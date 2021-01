Bättre än att minnas är att lära av historien

Den 27 januari varje år uppmärksammas minnet av Förintelsen under Andra världskriget. Detta är viktigt, måhända viktigare i dag än en del inser. Det handlar dels om respekten för de som mördades under nazistregimen och om deras anhöriga, dels om de lärdomar vi har dragit och måste fortsätta att dra. I dag utsätts judar, i Sverige, för antisemitism. Såväl enskilda individer som kyrkor och regering måste fortsätta att arbeta för att judar ska kunna leva i trygghet och utöva sin tro i vårt land. Fina ord en gång per år är inte tillräckligt när politiska förslag återkommande läggs fram som i praktiken skulle förhindra detta. Det är förvisso viktigt att minnas historien, men viktigare är att lära av den.

[ Eva Grossman delar sin mormors berättelse från Förintelsen ]

[ Joel Halldorf: Omskärelseförbud gör judiskt liv olagligt ]