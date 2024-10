Släpp kyrkan fri - det är dags

Kommentar: Grundproblemet för Svenska kyrkan är att den fortsätter att styras av politiker.

I veckan öppnades årets kyrkomöte. För många är kyrkomötet såväl som dess inledande gudstjänst en högtid med kunglig glans. När Svenska kyrkans beslutsfattare nu möts är det under ovanligt välbevakade former. En av de motioner som nu bereds, frågan om brudöverlämning, blev under september en stor diskussion även utanför kyrkans väggar.

Men det är inte bara vem som går fram med vem i altargången som nu avhandlas utan också hur många. Som Dagen tidigare skrivit om har Vänsterpartiets partigrupp Visk motionerat om att Svenska kyrkan bör bejaka polyamorösa äktenskap.

Svenska kyrkan står inför stora utmaningar. På en organisatorisk nivå noteras ett fortsatt stort medlemstapp. Men ett grundläggande problem är att kyrkan fortsätter att styras av politiker och politiska ideologier från vänster, höger och mitt emellan. Då är det inte konstigt att idéer som den om månggifte lyfts fram som ett seriöst förslag.

Statens och politikers makt över Svenska kyrkan är ett djupt problem som inte löstes i och med separationen för snart 25 år sedan. Snarare så fortsätter Sveriges största trossamfund att vara underställt partipolitiker som ofta har helt andra mål – att göra evangelium känt för alla.

Flera av motionerna som nu behandlas på kyrkomötet är ett bevis på att Svenska kyrkan för vissa makthavare fortfarande ses och brukas som ett verktyg att förverkliga sin egen politiska ideologi. Detta måste få ett slut.

[ Frida Park: Kyrkovalet är en tragikomisk sängkammarfars ]