Djupt oroande när demonstranterna stör ut demokratin

Kommentar: Kristersson och Svantesson fick avbryta väljarmötet i Göteborg

Under tisdagskvällen var det tänkt att statsminister Ulf Kristersson (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) skulle medverka på en after work i Göteborg. Träffa väljare. Frågor och svar under lättsamma former. En chans för allmänheten att träffa politikerna.

Men mötet fick avbrytas efter 30 minuter. En propalestinsk demonstration trängde in i lokalen där ministrarna befann sig. Stämningen blev hotfull. Ljudnivån steg. Flera av demonstranterna betedde sig så illa att polisen fick föra ut dem. När Ulf Kristersson tålmodigt förklarade att Israel har rätt att försvara sig skrek och skränade demonstranterna. När statsministern klargjorde att Sverige och EU fördömer terroristorganisationen Hamas buade de.

Visst finns det goda skäl att kritisera regeringen för flera av dess vägval. Och var och en har en möjlighet att yttra sig och argumentera för sin sak. Men detta är något helt annat. Demonstranterna hade till syfte att störa ut och tysta vad som skulle vara ett öppet och demokratiskt samtal. Med slagord och stöd för en terroristorganisation. Och de lyckades.

Afterworken fick avbrytas och ministrarna åkte hem. Det är anmärkningsvärt. Och djupt oroande. Oroande för att det finns människor som i allt högre ton stöttar terrorism och sprider konspirationsteorier. Demonstranterna som sjunger antisemitismens lovsång blir modigare. Men också oroande för att dessa människor nu har börjat med en ny strategi: Att störa ut den svenska demokratin.

[ Steven Crosson: Jag häpnar av vad jag hörde på propalestinska demonstrationen ]