Visst behövs klimatprofeterna

Lennarth Hambre: Men de flesta av oss kan inte bygga grottor i öknen

Nu har Greta Tunberg skolstrejkat vid Sveriges riksdag för klimatet en sista gång. Under hennes tid med skolstrejk har en hel rörelse växt fram. Fridays for future med slogan tomorrow is to late. Under samma tid har Sverigedemokraterna utvecklats till det politiska partiet på högerkanten som mest högröstade klimatkrisförnekarna. De har startat ett nytt kulturkrig och inget annat parti har röstat så konsekvent mot EU:s nya lagstiftning Green deal gällande social rättvisa, transporter och energi. För EU är slutmålet klimatneutralitet år 2050. I en ny undersökning från DN/Ipsos är klimatfrågan tvåa på en topp-tio lista efter gängkriminalitet och skjutande.

Även de kristna profetrösterna är tydligare än tidigare. Peter Halldorf skrev i boken Därför sörjer jorden om en teologisk vision för kyrkan i den kris som överskuggar alla andra kriser just nu. Magnus Malm skrev i Dagen 2019 att ”När sandöknen börjar breda ut sig i jordbruksområdena, inte bara i Afrika utan i vårt närmaste grannland söderut kan vi inte längre bete oss som biopubliken: svettas genom filmen och sedan gå ut i verkligheten och ta en svalkande promenad hem”. Tillsammans deklarerade de båda redan 2018 att de slutar att flyga helt. Deras inlägg motiverades av att de inte kunde titta passivt på när Guds trädgård förvandlas till ödemark.

Profetrösterna har alltid spelat en viktig roll och ställt alla oss andra inför en radikal utmaning. Johannes döparen klev ut i öknen, attraherade människor med sitt budskap att omvända sig och förbereda sig för en ny tid. Hans livsstil uppfattades både som extremt provokativt och han pekade ut både höga och låga med sina budskap. Han avstod vanlig föda och levde på gräshoppor och vildhonung. Samtidigt bekräftades han av Jesus som den tidens största profet. Vid en fest hos kung Herodes avrättades han medan dansen fortsatte som inget hänt.

[ Malm och Halldorf: Därför slutar vi flyga helt ]

Profetrösterna behövs, men de flesta som lyssnar kommer inte bygga sig grottor eller hyddor i öknen - även om budskapet tas emot. De flesta kommer inte lämna sina jobb eller dagliga uppdrag, bryta med urbaniseringen och flytta ut på landet, kratsa hovar på sina arbetshästar eller ägna sig åt sina kryddträdgårdar. Men drabbade av profeternas budskap kan vi alla göra något. Vi kan ta utmaningarna på allvar och börja göra omprioriteringar. Då gäller att hitta en inre drivkraft vilket kan gå till på olika sätt.

Drabbade av profetrösterna kan vi alla göra något. — Lennarth Hambre

Hållbarhetsexperten Gustave Speth betonar att de främsta miljöproblemen inte alls är av ekologisk karaktär. De stavas i stället själviskhet, girighet och apati. Speth är övertygad om att vi behöver en ”andlig och kulturell transformation”. Våra små steg på det personliga planet är avgörande för utvecklingen och berör vanligtvis transporter, matkonsumtion och boendet. Västvärldens överkonsumtion behöver begränsas samtidigt som vi vågar prata och som kyrka undervisa i frågan och fortsätta att Be. En förändring måste komma till stånd. Börja där du är! Pröva dig inför profeternas och den unga generationens budskap.

[ Magnus Malm: Så kan en kristen förhålla sig till klimatkrisen ]