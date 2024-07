Att säga till folk att hålla käften är knappast vidare progressivt

Kommentar: RFSL bör ta sig en rejäl funderare på hur deras agerande påverkar det offentliga samtalet

Få saker är lika förödande för demokratins varande som tystandet och utsläckandet av olika ståndpunkter. I ett fritt samhälle tillåts olika tankar. De debatteras, vänds och vrids, med respekt för att vi kan tänka och tycka olika. De som står på olika sidor i en viss fråga kan efter avslutad debatt ta i hand. Och samtalet lever vidare.

Under kampanjen Wash Your Mouth har RFSL ihop med tandborstföretaget The Humble Co tagit fram ett koncept där personer får en tandborste skickad till sig. De som kan se fram emot ett regnbågsfärgat tandborstpaket är bland annat de som debatterat frågan om juridiskt könsbyte och könsdysforivården. Syftet med kampanjen är uppmana människor att göra sig av med sina ”sunkiga värderingar”. Alltså att ändra sig eller hålla tyst.

Man kan såklart ha olika synpunkter i själva sakfrågorna. Man kan till exempel tycka att det finns två kön. Man kan också tycka att kön primärt är en social konstruktion. Men oaktat vad man tycker så är det viktigt i ett fritt samhälle att åsikter – hur olika de än är – tillåts att ventileras.

Flera är de debattörer som under senare tid fått se sig utsatt för försök till cancellering och fått uppmaningar att stänga munnen. Att tysta meningsmotståndare är vanligtvis något vi associerar med diktaturer. Men auktoritära tystnaden av meningsmotståndare kan komma även i subtila former från förment progressiva krafter. När samtalet tystnar förlorar demokratin.

