Youtubekristna - därför utmanar de kyrkorna

Øyvind Tholvsen: Vi kan inte ignorera den mest populära digitala plattformen bland svenskarna

Mitt i allt tal om skärmberoende är det viktigt att också lyfta fram att sociala medier är något som många väljer att ägna tid åt av positiva skäl. Många odlar till exempel sina specialintressen, lär sig nya saker och utvecklar sina konstnärliga förmågor. Ensam framför sin skärm vågar också många ställa sina djupare frågor. Vad är meningen med livet? Hur ska jag förstå mitt lidande? Är den kristna tron något för mig?

En av de plattformar som är bäst ägnat för sådana frågor är Youtube. Här är användaren beredd att ge tid. I många andra sociala medier är det sekunders uppmärksamhet som gäller. På Youtube kan man sitta många minuter, ja gärna timmar i sträck för att se och lyssna, om innehållet svarar mot förväntningarna. En Youtubekanal kan alltså kosta på sig längre, fördjupande innehåll.

Det kanske också är därför Youtube i undersökningen ”Svenskarna och internet 2023″ publicerat på Internetstiftelsens hemsida är det mest populära av alla sociala medier. Åtta av tio svenskar använde Youtube förra året, fler än hälften har använt tjänsten varje vecka och drygt var tredje svensk använder Youtube varje dag.

Detta borde göra Youtube till den mest intressanta plattformen för kyrkan att ta sig an. Flera pastorer berättar också att det nu kommer framför allt män till kyrkorna, där deras vandring mot Gud började på just Youtube. Plattformen är nämligen särskilt populär bland män. Efter att ha fått grepp om evangeliet via skärmen, är det naturligt för några av dessa att söka sig till kyrkan. Och de församlingar som har en Youtubekanal blir då ett närliggande val.

Men kyrkans närvaro på Youtube är inte bara lätt att få grepp om. I Sverige är det Livets ord i Uppsala och Filadelfiakyrkan i Stockholm som når bäst ut med cirka 30 000 respektive 18 000 prenumeranter. Några av deras gudstjänster och undervisningar har ibland över 20 000 visningar. Sebastian Stakset predikan i Livets ord för fem år sedan har hela 85 000 visningar. Även Hillsong Church Sweden är väl synliga och har många som tittar.

Men predikningar och gudstjänster i all ära. Det finns långt färre skräddarsydda kristna kanaler för just Youtube på svenska. — Øyvind Tholvsen

Å andra sidan kan man slås av att Svenska kyrkan med sina stora resurser valt att nästan helt avstå från att satsa på innehåll på Youtube. De har endast cirka 4 500 prenumeranter. Få av deras inlägg har fler än 1000 visningar.

Under pandemin lärde sig kyrkan att hantera Youtube i rekordfart. På kort tid mångdubblades antalet gudstjänster som var tillgängliga på plattformen, och bäst i omställningen var troligtvis frikyrkorna. Men predikningar och gudstjänster i all ära. Det finns långt färre skräddarsydda kristna kanaler för just Youtube på svenska. Här finns det möjligheter att utveckla arbetet avsevärt i kristenheten.

Det kanske mest briljanta exempel på kristen närvaro på Youtube är Bible Project. Här har den disputerade teologen Tim Mackie tillsammans med Jon Collins och deras team, lagt ut över 400 videor om Bibeln och den kristna tron. (Skärmavbild Youtube)

De som verkligen kan komma på banan är teologerna och djupdykarna. Det kanske mest briljanta exempel på kristen närvaro på Youtube är Bible Project. Här har den disputerade teologen Tim Mackie tillsammans med Jon Collins och deras team, lagt ut över 400 videor om Bibeln och den kristna tron. Syftet är att visa att Bibeln är en enhetlig berättelse som leder fram till Jesus. Med över 4,4 miljoner prenumeranter har de fått ett enormt genomslag. Intressant är att filmen Why am I suffering? – Varför lider jag? som går igenom Jobs bok, är den mest sedda med 10 miljoner visningar.

Men youtubetittandet är inte bara en väg in i kyrkan för människor. Det är också en väg ut ur trons mittfåra till en teologisk utkant för några. — Öyvind Tholvsen

Ett annat gott exempel är britten Justin Brierley som under många år intervjuat två personer med olika åsikter, ofta en kristen och en ateist, i sitt program Unbelievable? Nyckeln för genomslag är ofta de rubriker som sätts och som passar väl med frågor människor i allmänhet ställer. Flera av inslagen har mer än en halv miljon visningar.

Men youtubetittandet är inte bara en väg in i kyrkan för människor. Det är också en väg ut ur trons mittfåra till en teologisk utkant för några. Genom att hitta sina favoriter som har teologi som inte alls stämmer med församlingens, kan youtubepredikanter också vilseleda. Många pastorer märker av hur särskilt yngre, kan ta intryck som gör att man hamnar i teologiska träskmarker.

Pastorer, men också husgruppsledare och andra andliga vägledare, får nya roller i youtubelandskapet. Att guida så att man hittar i den djungel som Youtube erbjuder är en av ledarens nya uppgifter. En del i detta är att ge tips så allt det bra innehåll som finns hittas. På Youtube finns det guldgruvor att upptäcka och ta sig ner i som verkligen kan hjälpa såväl den som söker efter en tro, som den som fått en sådan som man vill fördjupa. Och tänk om det kunde skapas mycket mer youtubeanpassad på svenska för alla oss som söker svar på våra djupa existentiella frågor.

