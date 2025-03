Hur ser vi på “ryssarna” i dag?

Frida Park: Sting hade en poäng – låt inte världsledarna grumla blicken gentemot “den andre”

År 1985, mitt under kalla kriget, släppte artisten Sting sitt debutalbum som innehöll låten Russians. Sången kritiserar upprustningen och Västs politiska hållning gentemot dåvarande Sovjet. 37 år senare, mitt under brinnande krig efter att Vladimirs Putins Ryssland anföll Ukraina, släppte han en nyinspelning av låten, en sång han aldrig trodde skulle bli aktuell igen efter Berlinmurens och Sovjets fall.

Man behöver inte skriva under på varje strof för att inse att sången är aktuell även i dag. Kapprustningen är i full gång. Och även om det är lite oklart hur laguppställningarna ser ut (inte minst med anledning av Trumpadministrationens märkliga hållning till Putin) har de flesta av oss mentalt redan delat in hela grupper av civila medmänniskor i ”onda” och ”goda”, baserat på hur deras politiska ledare agerar.

Men det som kanske kan rädda oss, mig och dig, är om ryssarna också älskar sina barn.

Putin är skyldig till det orättfärdiga anfallskriget gentemot Ukraina. För detta måste han, och alla som begår krigsbrott, ställas till svars. Men samtidigt som vi vägrar darra det minsta på den manschetten måste vår människosyn vara intakt när vi riktar blicken mot civila ryssar. Än mer så som troende.

Bibelns ”här är inte jude eller grek” kan här bytas ut mot lämpliga nationaliteter. Vårt ansvar är att stå upp mot orättfärdigheten samtidigt som vi bryter våldets spiral. Båda dessa förutsätter att vi håller fast vid det universella och okränkbara människovärdet, som har sin grund i att vi alla är skapade av en Gud som älskar oss, även när handlingar från världens ledare riskerar att grumla blicken.

Är alla afghaner ansvariga för talibanernas illdåd? Är alla kineser ansvariga för vad Xi Jinping beslutar? Är alla nordkoreaner ansvariga för Kim Jong-uns handlingar? Är alla palestinier ansvariga för Hamas terrordåd? Är alla amerikaner ansvariga för Donald Trumps eller Elon Musks infall?

”We share the same biology, regardless of ideology. But what might save us, me and you; Is if the Russians love their children too”, sjunger Sting. Vi delar samma biologi, [eller: vi har samma Skapare] oavsett ideologi. Men det som kanske kan rädda oss, mig och dig, är om ryssarna också älskar sina barn.

[ Fredrik Wenell: Var finns Gud i en värld av krig? ]