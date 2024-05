Är Netanyahu den som kan uppnå fred?

Frida Park: Växande kritik mot Israels premiärminister från USA – och israelerna själva

Strider rasar på Gaza-remsan och människor som tidigare flytt till de södra delarna flyr nu igen i sökandet efter en säker tillflykt. Rafah-övergången stängdes sedan Israel inlett vad de själva kallar för en begränsad operation för att omintetgöra ledaren för Hamas som förmodas befinna sig i området. Eftersom det är via den övergången som mycket av hjälpen anlänt via Egypten till Gaza blir läget för de civila allt mer prekärt och hjälporganisationer på plats larmar om den humanitära situationen.

Under måndagens firande av Israels självständighet sa den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu: ”Det är vi eller dem – Israel eller Hamasmonstren”. Trots den amerikanske presidenten Joe Bidens varningar till Netanyahu inledde IDF sin operation i Rafah den gångna helgen. Det har gjort att USA nu hotar att dra in sina leveranser av offensiva vapen. Det fick Israels kontroversielle säkerhetsminister Itamar Ben Gvir att posta ”Hamas ♥ Biden” på X.

Militära leveranser är inte det enda som står på spel för Netanyahu. Yonah Jeremy Bob, Jerusalem Posts underrättelseanalytiker, menar att den amerikanska regeringen har satt ett vapen mot Israels huvud. I en rapport från det amerikanska utrikesdepartementet slås det å ena sidan inte fast huruvida krigsbrott har begåtts av IDF, men samtidigt upprepar utrikesminister Anthony Blinken att antalet döda indikerar att några av Israels attacker är illegala. Samtidigt skriver israeliska tidningar att FN justerar ned antalet döda på Gazaremsan efter stark kritik mot att man använt sig av Hamasstyrda Hälsoministeriets siffror.

President Joe Biden hälsas av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu när han anländer till Israel i oktober 2023. (Evan Vucci/AP)

Joe Biden beskrivs ha ett uppriktigt engagemang för Israel. Washington Posts kolumnist EJ Donne skriver : ”Det är svårt att tänka sig en politiker med en starkare intuitiv sympati för Israel och en djupare personlig fientlighet mot antisemitism”. Så varför sätter då Biden ned foten nu?

En förklaring är att det saknas tro på Netanyahus plan – Israel kommer inte på det här sättet kunna omintetgöra Hamas och sedan återuppbygga Gaza. Biden vill att kriget ska ta slut så att han slipper motivera inför sitt eget parti, men också inför de proteströrelser som svept fram över amerikanska universitet när nu presidentvalet närmar sig, varför han fortsätter stötta Israel. Biden riskerar visserligen inte att förlora pro-palestinska röster till Donald Trump som säger att judar som röstat på Biden borde skämmas, men han kan förlora dem till oberoende kandidater, som Robert Kennedy JR.

Kritiken från USA riskerar nu att försvaga Israels position i förhandlingarna om frisläppande av de återstående 132 ur gisslan som terrororganisationen kidnappade för över ett halvår sedan under den fasansfulla attacken den 7 oktober.

Många frågade sig varför Israel lämnade förhandlingarna om vapenvilan Hamas var villiga att inleda. Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, sa i söndagens Agenda i SVT att Israel krävt att 33 personer ur gisslan som antingen är barn, kvinnor och äldre sjuka skulle släppas. Hamas ska ha varit villiga att släppa 33 ur gisslan, men 33 döda barn, kvinnor och äldre. Israel hävdade då , förståeligt nog, att ändringarna i avtalets villkor inte överensstämde med israeliska behov. Detta har skapat stor oro i Israel – finns det inte 33 levande i den gruppen? – och trycket ökar nu mot regeringen och allt fler kräver nyval. Detta kombinerat med svikande stöd från USA ökar pressen mot Netanyahus regering.

Hamas har under många år övervakat palestinier och använt sig av Stasi-liknande metoder för att hålla koll på och tysta dem som uttrycker kritik. — Frida Park

Medan de politiska krumbukterna avlöser varandra avslöjade New York Times under måndagen, med hjälp av dokument som israeliska styrkor funnit i Gaza, hur Hamas under många år övervakat palestinier och använt sig av Stasi-liknande metoder för att hålla koll på och tysta dem som uttrycker kritik mot terrororganisationens styre i Gaza. Palestinier som velat slå sig fria från förtrycket har aktivt förhindrats av en närapå 900 man stark avdelning vars enda uppdrag varit att omintetgöra all opposition och sprida Hamas propaganda.

Det är uppenbart att invånarna på Gaza har lidit och lider svårt, inte minst under Hamas styre och det pågående kriget. Vägen framåt måste innehålla såväl oskadliggörande av Hamas förtryck, mördande och terror som reella möjligheter för palestinier att återuppbygga sina liv och sina hem. Är det Netanyahu som kommer kunna erbjuda dem det? Joe Biden tvekar. Många israeler tvekar. Ännu fler palestinier likaså.

Men denna tvekan får inte innebära en tvekan från omvärlden att sätta press på Hamas att släppa gisslan, lägga ned vapnen och överlämna sig till krigsdomstolen i Haag.

