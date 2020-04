När virustider nu gör att många behöver spendera mer tid hemma kan man funde­ra över om det upplevs som något påtvingat och därmed tungt eller om det kan ha något positivt med sig också. Självklart kan hemmatid innebära mer gnissel och friktion i familjen men vi vill lyfta fram vilken fantastisk möjlighet det är att få göra saker tillsammans, saker som man i vanliga fall inte hinner med. Det finns mer tid för att leka, lära känna varandra och för att samtala om Jesus.

Jesus till barnen-nätverket har under en längre tid aktivt strävat efter att uppmuntra och stötta föräldrar och deras betydelse för sina barns kristna tro. Vi har velat lyfta fram och belysa vilken fantastisk möjlighet föräldrar har att, mitt i den vardagliga vardagen, få visa på Jesus för sina barn.

I Lukas 19 kan vi läsa om när Jesus möter Sackeus och vill gästa hans hus. Sackeus bjuder in Jesus till sitt hem, och mötet med honom förvandlar Sackeus liv. Även ditt och mitt hem kan få vara en plats där vi möter Jesus.

Mötet med Jesus sker inte enbart sker i kyrkan på söndagen utan under hela veckan får vi förmånen att vara kyrka där vi är och bor. Under lång tid har ansvaret för barnens andliga tillväxt lagts på kyrkan och på den stund i veckan då man är där. Men vi tror att Gud i denna tid uppmuntrar oss att lägga mer fokus på att våra hem får vara en plats där Gud får möta oss och där nästa generation får lära känna honom.

När vi läser i 5 Mos 6:5–7 talas det där om vår kärlek till Gud och hur vi ska älska honom med hela vårt hjärta, vår själ och vår kraft. Det står även att vi ska berätta om denna kärlek för våra barn mitt i vardagens sysslor. Vilken press! Eller? Gud vill göra ett verk i oss föräldrar först. Det är bara det vi själva har fått som vi kan ge vidare. Det handlar inte om en massa måsten som vi behöver göra, utan mer om att låta det som Gud gjort i mig få sippra vidare till mina barn. Men ibland kan det vara bra att fundera på hur vi kan gå tillväga.

Bibelordet säger: ”... när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp”. Vi blir uppmuntrade till att ta vara på de tillfällen till samtal och bön som ges naturligt mitt i vardagen. Det kan vara vid måltider, vid läggdags eller då man är ute och kör i bilen.

För att få i gång samtal kan man ha några frågor som man återvänder till dagligen. I våra familjer brukar vi använda oss av dagens ”hiss och diss” och ”tumme upp och tumme ner”. Vi kan också prata om vad vi har lärt oss under dagen och om det finns något vi lärt oss om vem Gud är.

Man kan också medvetandegöra att Jesus är närvarande genom att duka fram en extra tallrik vid måltiden och samtala om ”Vad skulle du vilja säga till Jesus i dag?”

Under denna speciella tid då vi inte lika enkelt kan träffas i vår församlingsgemenskap, vilken vi nu saknar, behöver vi ”flytta hem” gudstjänsten till våra vardagsrum. Nu är en bra tid att finna sätt att lovsjunga Gud, läsa Bibeln och be tillsammans i våra hem i stället och att ta reda på vad som fungerar för just vår familj. Vi får paketera det på ett sätt som fungerar för oss och behöver inte känna att vi måste göra exakt som andra. Varför inte ta tillfället i akt att börja med nya hemmavanor?

Som familj kan vi även få vara med och tillsammans ge vidare det som Gud gjort för oss. Hur kan vi i dessa tider få vara till välsignelse för grannar, vänner och dem som behöver hjälp?

Sällan har väl vägen till ”kyrkan” varit så kort och dess tröskel så låg som nu. När nöd och ovisshet blir stor är det inte osannolikt att människor blir mer öppna i sina hjärtan och funderar kring var de kan finna hopp och frid. Här får vi vara kreativa och tillsammans med barnen be och fråga Gud om idéer. Slå inte bort det som i första läget verkar vara ”utanför boxen” utan just det kan vara nyckeln som öppnar en dörr.

Tänk om vi skulle våga bjuda hem någon av våra grannar eller kanske barnens kompisar och föräldrar, för att lättsamt och ärligt ha en gudstjänst i vardagsrumssoffan. När barnen är med och formar stunden blir den oftast så där ärlig och härlig som bara barn kan göra den – det blir äkta vara. Och de böneämnen som tas upp är konkreta och vardagliga. Fikat blir kladdigt och gott. Och omsorgen får bli kännbar och varm.

Det finns inga perfekta föräldrar och som förälder känner man sig ofta otillräcklig. Men genom våra tillkortakommanden får vi också vara förebilder genom att vara genomskinliga och våga erkänna våra brister. Speciellt nu då det kan gnissla lite extra hemma.

Det kristna livet är ingen prestation utan det handlar om att vi tillåter Gud att få verka genom oss, så att han får bli synlig både för våra barn och grannar.

Jesus till barnen-nätverket önskar få bli en resurs för dig som förälder och därmed för hela din familj, så att vi tillsammans kan få ta med oss barnen till Jesus.

Ingela Wahl, Jesus till barnen-nätverket

Maria Ottestig, Jesus till barnen-nätverket