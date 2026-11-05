Ingredienser: CHOKLADBOTTEN 3 st ägg

1,5 dl strösocker

0,75 dl potatismjöl

1 tsk bakpulver

2 msk kakao

1 krm salt

+ strösocker till rullningen INGREDIENSER FYLLNING 100 g färskost

100 g rumstempererat smör

1,5 dl Florsocker

1 tsk vaniljsocker eller en knivsudd vaniljpulver

2 dubbeldajm

Det är dags för något med choklad känner jag. Det passar bra i höstmörkret. Rulltårta är något jag gärna gör. Det tar inte alltför lång tid när den bara ska vara i ugnen i fem minuter, man behöver inte lägga så mycket tid på att montera – ändå får man känslan av att servera en tårta. Denna gång gjorde jag en chokladvariant som förgylldes av färskost och dajm – värt att prova där hemma. Det är som en stor, varm, tröstande kram.

Tröst - någon mer än jag som någon gång tröstätit en kaka? Ibland är en chokladkaka som en riktigt bra kram. De kvällar när ensamheten smyger sig på och jag plockar fram lite glass med chokladsås, och det får smälta i munnen, då kan jag tillåta mig själv att gråta en skvätt och tycka synd om mig själv. Men ofta behöver jag också berätta för någon att ”livet är lite jobbigt” för att få höra ett tröstande ord, ha en axel att luta sig mot eller några öron som lyssnar.

I Bibeln, som jag hela tiden återkommer till, står det att Gud ska torka våra tårar, han ska trösta oss. Det målar upp en bild av hur himmelriket är. Där vi får leva tillsammans med Jesus, där ingen sorg och smärta finns. Wow! Det är för mig en stor tröst. Som vi alla ser runt omkring oss så är vår värld inte utan sorg och smärta. Vi får sörja och vi får känna smärta, men vi får också se på Gud och himmelriket och veta att en dag ska alla se Guds härlighet.

Och vet ni vad? Redan nu kan vi få ta del av det. Inte helt fullt ut, men lite. När jag har ätit upp den där chokladglassen så brukar jag vända mig till Gud och säga, ”Du, jag behöver lite hjälp här.” Och det hjälper, varje gång. Om du känner att du behöver tröst, testa att fråga Gud: ”Var är du? Vem är du? Kan du hjälpa mig? ” Och under tiden kan du baka en chokladdrömtårta med dajm.

Gör så här:

Börja med att sätta ugnen på 250 grader. Se till att ugnen är varm när du börjar baka, för det går ganska snabbt att vispa ihop smeten, och då vill du kunna sätta in den i ugnen direkt. Vispa ägg och socker pösigt och vitt. Sikta ner kakao, potatismjöl och bakpulver. Rör ihop till en jämn smet. Bred ut smeten i en långpanna med bakplåtspapper. Sätt in kakan i ugnen i 5 minuter. Under tiden strör du ca 0,5 dl socker på ett bakplåtspapper. När du tagit ut kakan ska du vända upp kakan på bakplåtspappret med socker. Låt kakan svalna.

Fyllningen