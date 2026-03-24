Debatt | Barn och fängelse
17 diakoner: Barn ska inte sitta i fängelse. Punkt.
Regeringen måste ta sig samman och lyssna på remissinstanserna och vidta andra åtgärder för att skydda barn från att hamna i tung kriminalitet, skriver 17 diakoner.
FN:s barnrättskommitté rekommenderar att inte sänka straffbarhetsåldern, skriver debattörerna.
Det ligger i diakonens dna att ryta ifrån! När en demokratisk rättsstat inte längre litar till evidens eller remissinstanser som sitter på expertis inom sitt område då riskeras inte bara rättssäkerheten utan hela demokratin.