Familj Equmeniakyrkan i Skänninge firar 150-årsjubileum ”Numera är vi den enda frikyrkan som är kvar här” Equmeniakyrkan i Skänninge firade 150-årsjubileum i helgen. Rose-Marie Langvik Martin Einald Martin Einald Familjeredaktör & redigerare Publicerad 2026-10-25 - 05:00 Nyligen firade Equmeniakyrkan i Skänninge 150-årsjubileum. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. familj östergötland jubileum equmeniakyrkan