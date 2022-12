Krigsvinter, modiga iranskor och intensiv hbtq-debatt präglade 2022

Frida Park skriver nyårskrönika om året som gått

Insåg Winston Churchill vidden av sitt agerande under andra världskriget? Förstod Gorbatjov? Merkel? Inser vi vidden av de händelser som inträffat under 2022? Troligtvis inte. I nuet förstår man sällan de historiska återverkningarna. Men det hindrar inte att konsekvenserna, sett i backspegeln, kan komma att bli enorma för världens numera åtta miljarder människor.

Det år vi strax ska lägga till handlingarna har ofrånkomligt dominerats av Vladimir Putins orättfärdiga krig mot Ukraina. Människor har tvingats fly för sina liv, fått se anhöriga skadas eller dö. Ännu syns ingen ände på lidandet. Ännu ingen fred, även om försiktiga trevare om kommande fredsförhandlingar från Ukrainas president Zelenskyj förekommit i medierna.

Kriget i svenskt närområde kom under vårvintern att överskugga coronakommissionens viktiga rapport om svensk hantering under pandemin. Dåvarande regeringen Andersson kastades in i en Nato-cirkus där försvarsministern nästintill tvingades äta upp sin nej-till-Nato-hatt och långtgående förhandlingar inleddes för att krusa Erdogan så att han skulle öppna dörren för Sverige och Finland, som hand i hand ivrigt knackar på. Det överhängande hotet från den ryske björnen ledde till att svensk alliansfrihet övergavs i snudd på rekordfart.

Säkerhetsläget hade redan tidigare lett till återinförd allmän värnplikt 2017 och nu utbröt en pacifismdebatt där ärkebiskop emeritus, K G Hammar, uttryckte att han inte kunde fördöma Ukraina för att landet tog till vapen för att försvara sitt land.

Till skaran av emeritus sällade sig under året Nyhemstalande Antje Jackelén, morgonsoffornas och Twitters egen ärkebiskop, efter att hon efterträtts av den ene av de båda bröderna, tillika biskoparna, Modéus som ställde upp i valet till Svenska kyrkans högste ledare. Martin Modéus valspråk, ”Levande tillsammans med Kristus”, och hans predikan i Uppsala domkyrka möttes av lovord från många av kollegerna bland de frikyrkliga samfundsledarna. En annan historisk biskopnyhet i början av året blev annars avkragningen av Thomas Petersson, dåvarande biskop i Visby.

Postpandemi väckte samtal om den existentiella öppenheten i samhället och om hur människorna ska hitta tillbaka till kyrkorna. Frikyrkornas röda siffror synliggjordes i Öyvind Tholvsens frikyrkoundersökning. Inte så lite av den internfrikyrkliga debatten har därför handlat om att ingjuta nytt mod, inspiration och åtgärder inför framtiden.

Att förändring är nödvändig visade även journalisten Anna Lindman när hon i tre program, ”Gud som haver barnen kär”, skildrade unga personer som på olika sätt farit illa under sin uppväxt i religiösa familjer. Det uppstod en livlig debatt om teologi, bemötande och kultur. En del av kritiken handlade om undervisningen om och bibeltolkningen kring sexualitet i allmänhet och hbtq i synnerhet.

Debatten om sexualitet, även polyamorösa relationer, fortsatte under året, som när Immanuelskyrkan i Örebro (EFK) beslutade att viga även samkönade par och när föreståndaren i Filadelfia i Stockholm (Pingst FFS), Niklas Piensoho, under en serie om ”brännande frågor” tog upp bland annat skilsmässa och samkönade äktenskap. Kan man rösta om teologi, blev en av följdfrågorna. En annan hur klassisk äktenskapssyn kan kombineras med gott bemötande av hbtq-personer.

Samhällsdebatten 2022 handlade mycket om gängkriminalitet, ungdomsrån och otrygghet. Det senare synliggjordes på ett tragiskt sätt när Ing-Marie Wieselgren, Sveriges psykiatrisamordnare, mördades på öppen gata under Almedalsveckan.

Under politikerveckan blev ”religionsanalfabetismen” allt tydligare. Enögda politiker tycktes tävla om att lägga fram religionsfientliga förslag. Konfessionella skolor, omvändelseterapi och omskärelse skulle förbjudas och demokrativillkor läggas till samfundsbidragen. Tvång och förbud blev honnörsorden. Politiker anklagades för ”kristofobi” när Julia Kronlid (SD) valdes till förste vice talman. Och statsvetarprofessorn Bo Rothstein drog sig inte för att påstå att religion är farligt för samhället. Den gemensamma nämnaren: oro inför och oförmåga att förstå sig på religion i allmänhet, och kanske islam i synnerhet.

Debatten om slöjförbud fick ny fart efter att nyheterna om de modiga kvinnorna i förtryckets Iran spritt sig som en löpeld. Det var efter att Mahsa Amini gripits av moralpolisen och misshandlats till döds som många människor med fara för sina egna liv demonstrerande mot regimen genom att ta av sig slöjan och klippa håret.

Även islamism, hederskultur – och moderat islam – debatterades, inte minst efter att den danska oppositionspolitikern och provokatören Rasmus Paludans Koran-bränningar orsakade påskupplopp i flera utanförskapsområden. Det ledde även till samtal om yttrandefrihet och religionsfrihet – och sedermera kritik mot KD-ledaren, som i en intervju i SR sa att polisen borde skjutit skarpt mot demonstranterna.

Kristdemokraterna övergav stora delar av sitt medicin-etiska program, skrev abortkontrakt och förespråkar numera grundlagsskyddad aborträtt. Och Ebba Busch blev, trots sämre valresultat än förra valet, vice statsminister till Ulf Kristersson (M) som bildade regering med Liberalerna, krisande – men med nöd och näppe på rätt sida riksdagsspärren efter att Sabuni avgått och lämnat över rodret till Johan Pehrson. Annie Lööfs varken-eller-strategi lönade sig inte, vilket ledde till centerledarens besked om stundande avgång. Sverigedemokraterna fann sig till sist utanför regeringen, men med hela sin migrationspolitik anammad i Tidöavtalet.

Även om den nya regeringen satte P för stoppet av konfessionella skolor och luddiga demokrativillkor övergav den Alf Svenssons käpphäst, ”enprocentsmålet”, i den redan kraftigt uttunnade biståndspolitiken och införde hårdare tag av sällan skådat slag för att få ned såväl invandring som gängkriminalitet. Sverige har fortsatt skickat barn och konvertiter, tvärtemot vad anständighet och konventioner stipulerar, till länder där deras liv är i fara.

Debatten om det globala klimatmötet i Egypten med många ord och liten verkstad avtog i takt med att minusgraderna i Svea rike blev tvåsiffriga. Då var det i stället elförsörjningen och den nya regeringens löften om elprisstöd som dominerade. Årets kulturkrigsdebatt om religionsfri Lucia förmådde inte ta fokus från många svenska hushålls utmaning att klara sig i lågkonjunktur, inflation, dubblerade bolåneräntor och astronomiska elpriser. Och trots detta har de flesta av oss, till skillnad från många i krigets Ukraina, ett hus med tak över huvudet, rent vatten och åtminstone några plusgrader inomhus i den krigsvinter som råder ännu.

Ja, exakt hur årets händelser kommer forma morgondagens värld vet vi inte ännu. Och även i det som formar vår morgondag har vi tro på en god Gud som är med även i de mörka dalarna och ett evigt hopp om en ljus framtidsdag.