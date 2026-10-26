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Ekumenisk bredd vid heldag om Bibelns auktoritet och trovärdighet

Fullsatt i Nässjö missionskyrka: ”Bibelsynen är en viktig katalysator och grund för enhet i kristenheten”

Helge Antonsson, David Ekerbring, Torbjörn Aronson, Caroline Widell, Sara Spencer och Stefan Swärd i samtal om Bibeln vid konferensen Trovärdig och sann i Nässjö missionskyrka.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Kärleken till Bibeln lockade drygt 300 deltagare till en heldag i Nässjö missionskyrka och konferensen Trovärdig och sann. Det spretade i samfundstillhörighet och bibeltolkning, men en hög bibelsyn förenade.

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