Omoraliskt att jämställa Israel med Hamas

Kommentar: ICC:s manöver riskerar att sänka domstolens trovärdighet

Under de senaste dagarna har flera länder, inklusive Norge, valt att erkänna Palestina. Reaktionerna har varit starka. Israels utrikesminister Israel Katz kallar erkännandena för en guldmedalj till Hamas för genomförda mord och våldtäkter. Kraftfulla ordval, men det ligger något i det.

Under måndagen kom också nyheten att Internationella Brottmålsdomstolen ICC valt att efterlysa såväl Hamas ledarskikt som Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för krigsbrott. Med ett slag likställer ICC en terrororganisation och en demokratisk stat. Man kan knappast jämföra Hamas terrorverksamhet, kidnappningar av israeler – vilka 125 fortfarande hålls fångna på Gaza – och aktiva uppsökande av civila i syfte att mörda dessa under 7 oktober med det försvarskrig som Israel under hösten tvingades in i.

Som SvD:s politiske chefredaktör Tove Lifvendahl har konstaterat är det dock två ojämförbara parter. ICC:s manöver riskerar att sänka dess trovärdighet. Tobias Billström, utrikesminister (M) är även han kritisk till ICC men säger samtidigt att Sverige som stat värnar domstolens självständighet.

Palestinier och Israeler förtjänar fred och vi måste alla be och hoppas alla på ett snabbt slut på striderna – vilket Hamas kan uppnå om de släpper gisslan och lägger ner vapnen. Visst behöver alla seriösa misstankar på brott mot krigets lagar undersökas noga. Men att jämställa den demokratiska staten Israels försvar med Hamas terrorism är omoraliskt.

