Låt inte besvikelsen fördunkla påskens budskap

Den ekumeniska korsvandringen genom Stockholm måste ställas in även 2021. Men korsets budskap är lika tydligt även detta år. (Anders Wiklund)

För andra året i rad förbereder sig Sveriges kristenhet för att fira en annorlunda påsk. “Annorlunda” behöver inte vara synonymt med “sämre” men i det här fallet är det svårt att hitta silverkanten på molnet när smittläget gör det omöjligt att högtidlighålla kyrkoårets höjdpunkt på det vis vi varit vana vid.

Upprördheten är med all rätt stor över att Folkhälsomyndigheten och regeringen slagit dövörat till för alla vädjanden att hitta en lösning som gör det möjligt för större kyrkor att ha smittsäkra samlingar för mer än för åtta personer. Argumenten för att inte särskilja religiösa samlingar från kultur- och idrottsevenemang är, som Dagen tidigare framhållit, så svaga att de närmast bär prägeln av svepskäl. Värnandet av religionsfriheten väger lätt, likaså den existentiella hälsans betydelse, inte minst i kristid.

Påskens budskap gör tydligt att lidandet kommer först och glädjen därefter — Elisabeth Sandlund

Besvikelse, ilska och hopplöshet är fullt begripliga känslor. Men de får inte leda till ogenomtänkta handlingar. Att medvetet bryta mot restriktionerna därför att man anser att de är felaktiga är inte en framkomlig väg. Svensk kristenhet har under mer än ett år tagit ett stort ansvar att hitta nya vägar för både gudstjänstfirande och diakonala insatser i smittsäkra former. Nu, när tillgången till effektiva vaccin gör att ett svagt ljus i tunneln kan urskiljas trots oroväckande signaler om kurvor som pekar i fel riktning och försenade vaccinleveranser, är det inte läge att ge upp. Att hålla i och hålla ut, att inte ställa in utan ställa om må ha blivit slitna uttryck men båda uppmaningarna har fortsatt relevans.

[ Elisabeth Sandlund: Påsk i kyrkan är något annat än fotbollsmatch eller biobesök ]

Påskens budskap gör tydligt att lidandet kommer först och glädjen därefter. Detta år, liksom 2020, får vi uppleva påskdramat på ett annat sätt än vad vi är vana vid och skulle önska. Kan det till och med vara så att den situation vi befinner oss i fördjupar vår insikt i det ofattbart stora som Jesus Kristus gjorde när han gick lidandets väg och offrade sitt liv för att vi skulle få leva? I det perspektivet framstår det som närmast futtigt att beklaga sig över att skärtorsdagens mässa blir digital eller får firas i miniformat eller att långfredagen måste tillbringas i stillhet med den närmaste familjen. Kanske förmår vi rent av sända en tanke till alla förföljda kristna i andra delar av världen som inte ens i normala tider har privilegiet att fritt utöva sin religion tillsammans med andra?

[ SKR varnar för att kyrkor kan ignorera restriktioner ]

Men påskdagen då, denna enorma och djupa glädjens dag, när graven är tom och människosläktets synder sonade en gång för alla? Hur ska vi stå ut med att inte få fira den tillsammans i kyrkorna? Sanningen är att vi inte har något val, inte detta år heller. Visst är det så att aldrig så proffsigt genomförda produktioner i tv eller på webben fullt ut kan ersätta att tillsammans med andra kristna lyssna till berättelsen om kvinnorna vid graven och jubla i psalm- och lovsång. Men ingen pandemi i världen, inga aldrig så orättvisa restriktioner, kan förta det som är alldeles, alldeles sant, påsken 2021 som alla andra påskar: “Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.”