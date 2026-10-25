Familj

Equmeniakyrkan i Skänninge firar 150-årsjubileum

”Numera är vi den enda frikyrkan som är kvar här”

Equmeniakyrkan i Skänninge firade 150-årsjubileum i helgen.
Martin Einald Familjeredaktör & redigerare
Publicerad
Nyligen firade Equmeniakyrkan i Skänninge 150-årsjubileum.

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