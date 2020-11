Kajsa Ekis Ekmans grodor visar på mediers okunskap om kristen tro

Begreppsslarv må ju vara hänt, om det nu inte var så att slarvet just i det här fallet fått allvarliga konsekvenser. Kajsa Ekis Ekman vädrar sina fördomar om kristna i ETC. (Skärmdump)

Jag vågar påstå att varje seriös tidningsredaktion i det här landet behöver en prenumeration på Sveriges största kristna tidning. Inte bara för att kunna förstå kristnas och kyrkors villkor utan också för att undvika att göra sådana praktgrodor som en av Sveriges mest välkända kulturskribenter gjorde i måndagens ETC.

Kajsa Ekis Ekman skrev en lång text om “evangelism” och hur denna högernationalistiska rörelse stöttar Trump och Bolsonaro och nu även fått fäste i Sverige. Som exempel på detta nämner hon Sebastian Stakset och Stefan Swärd, båda engagerade i organisationen “Heart of Evangelism” som arbetar för att sprida de goda nyheterna om kristen tro. Låt oss återkomma till hur detta felslut kunde uppstå.

Kajsa Ekis Ekman inleder med att berätta om tecken som hon ser överallt: en kvinna “kastar sig över henne” för att berätta om Gud och tidigare övergivna lokaler har blivit en bönelokal samtidigt som att en gammal klasskompis flyttat till Nigeria och talar i tungor. Även om det är roligt om Ekis Ekman ser tecken på en pågående påkristning kan man ju fråga sig hur just detta skulle tyda på det som förvisso helt riktigt är en global trend: att en gren av evangelikala kristna (som är den korrekta termen) stöttar Bolsonaro och Trump. Men hur vet Ekis Ekman att kvinnan som gärna berättade om sin tro stöttar Trump? Att tungomålstalande innebär att man sympatiserar med högerpopulism? Eller är det snarare Ekis Ekmans fördomar om kristna vi får ta del av här? Troligen.

Ekis Ekmans text blir i och med sina grova fel och övertramp bara till ytterligare en fördomsfull text om kristna. — Frida Park

Begreppsslarv må ju vara hänt, om det nu inte var så att slarvet just i det här fallet fått allvarliga konsekvenser. När Ekis Ekman gjorde om evangelikaler till “evangelism” passade hon samtidigt på att till svenska representanter för denna rörelse utnämna personer som båda i Dagen, i närtid, markerat mot kristnas stöd till politiker i allmänhet och Donald Trump i synnerhet. Och detta enbart på grundval att deras organisation heter “Heart of Evangelism” (evangelisationens hjärta, red anm). Bara så sent som i fredags skrev Sebastian Stakset att politik ska hållas borta från predikstolarna och i dag, måndag, skrev Stefan Swärd att det är dags att göra upp med trumpismen en gång för alla. Det är synnerligen allvarligt att så svepande och grovt felaktiga påståenden kan publiceras utan någon som helst faktakoll.

Trenden Ekis Ekman försöker sig på att skildra, som också är synlig i Sverige även om dess omfattning är mycket liten, är både intressant och förtjänar att analyseras. Hur kommer det sig att kristna lånar sitt stöd till populister, inte bara i Brasilien och USA? Vad beror det på? Hur ska vi förstå det? Dagen har skrivit flera artiklar och här kan visst skribenter utanför kyrkan bidra med både perspektiv och insikt. Det välkomnas! Men Ekis Ekmans text blir i och med sina grova fel och övertramp bara till ytterligare en fördomsfull text om kristna. Det är synd.

Men det visar återigen på det som kristna länge vetat – att kunskapen om kristen tro och kyrkliga rörelser är pinsamt dålig hos svenska journalister. Och det blir än en gång uppenbart varför kristna tidningar som Dagen verkligen behövs.

