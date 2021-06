Tack till er som slitit för att ställa om - inte in

Frida Park: De som under det gångna året slitit för att ställa om i stället för in är värda en enorm eloge. (Natanael Gindemo)

Det var många som med idel glädje kunde återvända till sin kyrka för att utomhus, eller i färre antal inomhus, åter få fira gudstjänst. Än återstår många frågor hur allt ska lösas framåt, som Elisabeth Sandlund skrev i fredagens tidning.

Finns kraft, ork och resurser att, kanske i enklare format, fortsätta att sända gudstjänster online så att även den som inte kan eller vågar ta sig till kyrkan ändå kan få vara delaktig? Kommer församlingsmedlemmarna, som under pandemin nästintill befunnit sig i en diaspora, hörsamma kallelsen och återvända till gemenskapen? Vid höstterminens början, förhoppningsvis med än större lättnader i restriktioner, vet vi förhoppningsvis mer. Klart är att de som under det gångna året slitit för att ställa om i stället för in är värda en enorm eloge. Dessa hjältar är värda stort tack.

