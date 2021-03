Redan utsatta barn än mer drabbade under pandemin

Den pågående kris som pandemin är har uppenbarat flera brister i det svenska samhället. Det gäller inte minst i sjukvården och i äldreomsorgen. Men i Bris årliga rapport som släpptes förra veckan blir en annan och väl dold kris synlig. De osynliga barnen som lever i dysfunktionella familjer. I rapporten konstateras krasst att hemmen är det stora problemet för de flesta av de här barnen. Men för dessa barn är möjligheten att få ett gott hem också lösningen.

Sedan 2016 har andelen som tar upp psykiskt våld i sina samtal ökat med ofattbara 114 procent — Fredrik Wenell

De allra flesta siffror har tyvärr gått åt fel håll enligt Bris rapport. Totalt sett har samtalen från barn som söker hjälp och stöd under 2020 ökat med 16 procent till närmare 31 500 samtal. Det är nästan 500 samtal per dygn. Sedan 2016 har andelen som tar upp psykiskt våld i sina samtal ökat med ofattbara 114 procent, och under pandemiåret har det växt snabbare. Andelen som vill prata om fysiskt våld är lägre men har ändå nästan fördubblats under samma tid. Bris konstaterar att orsaken till att siffrorna under 2020 har ökat kraftigt är “att isoleringen inneburit fler tillfällen för barn att utsättas för våld riktat mot dem själva eller mot en annan förälder, och att det varit svårare att hålla sig undan hemmet.”

Skolornas distansundervisning, inställda fritidsaktiviteter, föräldrars hemmajobbande har gjort att barnen tillbringat mer tid hemma med färre kontakter med kompisar och andra vuxna. De restriktioner som varit nödvändiga för att hålla nere smittspridningen har med andra ord inneburit att de barn som redan var utsatta har fått det ännu tuffare. För många barn är överlevnadsstrategin i normala fall att hålla sig undan hemmet, men det funkar inte i en tid av allmänna restriktioner där livet ska begränsas just till den plats där de blir utsatta.

Socialstyrelsen har som en följd av detta konstaterat att oros­anmälningarna på landsbasis till socialtjänsterna har ökat med fem procent. Mörkertalet är förmodligen stort, vilket innebär att det finns en hel del barn vars utsatthet inte syns. Det är därför viktigt att dessa barn blir synliggjorda både nu och när krisen är över. Det behövs fler vuxna ögon som ser vad som sker och agerar.

Kristna familjer kan inte vara slutna enheter som bara lever för sin egen skull. — Fredrik Wenell

Det här visar att det behövs fler familjer som delar med sig av sin trygghet för barn som lever i utsatthet. Lösningen är alltså att stärka familjer så att de kan bli en fristad för de barn som lever i utsatthet. Här kan kristna familjer spela stor roll.

I församlingarnas dna finns ett socialt ansvar för medmänniskan. Det behöver tas tillvara. Kristna familjer kan inte vara slutna enheter som bara lever för sin egen skull. Tvärtom, styrkan och möjligheten med en välfungerande kärnfamilj är att den stabilitet och långsiktighet som den präglas av kan bli till en plats där fler barn får möjlighet till en trygg uppväxt.

Det viktigaste är ändå alltid att ursprungsfamiljen för de barn som lever i utsatthet erbjuds stöd och hjälp, men i de fall där det inte är möjligt är det angeläget att barnen, om det krävs, får ett nytt hem. Här behöver familjer i kyrkorna, och i samhället generellt, växla upp så att de osynliga barnen blir sedda.

