera för andra

Brädspelstest 2022

Titel: Oopzy!

Oopzy! Betyg: 3,5 av 5

3,5 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 2–5 spelare

2–5 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Alga

David Sundin (mest känd från lekprogrammet Bäst i Test) har tillsammans med sin bror Karl släppt tre spel i miniformat. Det två andra, Från och med nu och Dubbeltrubbel recenseras längre ner i det här testet.

I Oopzy! gäller det att få alla dina fem tärningar att visa samma antal prickar. Till din hjälp har du strategiska kort som också kan användas för att hindra dina motståndare. Men var vaksam! När bonanza-kortet dyker upp ur leken förvandlas det strategiska spelet till en stressig och busig kamp mot klockan. Den som lyckas få alla sina tärningar lika först vinner.

Det är lätt att anpassa svårighetsgraden i “Oopzy!” vilket gör det till ett utmärkt familjespel och ett perfekt tidsfördriv i husvagnen. Likt många andra spel så är höjdpunkten när man får sabotera för andra. Förr eller senare känns spelet ganska repetitivt, och man är rätt nöjd efter ett par omgångar.

Richard Rönnklint





Var snabbast att komma på ord på rätt bokstav

Brädspelstest 2022

Titel: Category X

Category X Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Amo Toys

I Category X ska man snabbt komma på till exempel ett land på bokstaven “b”. Vad man ska komma på och på vilken bokstav bestäms genom ett snurrhjul och ett kort som dras. Om snurrhjulet exempelvis pekar på ett yrke och kortet säger att det är bokstaven “t”, ska alla snabbt skriva ner vad de kommer att tänka på. Sedan får de poäng som inte har skrivit samma som någon annan. Först till tio poäng vinner.

Den rekommenderade åldern från sex år är lite väl lågt satt, jag skulle säga att man bör vara åtta till nio år. Våra barn är fem och sju år och det var svårt för dem att komma på en kändis eller ett yrke på en särskild bokstav. Men själva spelidén är rolig och de små white board-tavlorna man skriver på känns betydligt roligare än om det hade varit vanliga papperslappar.

Albin Larsson





Behändigt frågespel inspirerat av På spåret

Brädspelstest 2022

Titel: Var är vi?

Var är vi? Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 12 år

från 12 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

I det här frågespelet får vi “besöka” städer och orter jorden runt. Varje spelare får en hög med lappar att skriva på. Den som har sämst lokalsinne börjar att läsa första frågekortet. Ledtrådar läses i ordning från fem till ett poäng. När en spelare tror sig veta vilken stad/ort det handlar om, skriver spelaren sin gissning och ledtrådens nummer och viker ihop lappen. När alla har gissat, noteras poängen för dem som gissat rätt. Efter detta kommer två följdfrågor om orten, även här skrivs gissat svar på lappen och poängen delas ut när båda frågorna är besvarade. Först till 15 poäng har vunnit.

Ett trevligt sällskapsspel med klar inspiration av På spåret. Kan vara lite klurigt för de yngre, förslagsvis kan man spela i lag om barnen är med. Behändigt att ta med sig på till exempel resan.

Tina Ahlqvist





Risk för regelkonflikter i Från och med nu

Brädspelstest 2022

Titel: Från och med nu

Från och med nu Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Alga

Från och med nu har bara en regel, och det är att alla regler måste följas. Allt eftersom korten spelas kommer det ytterliga regler. Till exempel “Inga fötter får nudda golvet” eller “inte säga ord på F”. Bryter du en regel och din motståndare slår på röda knappen så får den poäng.

Ett roligt isbrytande spel som dock lätt skapar konflikt. Situationer uppstår när ord står mot ord i och med att det är spelarna själva som är domare. Så var beredda på tjafs kring regeltolkningar. I övrigt är det ett finurligt spel med många knasiga regelkort som sätter ditt minne på prov. En bra miljö för detta är stela släktkalas.

Richard Rönnklint

[ Dagens stora test av familjespel ]

Lättare än du tror att rita upp och ner

Brädspelstest 2022

Titel: Helt Upp och Ner

Helt Upp och Ner Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 4–8 spelare

4–8 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: ALF

Ett spel lätt att fatta och ganska roligt. Men mediokert. Själva utformningen är identisk med spelet “Med andra ord”. Spelplanen är densamma, brickorna i den lilla tygpåsen densamma, timglaset detsamma, störningstutorna desamma, tjuvinslaget detsamma och vissa ord på brickorna desamma. Det unika i Helt upp och ner är att man inte ska beskriva ett visst ord med andra ord, utan rita det – upp och ner. En spelare i det ena laget hänger den lilla whiteboarden runt halsen och ritar så många ord man hinner med under 45 sekunder. Utmaningen kan vara att man behöver rita så att medspelarna ser och alltså upp och ner för en själv, men det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Ett plus är att vem som helst kan vara med och alla åldrar kan tycka att det är roligt.

Anna Mendelsson





Avslöja bedragaren med en dålig teckning

Brädspelstest 2022

Titel: A Fake Artist Goes to New York

A Fake Artist Goes to New York Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: 5–10 spelare

5–10 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Oink games/Brädspel.se

I A Fake Artist Goes to New York ska du lista ut vem av dina medspelare som är bedragare, genom att tillsammans rita en dålig teckning. En av spelarna är spelledare och bestämmer ett tema (till exempel “djur”) och skriver ner en titel (till exempel “lejon”) på små whiteboardbrickor som delas ut till övriga deltagare. Men på en av brickorna är det bara ett kryss – den som får den brickan är en bedragare. I tur och ordning ska sedan alla spelare rita två streck var på ett gemensamt papper, varefter alla röstar om vem de tror är bedragaren. För “konstnärerna” gäller det att rita tillräckligt tydligt för att få fram titeln, utan att avslöja för “bedragaren” vad bilden föreställer. Bedragaren å sin sida försöker rita med tillräcklig självsäkerhet för att inte bli påkommen, trots att hon förmodligen inte har någon aning om vad den försöker rita. Om bedragaren lyckas lura tillräckligt många och inte får flest röster har hon och spelledaren vunnit. Om bedragaren blivit påkommen har hon en chans att gissa vad titeln är, och kan även på det sättet ta hem segern. I annat fall vinner konstnärerna.

Det är många små och kompakta spel i årets test, och det här är ett av de minsta. En omgång tar max tio minuter, ofta mindre ändå. A Fake Artist Goes to New York är därmed både enkelt att ta med, enkelt att förklara och enkelt att hinna med en eller ett par omgångar medan man väntar på något annat. En nackdel är dock att det krävs minst fem spelare, vilket gör att många tillfällen då det annars skulle passa perfekt går bort.

Jakob Ihfongård





Lekar och quiz i smidigt format

Brädspelstest 2022

Titel: På resa: Lekar på resan/Sverigequiz

På resa: Lekar på resan/Sverigequiz Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Brädspelstest 2022

Två kortlekar utformade för att vara enkla spel att ta med sig på resan med familjen. En kortlek slinker lätt ner i handbagaget, oavsett om det är tågresa, timmar i bil eller en tältning som ligger framför. Den ena kortleken innehåller frågekort med tema Sverige – ett quiz helt enkelt. Exempel på frågor kan vara “Nämn ett svenskt bilmärke” eller “Hur lång är den svenska kusten totalt?“. Det är alltså lite olika svårighetsgrad på frågorna för att passa olika åldrar, vilket är bra.

Den andra kortleken innehåller 110 olika lekar som man kan fördriva tiden med på resan (eller roa sig med hemma för den delen). Det kan handla om att hitta så många ord som möjligt som rimmar på varandra, spela bingo om saker som man passerar på resan, eller att hitta på så många kändisar som möjligt på ett och samma förnamn. En del lekar är roligare än andra, men eftersom det finns över hundra är det lätt att hitta någon som kan falla alla resenärer i smaken.

Josefin Lilja





0-100 Jorden Runt (Pressbild)

Frågor mellan 0 och 100 från hela världen

Brädspelstest 2022

Titel: 0-100 Jorden Runt

0-100 Jorden Runt Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 14 år

från 14 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: PlayMig

En ny variant av 0-100 betyder nya frågor, den här gången med resetema: upplevelser, mat, nöje, händelser och geografi från olika resmål i Sverige och världen. Som vanligt är alla svar en siffra mellan 0 och 100, och det gäller att komma så nära som möjligt; skillnaden mellan ditt svar och det korrekta svaret blir din poäng och du vill få så låg slutsumma som möjligt. Svarar du helt rätt får du dra av tio poäng från din sammanräkning. Frågorna är varierade och kluriga, och sannolikheten att du ska kunna mer än några stycken per omgång är förhållandevis liten om du inte är väldigt allmänbildad. Men eftersom svaren alltid är en siffra går det alltid att gissa någonting, kanske har du tur.

Om du redan har någon annan variant av 0-100 behöver du bara skaffa det här om du har spelat sönder ditt tidigare exemplar, eller om du verkligen vill ha frågor med just detta tema. Men om du inte har ett 0-100 sedan tidigare och vill ha ett frågesportspel som tar lagom lång tid och är lätt att ta med sig är 0-100 Jorden runt ett bra val.

Jakob Ihfongård

[ Dagens stora test av barnspel ]

“Lite märkliga” frågor leder till goda skratt

Brädspelstest 2022

Titel: Värvet

Värvet Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Nicotext

Spelet Värvet bygger på Kristoffer Triumfs framgångsrika podcast med samma namn. Upplägget är enkelt: Deltagarna turas om att ställa intervjufrågor till varandra och reglerna är så kortfattade att de ryms på insidan av den lilla spelasken. Men detta är också spelets brist. För en deltagare som vill förstå och göra rätt är det exempelvis svårt med vaga poängkriterier som “ett utförligt svar”.

Men så är inte heller det här spelet inriktat på tävling, utan tänkt för att stimulera samtal. Frågorna beskrivs som “filosofiska, personliga och tänkvärda”, och jag skulle vilja lägga till “lite märkliga”.

Ett axplock:

Vad tänker du om påståendet att din blodgrupp påverkar din personlighet?

Vad skulle få dig att utlysa brandalarmet på din arbetsplats?

Vad tänker du om att det när som helst kan komma en komet och spränga jorden i bitar?

Jag spelade Värvet över en lunchrast med mina kolleger. Spelet fick oss att se nya sidor av varandra, och vi skrattade mycket ihop, vilket kanske är betyg nog.

Malina Abrahamsson





Vad är störst, tyngst och längst?

Brädspelstest 2022

Titel: ”På resa: Störst, tyngst & längst”

”På resa: Störst, tyngst & längst” Betyg: 3 av 5

3 av 5 Ålder: från 7 år

från 7 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Nicotext

Det behändiga frågespelet Störst, tyngst, längst är inte större än att det ryms i en medelstor byxficka. Men det innehåller desto mer. Grundpremissen handlar om att jämföra olika saker. “Vad är störst: en indisk eller afrikansk elefant?”, “Vad är tyngst: en blåval eller en turistbuss full med turister?”, “Vad är längst: en anakonda eller en dammsugarslang?”. Spelkorten är fullmatade med flertalet liknande kluriga frågor

Störst, tyngst, längst är kul, rappt och funkar för alla åldrar. Det kanske är inget spel som passar om man ska bjuda hem släkt och vänner för att ha en helkvälls spelmaraton. Här är det korta partier och högt tempo som gäller. Men är man ute efter ett snabbspelat frågespel som skapar både spänning, skratt och högtflygande diskussioner funkar spelet perfekt i all sin enkelhet.

Daniel Wistrand





Oklara regler i enkelt frågespel

Brädspelstest 2022

Titel: Nu kör vi!

Nu kör vi! Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: Från 2 spelare

Från 2 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Ett frågespel med fyra frågor på framsidan och svaren på baksidan. Samma kort har två frågor anpassade till äldre spelare, och två som ska passa yngre spelare. På lådans insida anges reglerna, som visade sig vara oklara och svåra och förhålla sig till. Så vi valde ett eget sätt att spela. Ibland var frågorna ämnade för äldre spelare (“om du skakar om en burk med jordnötter, hamnar då de stora nötterna överst i burken?”) lättare än frågorna för de yngre (“Vad heter låten Bjällerklang på engelska?”). Därför vi lät den som ställde frågorna avgöra själv vem som skulle få vilken fråga, och struntade dessutom i poängjakten. Frågorna var över lag bra och roliga, tyckte vi. Men vi tyckte heller inte att spelet stack ut bland liknande frågespel.

Eva Janzon





Frågespel med långsökta förklaringar

Brädspelstest 2022

Titel: Upp till tre

Upp till tre Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 15 år

från 15 år Antal spelare: 3–6 spelare

3–6 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: ALF

Upp till tre är ett frågespel där svaret kan vara en bokstav, en förkortning, ett namn eller ett ord – men alltid på en, två eller tre bokstäver. På olika kort står förklaringar, som läses upp. Vissa kan vara långsökta, andra kan vara mer logiska. Spelet är även ett brädspel, och det finns olika “fiskekort” där man kan exempelvis skicka vidare frågan till någon annan och få en poäng beroende på om personen kan svaret eller inte.

Upp till tre passar inte om ni är ett gäng som är trötta och rastlösa, spelet kräver att man tänker lite. Förklaringarna på de olika korten kan vara väldigt långsökta, och att vara i olika åldrar är nästan ett måste för att genomföra spelet. Är man en grupp i ungefär samma ålder är det lätt att köra fast, då associationer och vokabulär oftast är i samma nivå.

Lite tråkigt är det även att man inte själv får hitta på förklaringar, som i exempelvis Alias eller Codenames. Spelet är därför inte för alla, men kanske passar bra när konstellationen är lite blandad.

Paul Dakwar





Snabbt och rörigt i Dubbeltrubbel

Brädspelstest 2022

Titel: Dubbeltrubbel

Dubbeltrubbel Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 3–7 spelare

3–7 spelare Speltid: 10 minuter

10 minuter Förlag: Alga

Dubbeltrubbel är ett spel med högt tempo där du ska hitta någon med likadant kort som du. Tillsammans ska ni utföra bestämda gester utifrån er matchande karaktär. Till exempel ylande springa runt bordet eller köra sten-sax-påse. Den som lyckas matcha alla sina kort vinner … eller? Det avgör ödessnurran på slutet!

Det gäller att ha tillräckligt med utrymme att röra sig på i rummet. Och undvik att spela mitt i natten för här blir det högljutt när alla försöker göra sin röst hörd. Varje runda går fort vilket gör att man hinner spela det många gånger. Men det går nästan för fort och man hinner inte riktigt komma in i det innan det är slut. Därför blir betyget något lägre.

Om det här låter bekant så är det för att spelet (bortsett från ödessnurran) är i princip en direkt kopia av Happy Salmon, som Dagen recenserade för några år sedan.

Richard Rönnklint





Avslöja inte att du är en insider

Brädspelstest 2022

Titel: Insider

Insider Betyg: 2,5 av 5

2,5 av 5 Ålder: från 9 år

från 9 år Antal spelare: 2–4 spelare

2–4 spelare Speltid: 15 minuter

15 minuter Förlag: Brädspel.se

Insider är ett Mafia-liknande spel som går ut på att ställa ja och nej-frågor. En spelledare har dragit ett kort med ett ord och får bara svara ja eller nej på frågorna från resten av spelarna. Twisten är att en utav spelarna är “insider”, och redan vet vad ordet är. Och det gäller att den personen inte misstänks för att vara det.

Spelet är inte mer komplicerad än så. Den som har fått insiderkortet och därmed blivit tilldelad den rollen, har ingen annan uppgift än att inte bli avslöjad. Den ska varken förstöra för de andra eller på något sätt sätta käppar i hjulet. Bara inte bli avslöjad när spelomgången väl är slut och man ska utse vem man tror är “insider”. Anklagelserna blir därför inget mindre än spekulationer. Hade det varit lite mer komplexa uppgifter, till exempel att få andra att gissa fel, hade det varit mer av en utmaning. Dock är detta ett spel som går att spela länge med rätt sällskap.

Paul Dakwar

[ Dagens stora test av strategispel ]

Bra premiss men inte särskilt utmanande

Brädspelstest 2022

Titel: Confident?

Confident? Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 30 minuter

30 minuter Förlag: Confident Games/Asmodee Nordics

Det här spelet har en bra premiss och ett lite lockande upplägg, men ett haveri till layout och tävlingsnerv. Eller ja, det går att hitta roliga delar i det. Men det är den typ av gissningsspel som blir “gjort” när man har spelat det en gång.

Det går till så att man får ett påstående, en fråga att ta ställning till – alltid ett tal. Man ska sedan gissa inom vilket intervall som svaret finns. Den som har angett ett intervall som svaret finns inom får en poäng och den som har “snävast” intervall av dem som hade rätt får tre poäng. Först till 15 vinner. Det vi upptäckte är att om man använde ett överdrivet brett intervall så får man en garanterad poäng varje gång. Detta ledde till att om man inte visste svaret tjänade man på att “skjuta brett”, och därigenom försvann själva utmaningen med spelet.

Den layoutmässiga svårigheten handlar om att all text står stort på tre olika språk och det blir väldigt rörigt. Den svarta/orange/vita formgivningen inbjuder inte heller. En fördel är att det går att vara olika åldrar som spelar tillsammans, för egentligen behöver man inte kunna så jättemycket. Det går bra att chansa.

David Wingren





Fantastiska illustrationer i medelmåttigt kortspel

Brädspelstest 2022

Titel: Kapow!

Kapow! Betyg: 2 av 5

2 av 5 Ålder: från 6 år

från 6 år Antal spelare: 2–6 spelare

2–6 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Ninjaprint

Ninjaprint Regelvideo (typ).

Man kan alltid se när ett spel är tillverkat av Ninjaprint. Produktion och grafisk formgivning är alltid av högsta kvalitet. I Kapow! har man tagit in erkänt skicklige serietecknaren Kim W Andersson, känd för Love Hurts, Alena och Astrid för att skapa 38 superhjältar och -skurkar samt 20 vapen. De parodiska teckningarna är av högsta klass och lockar till en hel del skratt, men tyvärr är inte spelet som sådant särskilt roligt.

Det finns två varianter, antingen spelar ni tills kortleken tar slut för ett kortare spel eller tills endast en spelare återstår, vilket kan ta en bokstavlig evighet. Om inte två eller flera spelare envetet attackerar samma person går det nämligen att återhämta sina styrkor under sin tur, så att aldrig någon blir utslagen. Men att attackera samma person igen och igen leder inte till ett särskilt trevligt spel, där den som blir anfallen känner sig påhoppad och de som attackerar känner sig som mobbare.

Den kortare varianten har tyvärr sina egna problem, då den avslutas med att jämföra värdet på alla existerande kort – vilket leder till att så fort kortleken börjar närma sig slutet blir alla spelare passiva och fokuserar på att bygga upp sitt eget försvar i stället för att anfalla någon.

Kortspel där man ska attackera andra spelare finns det gott om, och Kapow! står sig inte särskilt väl i sällskapet. Jag skulle ärligt talat till och med hellre spela Uno.

Jakob Ihfongård





Tillkrånglat och tråkigt språkspel

Brädspelstest 2022

Titel: Speak easy!

Speak easy! Betyg: 1 av 5

1 av 5 Ålder: från 10 år

från 10 år Antal spelare: 3–5 spelare

3–5 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Lautapelit/Brädspel.se

Alla spelare får var sitt “språk” som de andra sedan ska försöka lista ut. Under en spelrunda drar spelaren ett kort och säger det den ser på sitt “språk”. De andra ska då försöka lista ut vad personen säger och får poäng om de gissar rätt. Den som har flest poäng efter tre rundor vinner.

Speak easy! är ett extremt tillkrånglat och tråkigt spel. Det känns som om spelmakaren har gjort sitt bästa för att hitta på ett roligt “partyspel” och helt lyckats virra bort sig på vägen dit. Reglerna är otydliga och något obegripliga och hela spelidén är otroligt krystad och konstlad.

Kajsa Löwenhielm





Långdraget och långsökt frågespel

Brädspelstest 2022

Titel: Ordet på bordet

Ordet på bordet Betyg: 1 av 5

1 av 5 Ålder: från 8 år

från 8 år Antal spelare: från 2 spelare

från 2 spelare Speltid: 20 minuter

20 minuter Förlag: Kylskåpspoesi

Ordet på bordet är ett kortspel där man utgår från en hög med kort. Det som börjar tar ett kort där det finns sex olika typer av kategorier samt ett ord för varje kategori. Övriga spelare ska säga en siffra och personen med kortet läser upp den valda kategorin. Därefter ska övriga gissa sig fram till vilket ord som står på kortet i den valda kategorin genom ja och nej-frågor.

I grunden ett enkelt spel kan tyckas, men utan något som sätter tiden för gissningarna och med ibland ganska konstiga ord blev det långdraget när gissningarna sällan prickade rätt. Spelet hade tjänat på att ha en tydligare struktur, till exempel ett timglas för snabbhet, samt fler tydliga och naturliga ord för kategorierna. Orden var ofta långsökta, som “chokladkaka” under kategorin “sak”, vilket drog ner spelupplevelsen.

Lotta Fahlén