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Ekumenisk bredd vid heldag om Bibelns auktoritet och trovärdighet
Fullsatt i Nässjö missionskyrka: ”Bibelsynen är en viktig katalysator och grund för enhet i kristenheten”
Helge Antonsson, David Ekerbring, Torbjörn Aronson, Caroline Widell, Sara Spencer och Stefan Swärd i samtal om Bibeln vid konferensen Trovärdig och sann i Nässjö missionskyrka.
Thomas Österberg
Kärleken till Bibeln lockade drygt 300 deltagare till en heldag i Nässjö missionskyrka och konferensen Trovärdig och sann. Det spretade i samfundstillhörighet och bibeltolkning, men en hög bibelsyn förenade.