Megakyrkor bakom alla de mest spridda lovsångerna

Samtliga lovsånger som letat sig in på topplistorna har släppts som singlar först

En ny amerikansk studie visar att 37 av 38 lovsånger som lyckats ta sig in på de största topplistorna under en tioårsperiod är knutna till fem megakyrkor. En forskare som arbetat med projektet förklarar vad det beror på och hur det påverkar den kristna musiken globalt.

Studien är utförd av Worship Leader Research (WLR), en amerikansk sammanslutning med egen webbplats vars ambition är att vara en resurs för utövare av lovsång. På sin hemsida publicerar de kontinuerligt nyheter och djuplodande artiklar som rör just lovsång.

Den aktuella studien har titeln “(Almost) 100% of the Top 25 Worship Songs are associated with just a handful of Megachurches” vilket tydligt signalerar vilket resultat WLR kom fram till. Undersökningen omfattar perioden 2010–2020 och visar att endast 38 lovsånger under denna period lyckades ta sig in på någon av de 25 första platserna på två av de viktigaste topplistorna för kristen musik – Christian Copyright Licensing International och PraiseCharts top-25. CCLI listan betraktas som en kristen Billboardlista medan PraiseChart-listan är den som i mångt och mycket styr vilka noter och arrangemang som församlingar köper in och använder.

De fem megaförsamlingar som åsyftas är Bethel Church (13), Hillsong (9), Elevation Church (5), Passion Church (9) och North Point Community Church (1). Siffrorna inom parentes anger hur många av de 37 sångerna från topplistan som är knutna till respektive kyrka. Den enda lovsången på topplistorna som kommer från en fristående upphovsman är Great Things skriver av Phil Wickham. Men studien noterar också att just den sången lanserades i samarbete med Bethel Church.

En av den som arbetat med studien är Shannon Baker som har doktorerat på musik och människors digitala beteenden. Hon är knuten till Baylor university och förklarar för nyhetssajten The Christian Post att syftet med studien har varit att kartlägga vilka som är de stora aktörerna inom den moderna kristna musiken.

– Den andra delen av vår studie handlar om hur lovsångsledare navigerar i det landskapet. Hur förhåller de sig till dessa stora artister och sångerna som de ger ut? Och sedan, hur tar sig våra lovsångsledare an den moderna lovsångsmusiken, säger Shannon Baker.

De som utförde studien verkar ändå ha anat ungefär hur verkligheten ser ut när det gäller internationell lovsång. Marc Jolicoeur, lovsångsledare och kreativ pastor i Moncton Church i New Brunswick, Kanada, är en av medförfattarna till studien:

– Jag tror vi kan säga att vi blev förvånade över hur lite förvånade vi blev över resultatet, säger han till Christian Post.

När Excelarken var fyllda framträdde mönstret tydligt, Det som däremot fascinerade Marc Jolicoeur var vilken kraft som ett singelsläpp verkar ha. Och det är en utveckling som tilltagit. Undersökningen visade nämligen att samtliga sånger som lyckats ta sig in på topplistan från 2017 och framåt först släpptes som enskilda singelspår och på så sätt fick fäste hos publiken.

En anledning till att de mest spelade lovsångerna kommer från en handfull sångförfattare i endast fem megakyrkor tror Shannon Baker beror på att megakyrkor är mer etablerade som begrepp än enskilda låtskrivare.

– Jag tror att mycket av det beror på att dessa fyra stora som vi kallar dem har etablerat ett förtroende hos sina trogna lyssnare. Förtroendet finns redan när de släpper ett nytt album eller en ny singel, människor dras till musiken för de har gillat deras sånger tidigare och därför troligen kommer att tycka om de nya sångerna också, analyserar Shannon Baker.

Hon tror också att redan etablerade artister och låtskrivare har bidraget till att stärka förtroendet för en viss kyrka. Som exempel tar hon Chris Tomlin som 2010 anslöt till Passion Church.

Vad innebär då undersökningsresultatet för nya hugade låtskrivare som hoppas få sina sånger sjunga och spelade över hela världen? Tja, det är kanske inte så uppmuntrande läsning om man ska tro Marc Jolicoeur.

– Om du letar efter att försörja dig är det kanske inte den vägen du ska gå. Men om du vill skriva bra lovsånger från ditt hjärta, sånger som betjänar ditt lokala sammanhang, så kan det aldrig bli för många som gör det, säger Marc Jolicoeur till Christian Post.

– Det kommer alltid att finns plats för det som Psaltaren uppmanar oss till, nämligen att ”sjunga en ny sång”.