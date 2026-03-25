Debatt | Lidande
En tro som bara rymmer seger blir till slut svår att leva i
Den tidiga kyrkan beskrev sig själv som ett sjukhus. En gemenskap där människor bar varandras bördor. Det är en bild vi behöver återerövra, skriver René Mosegaard.
Det finns en återkommande impuls att vilja förklara lidande andligt, skriver René Mosegaard.
I många kyrkor i dag talar vi gärna om genombrott, seger och bönesvar. Det är i grunden gott –
evangeliet är ett hoppets budskap. Men frågan är om vi samtidigt har tappat något på vägen:
Har lidandet fortfarande en plats i vår tro?