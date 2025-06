"Vi är alla skapade för att göra något extraordinärt"

I samband med tisdagskvällens konsert i Stockholm mötte Dagen den amerikanske lovsångsnestorn Michael W Smith. Det blev ett samtal om låtskrivande, psalmernas förtjänster och hur man som upphöjd kristen artist undviker att falla för världens frestelser.

Den 67-årige artisten verkar vara på ett strålande humör när vi möts. Handslaget är fast. Leendet varmt. Och blicken flackar inte. Han är helt närvarande i nuet, vilket man inte alltid kan säga när man mött internationella artister med viss stjärnstatus.

Michael W Smith är ute på en Europaturné och intresset är stort för denna hans enda Sverigespelning. Albumet som han jobbar för fullt med var tänkt att släppas i höst, men kommer nog inte förrän våren 2026, berättar han. En singel (Arms Around The Sun) från den kommande skivan finns redan ute på aktuella streamingtjänster och den 25 juli kommer ännu en singel – Your Love Is A Flood – en låt som han lovar att bandet ska spela på kvällens konsert och så blir det också.

Sonen medverkar

Pappa Michael är dessutom mäkta stolt att hans äldste son Tyler gjort orkesterarrangemanget till den nya sången. Faktum är att alla hans fem barn skriver låtar, men det är Tyler, som är nummer tre i syskonskaran och som ägnar sig en hel del åt film, som äntligen börjat tjäna pengar på sin talang.

– Vilket är riktigt svårt i musikbranschen, säger Michael W Smith med ett hjärtligt skratt.

Och apropå det kommande albumet så erkänner sångaren och låtskrivaren att han för första gången anpassat sig till det som blivit gängse när det kommer till lansering av ny musik.

– Detta är första gången i hela min karriär som jag släppt en singel före ett album.

Han verkar förvånad över sig själv.

Tillsammans med lovsångsledaren Sam McCabe håller Michael W Smith också på att spela in Hold Me Jesus, hans absoluta favoritsång av Rich Mullins (1955-1997).

Låtskrivandet ett mysterium

När det gäller hans eget låtskrivande och inspirationen därtill andas hans svar förundran. Han understryker att alla har sina gåvor och att skriva sånger råkar vara hans.

– Jag tror att vi är alla skapade att göra något extraordinärt. Oavsett om du är musiker eller advokat eller lärare, så är det vad du är till för att göra, säger Michael W Smith innan han försöker förklara hur den skapande processen fungerar för hans egen del.

– För mig handlar det om att bevara mitt hjärta rent, förklarar han.

Det kan hända att han ber: ”Gud, vill du skicka mig någonting från ovan? Om du gör det så fångar jag upp det.”

Michael W Smith och hans band uppträdde inför en nästan fullsatt Filadelfiakyrka i Stockholm på sin Europaturné. Urban Thoms

– Ibland fungerar det och ibland inte. Jag får panik varje gång om jag inte har kunnat skriva något på två månader. Då säger jag: ”Nåja, det har varit en härlig resa” och då säger min fru Debbie ”Det säger du varje år och sedan hinner du plötsligt inte trycka på inspelningsknappen tillräckligt snabbt.” Så hela den där kreativa processen är ett komplett mysterium för mig.

Michael W Smiths musikaliska karriär började på allvar 1982 när han blev anlitad som keyboardist i ett band som spelade med den då unga artisten Amy Grant. Så småningom blev Michael soloartist och har sedan skivdebuten 1983 varit enormt flitig när det kommer till att skriva och spela in musik. Världskända lovsånger som Above All, Open The Eyes Of My Heart och You Are Holy kommer från hans penna.

– Men det finns några sånger som jag spelat in som jag hoppas att jag aldrig behöver sjunger mer i mitt liv. Och jag kommer inte att berätta vilka sånger det är, säger han bestämt.

Och så ler han.

Instrumentala låtar ifrågasatta

Genom åren har Michael W Smith spelat in både en och annan instrumental sång, men det har ofta mötts med ifrågasättande och påstående att de inte skulle vara kristna eftersom de saknar text.

– För mig är dessa instrumentala sånger väldigt andliga. Folk sätter etiketter på människor som jag tycker är orättvisa.

Vi konstaterar samfällt att Michael W Smith är både artist och evangelist. Det som skiljer honom från Billy Graham och andra predikanter är att han delar sitt budskap genom musik.

– Tänk att en sång på tre och en halv minuter helt kan förvandla en människas liv, säger han förundrat.

– Ärligt talat tror jag att alla troende är kallade att vara evangelister. Det är så det står i Bibeln: Predika budskapet över hela världen. Det gäller både i bönegruppen och tillsammans med grannarna.

Michael W Smith och hans band uppträdde inför en nästan fullsatt Filadelfiakyrka i Stockholm på sin Europaturné. 17 juni 2025. Urban Thoms

Har det ändå funnits ögonblick när du själv har blivit mer artist än evangelist, där du känt att du måste se upp så att du inte tappar fokus?

– Jo, det är alltid en dragkamp, erkänner Michael W Smith. Jag måste alltid ha koll på mitt hjärta och varje dag påminna mig om att detta handlar inte om mig. Jag behöver inte en utmärkelse till. Men djävulen vill att vi ska tänka annorlunda.

– Så du måste alltid bevara ditt hjärta för vi ser människor falla hela tiden. De tappar riktningen. Och plötsligt har de stora problem och jag har inte råd att låta det hända.

Jag påpekar att vi den senaste tiden nåtts av nyheter om framstående artister som fallit för olika frestelser som inbegripit sex och droger.

Vad har du själv för strategi för att du inte ska trilla dit på liknande saker?

– Hon sitter där, säger Michael och pekar på hustrun Debbie som sitter och lyssnar på intervjun i en fåtölj längre bak i rummet.

– Vi har en bönegrupp som hållit ihop i 35 år, där kvinnorna ber för oss män varje vecka. Jag tror att man måste ha ett gäng människor som är tillräckligt nära en, så att om du lever ett dubbelliv så kommer de att se det.

Han förklarar att han inte vill gå närmare in på det som avslöjats kring Newsboys-sångaren Michael Tait, men berättar kort att han står Michael väldigt nära och att han har kontakt med honom två-tre gånger i veckan.

– Ändå såg jag inget av detta, vilket är sorgligt. Men den goda nyheten kring honom är att han vill bli hel och jag tror att han är på väg att tillfriskna. Han har tagit fullt ansvar för sina handlingar.

... för mig är lovsång också att älska min fru och mina barn, att älska mina barnbarn och att älska människor som finns i min närhet och försöka vara god som Jesus.

Älskar Leeland

Vi byter samtalsämne och jag ber Michael W Smith att för ett ögonblick agera orakel och berätta för Dagens läsare vilket eller vilka namn som han tror kommer att vara med och forma framtidens kristna musik. Han säger att han har för dålig koll på vilka som är up and coming och berättar att musiksonen Tyler brukar visa honom lovsånger som han aldrig hört.

– Det är verkligen coolt och fantastiskt material och en del av texterna är helt otroliga, men de spelas aldrig på de kristna radiokanalerna. Men de är så vackra och så sårbara.

Jag försöker ändå pressa honom att ge mig ett namn och till slut kommer det.

– En av mina verkliga favoriter bland lovsångsledare och artister är en kille som heter Leeland. Han rör sig lite i det profetiska och varje gång jag går och ser honom så rör han mig till tårar. Han är så autentisk, man kan se hur han läser av lokalen och sedan kan han börja profetera. Det är verkligen något extra, säger Michael W Smith.

Michael W Smith Dagen

På kvällens konsert kör han sedan Leelands berömda sång Waymaker, dock utan att credda sin favoritlovsångare.

Inte bara vertikalt

Det där med lovsång, ja. Hur resonerar en frontfigur som Michael W Smith i detta ämne som orsakat så mycket debatter och fått många kristna att gräva ner sig i skyttegravar.

– Jag tänker att lovsång är mer än vertikal sång på en söndag förmiddag. Det är vackert när människor sjunger de här sångerna till Gud, men för mig är lovsång också att älska min fru och mina barn, att älska mina barnbarn och att älska människor som finns i min närhet och försöka vara god som Jesus.

Varje dag ber Michael W Smith ”Herre, låt mig få återspegla vem du är”.

– När någon sedan kommer fram till dig och säger: ”Vad är det med dig? Det är något annorlunda med dig”. Det är vackert. Jag får berätta något för dem utan att ha sagt ett enda ord om Jesus. Så jag tycker att jag kan ta mig friheten att säga att Jesus förvandlat mitt liv. Lovsång är en livsstil. Jag tror att det är nyckeln och musiken är en del av det. Men det är en livsstil, fastslår Michael W Smith.

Hans absoluta musikaliska favoriter återfinns bland de gamla väckelsehymnerna.

– Poesin och texterna som de människorna skrev. Jag hör inte mycket sådant i dagens lovsångsmusik. Allting låter liksom likadant. Sedan går du tillbaka och läser ”Jag vill älska det urgamla kors”. Det är som wow!